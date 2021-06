Offerte Amazon 28 giugno fino al 55%: Eufy, Arlo, Netgear, Meross, Amazfit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

SanDisk Extreme SSD Portatile, Velocità di Lettura Fino a 550MB/s, 250 GB In offerta a 83,90 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 28 giugno

Click qui per approfondire

Netatmo, Termostato Intelligente per Smartphone, versione tedesca In offerta a 101,00 € – invece di 122,74 €

sconto 18% – fino al 28 giugno

Click qui per approfondire

Arlo VMC3040-100PES Telecamera di Sicurezza Wi-Fi, Alimentata Via Cavo, Presa Elettrica, per Registrazioni 24/7, Visione Notturna, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 99,99 € – invece di 219,99 €

sconto 55% – fino al 25 lug 21

Click qui per approfondire

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 28,04 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Microfono Karaoke Wreless Bluetooth BONAOK, 3-in-1 Palmare Portatile Karaoke Mic Regalo di Compleanno Altoparlante per Feste a Casa per iPhone/Android/iPad, PC Smartphone Blu In offerta a 28,89 € – invece di 35,99 €

sconto 20% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-60″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg In offerta a 75,64 € – invece di 90,99 €

sconto 17% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, Notebook, iMac, W420 x D235 x H104mm In offerta a 17,84 € – invece di 23,99 €

sconto 26% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Piedistallo TV per schermi TV LED LCD OLEDPlasma da 22-65 pollici, può supportare in sicurezza 50 kg e il peso massimo. VESA 800 x400mm In offerta a 22,94 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

CHOETECH Caricatore Wireless,Caricabatterie Wireless 7.5W Ricarica Wireless iPhone 12 Mini/12 Pro Max/11/11 Pro/XS/XR/X/8 Plus/SE 2,10W Samsung S20/S10/Note 20/S9/S8+/Note 8, 5W Airpods Pro/2,Huawei In offerta a 9,83 € – invece di 20,99 €

sconto 53% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Cocoda Treppiede Smartphone, Cavalletto per Smartphone Portatile Flessibile con Telecomando Bluetooth e Clip, Mini Selfie Stick Treppiede per Riprese Vlogging, Compatibile con iPhone Fotocamera GoPro In offerta a 13,59 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Masterizzatore DVD CD Externo, Cocopa Unità DVD Esterna USB 3.0 DVD/CD Drive DVD-R CD-RW Dispositivo Lettore di Schede Portatile Ultra Slim External Disc Per Windows 98/ME/ 2000/XP/Vista/7/8/10 In offerta a 16,99 € – invece di 23,99 €

sconto 29% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC1750 EX6250, Wifi Extender Dual Band, Porta Lan, Ripetitore Wifi wireless Compatibile con Modem Fibra e Adsl In offerta a 49,99 € – invece di 79,90 €

sconto 37% – fino al 25 lug 21

Click qui per approfondire

Netgear EX3700-100PES Ripetitore Wifi 750 Mbps, Wifi Extender e Access Point Dual Band, Porta Lan, Amplificatore Wifi Compatibile con Modem Fibra e Adsl, Argento In offerta a 27,18 € – invece di 43,05 €

sconto 37% – fino al 25 lug 21

Click qui per approfondire

NETGEAR Orbi RBK53 Sistema Wi-Fi Mesh Potente, Router + 2 Satelliti, Copertura fino a 525 m², Velocità AC3000 Triband, Sicurezza Informatica Armor In offerta a 389,90 € – invece di 599,99 €

sconto 35% – fino al 1 ago 21

Click qui per approfondire

NETGEAR Nighthawk Router 4G LAX20, Modem 4G integrato per Connessione Internet Principale o di Backup, Copertura fino a 100m2, Velocità WiFi 6 fino a 1.8 Gbps In offerta a 199,99 € – invece di 329,99 €

sconto 39% – fino al 10 lug 21

Click qui per approfondire

Netgear Modem 4G con slot sim, Backup automatico linea fissa, 2 Porte gigabit WAN (LB2120) In offerta a 119,99 € – invece di 159,90 €

sconto 25% – fino al 1 ago 21

Click qui per approfondire

Netgear R8000 Router WiFi Nighthawk X6, TriBand AC3200, 4 porte Gigabit, Sicurezza Armor, Nero In offerta a 159,90 € – invece di 329,90 €

sconto 52% – fino al 1 ago 21

Click qui per approfondire

IntimaTe WM Heart Sedia da Gaming, Ergonomica Sedia da Ufficio, Sedile Sport di Lusso Sedia Gamer, Reclinabile con Braccioli e Poggiatesta Cuscino Lombare, Sedia PC (Rosso) In offerta a 113,04 € – invece di 189,99 €

sconto 41% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Aogled Lampadina LED E27 12W 3000K,Equivalente 100W Lampada Alogena,Bianco Caldo,1200LM,Angolo 360,Lampadina Edison,Non Dimmerabile,Nessun Sfarfallio,AC85-265V E27 Illuminazione LED,4 Pezzi In offerta a 12,27 € – invece di 22,99 €

sconto 47% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi, Nero In offerta a 33,91 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Amazfit A1823, Smartwatch Men’s, Blu, Square In offerta a 33,91 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi, Rosa In offerta a 33,91 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute per Sport Uomo Donna – Nero In offerta a 33,91 € – invece di 43,90 €

sconto 23% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Lampada da Esterno a Led Con Ricarica Solare AI-TECH, Luci Solari Esterno con 236 Led, Batteria Integrata 4400mAh, 3 Modalità di Sensore e Impermeabile IP65. Con 270° di Illuminazione. In offerta a 29,99 € – invece di 47,99 €

sconto 38% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania AiTech Dal Design Intramontabile, Con Led a 5 Temperature e l’intensità Regolabile. La Lampada Scrivania Offre Ricarica Wireless, Timer, Protezione Occhio e Touch Comand. (Bianco) In offerta a 24,99 € – invece di 45,00 €

sconto 44% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Aigostar Ben 33JTS – Ventilatore a torre digitale con timer. 3 modalità di velocità e motore da 45W. Oscillazione a 85°. Altezza di 76cm e cavo da 1,8M. In offerta a 38,24 € – invece di 69,99 €

sconto 45% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Aigostar Ross 33QNS – Ventilatore a Torre digitale con telecomando, 3 velocità, 3 modalità, timer 7 ore, oscillazione 60 °, 103 cm, display a LED, cavo lungo 1,8 m, colore nero. Design esclusivo In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Aigostar Breeze ventilatore con nebulizzatore, ventilatore a piantana potente, 3 modalità 3 velocità, timer 7,5 h, telecomando, spruzzo, aspetto adorabile con un design esclusivo. In offerta a 89,99 € – invece di 106,99 €

sconto 16% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Aigostar 33JTL – Raffrescatore Evaporativo, Refrigeratore e purificatore d’aria. 55W, 3 modalità selezionabile con telecomando. Timer 7 ore. 5 litri. 2 blocchi ghiaccio inclusa. In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Aigostar Dandelion 33JTQ – Ventilatore a piantana con telecomando. Pala 45cm, Oscillazione 80°, 3 velocità e timer 7 ore con display Led, Motore antideflagrante 40W, massima di aria è 59.32 m³/min In offerta a 43,99 € – invece di 62,99 €

sconto 30% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Aigostar – Lampada da Comodino, Moderna Lampada da Tavolo Base in Ceramica Paralume in Stoffa, Attacco E14, 14 * 14 * 24 cm Cavo 1.3 Metri, Design Vintage. In offerta a 16,14 € – invece di 28,99 €

sconto 44% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Aigostar Refrigeratore ad acqua, raffrescatore con telecomando, timer 12h, ghiaccioli refrigeranti, rotelle girevoli, 3 modalita’ 3 velocita’. In offerta a 103,99 € – invece di 129,99 €

sconto 20% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Aigostar Emery- Ventilatore acciaio, Ventilatore a piantana con oscillazione a 90°, altezza regolabile, 3 velocità, 60 W, 40 cm, maniglia per trasporto, griglia di sicurezza per bambini. In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

Click qui per approfondire

Fossil Bracciale Donna Acciaio Inossidabile JA6774791 In offerta a 36,19 € – invece di 45,00 €

sconto 20% – fino al 9 lug 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).