Offerte Amazon 29 agosto fino al 56%: Sony, Samsung, SanDisk, DJI, Xiaomi, Withings

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

KARAEASY Termometro Infrarossi Termometro Digitale Allarme Temperatura Elevata Multifunzione 4 In 1 – In offerta a 32,99 € – invece di 32,99 €

sconto 0% – fino al 29 agosto 2020

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano, Bianco/Rosso In offerta a 109,99 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino al 29 agosto 2020

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica, ISDN e VoIP, Base DECT, Media Server, Bianco/Rosso, (Verifica compatibilità con la tua linea) In offerta a 213,99 € – invece di 269,99 €

sconto 21% – fino al 29 agosto 2020

DJI Osmo Mobile 3 Stabilizzatore Gimbal a 3 Assi, Compatibile con iPhone e Smartphone Android, Design Leggero e Portatile, Riprese Stabili, Controllo Smart In offerta a 79,99 € – invece di 109,00 €

sconto 27% – fino al 29 agosto 2020

Aspirapolvere portatile senza fili Roborock H6 Adapt [H6M1A] In offerta a 319,00 € – invece di 399,00 €

sconto 20% – fino al 29 agosto 2020

Active Era Materasso Gonfiabile Singolo con Pompa Elettrica Integrata, Rialzato e con Cuscino Integrato, Dimensioni di 99 X 187 X 53 cm In offerta a 50,39 € – invece di 89,99 €

sconto 44% – fino al 29 agosto 2020

Braun BT3222 Regolabarba Uomo, Rifinitore Lame Affilate di Lunga Durata, 20 Impostazioni di Lunghezza, Confezione con 85 % di Plastica in Meno, Nero In offerta a 25,00 € – invece di 39,99 €

sconto 37% – fino al 29 agosto 2020

COMLIFE Ventilatore Portatile da Campeggio con Luce LED, 3 velocità, Rotazione 360 °, Alimentato Via USB o Batteria Ricaricabile 4400mAh, Ventilatore da Tavolo per Casa, Esterno, Ufficio, Campeggio In offerta a 13,26 € – invece di 13,26 €

sconto 0% – fino al 29 agosto 2020

TACKLIFE Trapano Avvitatore Batteria 18V, Trapano Elettrico con Percussione 60N.m Max, 43 Accessori, 2 Batterie 2000mAh, Mandrino Autoserrante 13mm, PCD04B In offerta a 65,01 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino al 29 agosto 2020

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C Ventilatore, 45 W, 26.6 Decibel, 3 Velocità, Bianco In offerta a 66,84 € – invece di 79,99 €

sconto 16% – fino al 4 settembre 2020

RAVPower FileHub Router WiFi Portatile, Ripetitore WiFi, SSD Hard Disk Portatile, Lettore Schede SD per iPhone iPad Tablet Smart Phone per Trasmissione dei Dati, Powerbank da 6700mAh In offerta a 42,49 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino al 30 agosto 2020

Rugged Smartphone, Blackview BV5500 Outdoor Smartphone, Dual Sim da 4400mAh, 16GB + 2GB, 32GB Espandibili, 8MP+2MP, Android 8.1, Cellulare Antiurto 5.5″ HD+ Face ID, GPS/Bussola/WIFI/Hotspot[Italia] In offerta a 67,99 € – invece di 139,95 €

sconto 51% – fino al 30 agosto 2020

Samsonite CC8x19005 Zaino Porta PC In offerta a 36,97 € – invece di 69,00 €

sconto 46% – fino al 30 agosto 2020

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm – 22.5 L), Nero (Black) In offerta a 36,97 € – invece di 69,00 €

sconto 46% – fino al 30 agosto 2020

Samsonite Paradiver Light Zaino Unisex, Nero (Black), M (40cm-16L) In offerta a 51,40 € – invece di 89,00 €

sconto 42% – fino al 30 agosto 2020

Samsonite Qibyte Zaino Porta PC 14.1”, 36 cm, Blu In offerta a 41,65 € – invece di 65,00 €

sconto 36% – fino al 30 agosto 2020

Samsung Memorie Bar Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 256 GB, Argento (MUF-256BE3) In offerta a 49,99 € – invece di 71,79 €

sconto 30% – fino al 13 settembre 2020

Samsung Memorie MZ-V7S250 970 EVO Plus SSD Interno da 250 Gb, PCIe NVMe M.2 – In offerta a 69,99 € – invece di 105,59 €

sconto 34% – fino al 7 settembre 2020

Sonoff Mini 10PCS Interruttore Fai-da-Te Smart Switch Piccolo Corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore Esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa In offerta a 76,48 € – invece di 76,48 €

sconto 0% – fino al 30 agosto 2020

Sonoff Mini 8PCS Interruttore Fai-da-Te Smart Switch Piccolo Corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore Esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa In offerta a 63,73 € – invece di 63,73 €

sconto 0% – fino al 30 agosto 2020

SanDisk Cruzer Blade Unità Flash USB da 16 GB, 3 Pack, Blu/Rosa/Verde In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino al 6 settembre 2020

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 76,99 € – invece di 114,99 €

sconto 33% – fino al 30 settembre 2020

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 256 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 68,99 € – invece di 94,99 €

sconto 27% – fino al 30 settembre 2020

Sandisk SDCZ48-256G-GAM46 Ultra 256 GB USB Flash Drive USB 3.0, Fino a 130 MB/S, Nero In offerta a 42,99 € – invece di 70,99 €

sconto 39% – fino al 30 settembre 2020

SanDisk Ultra 512GB Chiavetta USB 3.0, fino a 130MB/s, Nero In offerta a 87,99 € – invece di 119,99 €

sconto 27% – fino al 30 settembre 2020

SanDisk Ultra Dual Luxe 128 GB Unità USB Type-C 150MB/s USB 3.1 Gen 1,Tradizionale,Argento,128GB In offerta a 33,69 € – invece di 48,99 €

sconto 31% – fino al 30 settembre 2020

Withings Body+ ? Bilancia Intelligente con Analisi della Composizione Corporea, Misurazione di IMC, Pesapersone Digitale da Bagno, Sincronizzazione dell’App tramite Bluetooth o Wi-Fi, Nero In offerta a 79,95 € – invece di 99,95 €

sconto 20% – fino al 15 settembre 2020

Withings Thermo: termometro temporale intelligente, adatto per neonati, lattanti, bambini e adulti, nessun contatto richiesto In offerta a 79,96 € – invece di 99,95 €

sconto 20% – fino al 15 settembre 2020

Samsung UE55LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 55″, DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Nero (2018), [Classe di efficienza energetica B] In offerta a 799,99 € – invece di 1799,00 €

sconto 56% – fino al 28 agosto 2020

Sony KD-43XG7005 TV Smart da 43″, 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero In offerta a 419,00 € – invece di 599,00 €

sconto 30% – fino al 30 agosto 2020

Sony KD-43XG8196 – Android TV 43 Pollici, Smart TV 4K HDR LED Ultra HD, Modello 2019 (Nero) In offerta a 559,00 € – invece di 799,00 €

sconto 30% – fino al 30 agosto 2020

Sony KD-49XG7005 TV Smart da 49″, 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero In offerta a 449,00 € – invece di 649,00 €

sconto 31% – fino al 30 agosto 2020

SodaStream Essential Bottiglia di carbonatazione + caricatore di carbonatazione In offerta a 30,81 € – invece di 39,99 €

sconto 23% – fino al 30 agosto 2020

Sodastream Gasatore D’Acqua Frizzante Crystal Mega Pack Black, 2 Bottiglie di Vetro e 1 Cilindro CO2 inclusi In offerta a 117,91 € – invece di 159,90 €

sconto 26% – fino al 1 settembre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).