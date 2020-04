Offerte Amazon 29 aprile fino al 44%: Bose, Yamaha, LG, BenQ, Aukey

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Vi ricordiamo che al momento sono ancora attive le offerte sulle memorie SanDisk e potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited.

Sono in offerta fino al 3 maggio anche diversi prodotti a marchio Apple, Sonos, Xiaomi, Koogeek, Corsair, Huawei.

Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono – Universale Supporto Dock per Phone 11 PRO, XS Max, XS, X, XR, 8, 7, 6 Plus, Samsung S10 S9 S8 S7 S6, Huawei, Scrivania, Altri Smartphone – Nero In offerta a 12,79 € – sconto 29%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 40W, Altoparlante Senza Fili Portatile Speaker Waterproof IPX7,Effetti Tri-Bass, TWS & NFC, Tempo di Riproduzione di 15 Ore, per Smartphone, Computer In offerta a 48,44 € – sconto 19%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

VicTsing Masterizzatore CD DVD Esterno USB 3.0, Lettore CD Esterno per PC Portatile con Adattatore di Tipo-C, Unità Dvd Esterna per Win 10/8/7/XP/Vista/Linux/Mac OS, Argento In offerta a 17,84 € – sconto 22%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

16GB Registratore vocale digitale professionale,registratore vocale multifunzione con FM e MP3,supporta la registrazione e il salvataggio con un clic,altoparlante incorporato,ricaricabile tramite USB. In offerta a 28,04 € – sconto 24%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

Mpow H17 Cuffie Cancellazione Rumore Attiva, Cuffie Bluetooth Con Ricarica Rapida, Autonomia 40 Ore, Cuffie Wireless Over Ear, Hi-Fi e Bassi Potenti, Cuffie Riduzione del Rumore Per Cellullari/PC/TV In offerta a 41,99 € – sconto 30%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

LED Lampada da Specchio 5W Aourow,Specchio Armadio Lampada da Bagno,Luce per Trucco,Lunghezza 30cm,Bianco Neutro 4000K,230V IP44,500lm [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 16,82 € – sconto 24%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

Mpow H5 Cuffie Bluetooth, Cuffie Cancellazione Attiva del Rumore, Autonomia 30 Ore,Cuffie Wireless Con Audio Stereo Hi-Fi, Noise Cancelling Active Headphones, Cuffie Over Ear Per PC/Telefoni/TV /Ipad In offerta a 39,99 € – sconto 20%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

vankyo Videoproiettore 6500 Lumen, Proiettore 1080P Nativo Full HD Support 4K, Display da 300” 50° Correzione, con Borsa Portatile, per iOS Android TV Stick Casa Ufficio PPT, Performance V630 In offerta a 206,54 € – sconto 24%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

Hub USB C, dodocool 7 in 1 Alluminio hub tipo C con Porta HDMI 4K, 3 Porte USB 3.0, Lettore di schede SD/micro SD, Thunderbolt 3 Hub per MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2019/2018 In offerta a 27,19 € – sconto 15%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

ESDDI Faretto a led fotografico, Video Luce, dimmerabile 3200-5600K regolabile, CRI 95, con batteria e caricabatteria, aretto montatura fotocamera, per interni ed esterni In offerta a 30,59 € – sconto 24%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

Mini Proiettore Portatile,Crosstour Videoproiettore DLP con Batteria,LED Pico Proiettore Full HD Home Cinema Supporta HDMI TV Box PS4 Firestick (Cavo HDMI / USB Incluso) [Classe di efficienza energetica A+++] – In offerta a 144,49 € – sconto 28%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

Seneo Caricatore Wireless Dippo, Nuova Versione, modalità Comodino per iWatch Series 5/4/3/2/1, Rapida Ricarica Wireless da 7.5W per iPhone 11/PRO Max/XS/XR/X/8P/8(Senza Adattatore e Cavo di iWatch) In offerta a 21,24 € – sconto 15%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

3G Telefono Cellulare per Anziani,Tasti Grandi,Volume alto,Funzione SOS, Dual SIM,Pantalla 2.4 (blu) In offerta a 49,99 € – sconto

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

Aukey, Dash Cam da 1080p con 6 corsie, obiettivo grandangolare da 170°, videocamera da cruscotto con G-Sensor, WDR, registrazione in loop e visione notturna In offerta a 49,98 € – sconto 44%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

AUKEY Doppia Dash Cam da 1080 p con Schermo da 2,7’’, Videocamera Full HD Frontale e Posteriore, Obiettivo Grandangolare da 170° per 6 Corsie di Traffico, G-sensor e Caricatore per Auto a due Porte In offerta a 127,49 € – sconto 15%

– fino al 29 aprile

Click qui per approfondire

LG TV LED 4K AI Ultra HD,55UM7400PLB, Smart TV 55″, 4K Active HDR [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 399,00 € – sconto 33%

– fino al 03 maggio

Click qui per approfondire

LG TV LED 4K AI Ultra HD,49UM7400PLB, Smart TV 49″, 4K Active HDR [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 359,00 € – sconto 9%

– fino al 03 maggio

Click qui per approfondire

BenQ PD2700U 4K HDR Monitor per Designer Grafico UHD 27 Pollici UHD (3840 x 2160 Pixel), 100% Rec.709/sRGB, Nero In offerta a 456,86 € – sconto 10%

– fino al 03 maggio

Click qui per approfondire

EZVIZ S6 Action Camera Action Cam 4K Impermeabile con comando vocale e Wi-Fi bluetooth schermo HD IPS touchscreen da 2″ angolo di visione con guadrangolo 150° controllo remoto App modello S6 –> lo sconto si ottiene con il codice EZVIZS6CAM <– In offerta a 59,99 € – sconto

– fino al 03 maggio

Click qui per approfondire

Bose 700 Cuffie Wireless con Cancellazione del Rumore, Edizione Limitata, Soapstone, con Alexa integrata In offerta a 299,99 € – sconto 10%

– fino al 03 maggio

Click qui per approfondire

Yamaha YAS-209 Soundbar – Cassa Altoparlante TV con Controllo Vocale Alexa integrato e Subwoofer wireless – con Suono Surround 3D e streaming musicale via Bluetooth – Nero – In offerta a 239,90 € – sconto

– fino al 03 maggio

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”