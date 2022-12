Offerte Amazon 29 dicembre fino al 39% su Apple, LG, Crucial, Bosch

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1999,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 907,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 969,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1708,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 849,00 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (256GB) – nero In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 290,00 € – invece di 309,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 2119,00 € – invece di 2649,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 737,99 € – invece di 859,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 711,98 € – invece di 809,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – verde In offerta a 984,87 € – invece di 1059,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 559,00 € – invece di 659,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 369,00 € – invece di 439,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 737,99 € – invece di 859,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 969,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1549,99 € – invece di 1719,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 139,99 € – invece di 159,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> <span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (256GB) – bianco In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

LG 22MP410 Monitor 22″ Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 96,99 € – invece di 159,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 1TB, SSD Interno, fino a 2400MB/s 3D NAND NVMe PCIe, M.2 CT1000P2SSD8 In offerta a 80,23 € – invece di 118,79 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Hub USB-C 9 in 1,RJ45 Ethernet 1000Mbps ,con Adattatore 4K HDMI da 100W Ricarica PD USB 3.0 SD 3.0 / Lettore di Schede TF 3.0 Porte per Laptop, Smartphone e Tablet USB-C Porta Audio da 3,5mm In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

CYCPLUS 150 PSI Compressore Portatile Mini Gonfiatore Auto Pompa Pneumatica con Batteria Ricaricabile Luce LED Compressore d’Aria Elettrica Multifunzione per Auto, Moto, e Le Biciclette-A3 In offerta a 36,45 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Anykuu Lucchetto Antifurto Moto Bloccadisco Moto Lucchetto Moto Impermeabile Portatile da 7 mm con Allarme Sonoro 110DB e 1.5m Reminder Cavetto per Moto Bici e Scooter Allarme Blocco Disco In offerta a 20,39 € – invece di 25,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Ninonly Copri Parabrezza per Auto Protezione Parabrezza Inverno Anti UV Antighiaccio e Antigelo Copri Parabrezza per Auto Inverno Magnetico per la Maggior Parte dei Veicoli 147 * 120cm In offerta a 15,18 € – invece di 17,97 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Grapelet Scarpe Moto Uomo, Stivali Moto Traspiranti Uomo,Scarpe Motocross Casual con Pelle Rinforzata, Cavigliere,Antiscivolo,Cerniera Laterale(40-46EU) In offerta a 86,99 € – invece di 86,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Professional 12V System Telecamera di ispezione GIC 120 C (senza batteria e caricabatteria, lunghezza del cavo: 120 cm, schermo: 3,5’’, 4x batterie AA, in L-BOXX) In offerta a 318,94 € – invece di 457,50 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Mobvoi Home Treadmill,Tapis roulant, Pieghevole, Altoparlante Bluetooth Integrato, Telecomando, Macchina per Camminare e Correre per Esercizi di Fitness da casa al Coperto In offerta a 339,99 € – invece di 449,99 €

sconto 24% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).