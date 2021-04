Offerte Amazon 29 aprile fino al 60%: Apple, Ecovacs, Meross, Belkin, Samsung, Amazfit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto…

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale = BO82Z2W5 – fino al 2 maggio

Bticino Termostato WiFi intelligente Smarther2 with Netatmo SXW8002, Incasso, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino al 29 aprile

Adattatore 6-in-1 Hub USB C con HDMI 4K Lettore di schede TF/SD Porta di Carica 100W e 3 Porte USB 3.0 USB 3.0 per Air Chromebook/MacBooks PRO e Altri dispositivi Type C In offerta a 11,39 € – invece di 14,99 €

sconto 24% – fino al 29 aprile

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black In offerta a 78,03 € – invece di 129,99 €

sconto 40% – fino al 29 aprile

Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Oro (novembre 2020) In offerta a 994,90 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino al 29 aprile

YM TAP100 Tapis Roulant Elettrico Pieghevole 10 km/h, App KINOMAP e ZWIFT Coaching Multiplayer, Sensore Cardio, 12 Programmi, Pulsanti Velocità Manubrio, Lubrificazione Automatica, 750W (2,5HP Picco) In offerta a 349,97 € – invece di 399,97 €

sconto 13% – fino al 29 aprile

YI Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Dome X,Telecamera Sorveglianza Ip Camera Wifi Smart Videocamera di Sicurezza Full HD 360°Pan-tilt,Sensore di Movimento,Time-Lapse,Auto On/Off,supporta micro SD card In offerta a 41,99 € – invece di 69,99 €

sconto 40% – fino al 29 aprile

LG TV UHD AI 70UN71006LA, Smart TV, 70″, 4k, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 699,00 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino al 29 aprile

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite Scopa Elettrica Senza Fili, 45 Minuti di Autonomia, 1.2kg di Peso, Due Livelli di Aspirazione, Ricarica Completa in 4.5h, Bianco, Versione Italiana In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 29 aprile

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 19,99 € – invece di 32,99 €

sconto 39% con Coupon Speciale = PLN3KLRH – fino al 02 maggio

Lampada da Scrivania a LED TaoTronics, Lampada da Tavolo, Lampada per Ufficio Dimmerabile con Controllo Touch e 5 Modalità di Illuminazione, Bianco In offerta a 20,39 € – invece di 29,99 €

sconto 32% – fino al 2 mag 2021

BTicino S2525N Kit Avvolgicavo 3×1.5, 25 m, 4 Prese Pluristandard, Nero/Arancio In offerta a 34,80 € – invece di 44,34 €

sconto 22% – fino al 9 mag 2021

ECOVACS Deebot Ozmo T8 + Robot aspirapolvere e pulitore con stazione di auto-scarico In offerta a 616,00 € – invece di 899,00 €

sconto 31% – fino al 8 mag 2021

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 – Robot aspirapolvere 2 in 1 con funzione lavapavimenti e navigazione intelligente, controllo Google Home, Alexa e app In offerta a 459,00 € – invece di 699,00 €

sconto 34% – fino al 8 mag 2021

Mini PC,ACEPC Intel Celeron N3350, 4GB RAM + 64GB ROM Windows 10 Pro Mini Computer Desktop, Dual WiFi 2.4/5G, 1000 Mbps LAN, Bluetooth 4.2, 4K HD, 2 HDMI+1 VGA+USB 3.0 In offerta a 118,91 € – invece di 149,90 €

sconto 21% – fino al 2 mag 2021

Belkin F2Cd079Bt Adattatore da Mini DisplayPort ad Hdmi Compatibile con 4K per Macbook Air, Macbook Pro e Altri Dispositivi Dotati di Tecnologia DisplayPort, Nero In offerta a 18,30 € – invece di 29,99 €

sconto 39% – fino al 9 mag 2021

HUAWEI Display 23.8″, Monitor Full HD, Display FullView da 1080P, Gamma di colori al 72% NTSC, Cornici da 5,7 mm, Rapporto schermo/corpo 90%, Angolo di visione 178°, Assenza di Sfarfallio, Black In offerta a 129,90 € – invece di 159,90 €

sconto 19% – fino al 2 mag 2021

Beeasy Custodia per iPhone 11 PRO Cover, IP68 Impermeabile Antiurto Antipolvere, con Pellicola Protettiva Integrata a 360°, Protezione Anteriore e Posteriore per 11 PRO (5,8″), Nero In offerta a 18,69 € – invece di 39,99 €

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

Beeasy Custodia per iPhone XS Max Cover, IP68 Impermeabile Antiurto Antipolvere, con Pellicola Protettiva Integrata a 360°, Protezione Anteriore e Posteriore per iPhone XS Max (6,5″), Nero In offerta a 18,69 € – invece di 39,99 €

sconto 53% – fino al 2 mag 2021

SAMSUNG Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Rosso (Mystic Red) [Versione Italiana] In offerta a 119,90 € – invece di 189,00 €

sconto 37% – fino al 29 apr 2021

Samsung Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, Bianco In offerta a 99,90 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino al 29 apr 2021

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Mystic White [Versione Italiana] In offerta a 119,90 € – invece di 189,00 €

sconto 37% – fino al 29 apr 2021

SAMSUNG Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, 3 Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Rosso In offerta a 99,90 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino al 29 apr 2021

UNIQO Cavo USB 2.0 ? Type-C antigroviglio in nylon per ricarica e trasferimento dati, lunghezza 1 metro, per Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi In offerta a 5,90 € – invece di 12,90 €

sconto 54% – fino al 31 mag 2021

UNIQO Cavo USB 2.0 ? Lightning antigroviglio in nylon per ricarica e trasferimento dati, lunghezza 1 metro, certificazione Made for Apple per iPhone e iPad In offerta a 7,90 € – invece di 19,90 €

sconto 60% – fino al 31 mag 2021

UNIQO Powerbank da 10000 mAh con 2 uscite USB, Ricarica 4 Volte Lo Smartphone, Ingresso Type-C e Micro USB, 4 indicatori di Stato a LED, Cavo di Ricarica Incluso, scocca in Alluminio Satinato Silver In offerta a 14,90 € – invece di 29,95 €

sconto 50% – fino al 31 mag 2021

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Display a Ccolori Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi,12 Modalità Sport per Sport In offerta a 101,91 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino al 2 mag 2021

APEMAN Dash Cam 1080 FHD, Design Compatto E Discreto, Display da 1,5″, Angolo di Visuale da 170°, Sistema di Monitoraggio del Parcheggio, Sensore di Movimento, G Sensor, Registrazione E WDR In offerta a 42,49 € – invece di 79,99 €

sconto 47% – fino al 2 mag 2021

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 Modalità di Sport, Display del Quadrante in Vetro 3D Contapassi per Sport In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

Amazfit GTS Orologio intelligente Sport Smartwactch donne 46 giorni nel modello base GPS + Glonass BioTracker ? PPG Sensore di rilevamento biologico Frequenza cardiaca Bluetooth5.0 IOS e Android rossa In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 52, Display da 5 Pollici, Europa 48 GPS per Auto, Chiamate in Vivavoce, Nero/Antracite In offerta a 99,90 € – invece di 179,90 €

sconto 44% – fino al 1 mag 2021

Hama Custodie per DVD, con copertina, confezione da 10. Colore: Nero In offerta a 9,50 € – invece di 14,98 €

sconto 37% – fino al 9 mag 2021

CARPISA® Trolley piccolo 4 ruote – FEATHER In offerta a 76,97 € – invece di 109,95 €

sconto 30% – fino al 27 apr 2021

Zaino Laptop Donna, LOVEVOOK Impermeabile Zaino porta PC 15.6 Pollici, Zaino per Computer con Caricatore USB, Zaino Universita per Viaggi Lavoro Scuola Ufficio, Vino Rosso In offerta a 28,04 € – invece di 35,99 €

sconto 22% – fino al 2 mag 2021

Zaino per PC Donna, LOVEVOOK Zaino Laptop Universita Portatile 15.6 Pollici, Impermeabile Zaino Computer con Caricatore USB, Elegante Zaino per Viaggi Lavoro Scuola Ufficio,Nero In offerta a 28,04 € – invece di 35,99 €

sconto 22% – fino al 2 mag 2021

Zaino Donna porta PC Portatile 15.6 Pollici, LOVEVOOK Impermeabile Zaino Laptop, Elegante Zaino per Computer con Caricatore USB, Zaino Universita Viaggi Lavoro Scuola Ufficio, Grigio In offerta a 28,04 € – invece di 35,99 €

sconto 22% – fino al 2 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).