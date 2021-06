Offerte Amazon 29 giugno fino al 59%: Telecamere Homekit, Sandisk, Robovacs, Eufy, Reolink, TP-Link, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

in sconto anche

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 29 giugno

Telecamera wi-fi interno smart eufy Security 2K panoramica, videosorveglianza con AI per riconoscimento persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa In offerta a 35,99 € – invece di 49,99 €

sconto 28% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 giugno

Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 29 giugno

Arlo Pro3, Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere 2K HDR, Faro e Sirena Integrati, Visione Notturna a Colori, Audio 2 Vie, Angolo 160°, Interno/Esterno, Bianco, VMS4440P In offerta a 753,15 € – invece di 999,99 €

sconto 25% – fino al 29 giugno

EZVIZ DP1C Video Spioncino Senza Fili, Monitor 4.3″ Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR, Audio Bidirezionale, Batteria 4600 mAh, Visione da Smartphone In offerta a 151,43 € – invece di 169,99 €

sconto 11% – fino al 29 giugno

Arlo Pro3, Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere 2K HDR, Faro e Sirena Integrati, Visione Notturna a Colori, Audio 2 Vie, Angolo 160°, Interno/Esterno, Bianco, VMS4240P In offerta a 461,03 € – invece di 599,99 €

sconto 23% – fino al 29 giugno

Arlo Pro3, Telecamera Aggiuntiva 2K HDR per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Faro e Sirena Integrati, Visione Notturna a Colori, Audio 2 Vie, Angolo 160°, Interno/Esterno, Bianco, VMC4040P In offerta a 230,19 € – invece di 299,99 €

sconto 23% – fino al 29 giugno

Telecamera aggiuntiva per sistema di videosorveglianza domestica wireless eufy Security eufyCam 2C, richiede HomeBase 2, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, nessun costo mensile In offerta a 89,99 € – invece di 99,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 giugno

Telecamera wifi esterno, eufy Security sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili. In offerta a 249,99 € – invece di 299,99 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 giugno

Fascia da Braccio, Portacellulare per Correre & Esercizi, [Fino a 6,5”] Sweatproof Porta Cellulare Braccio compatibile con iPhone 12 Pro Max/XS Max/X/XR/8 Plus/8/7, Galaxy S10/Huawei P20 Pro, Nero In offerta a 5,99 € – invece di 8,99 €

sconto 33% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 giugno

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Metallico Supporto Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 12, 11 Pro, Xs Max, X, 8, 7, 6S, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al 29 giugno

2M 2 Pezzi [Certificato Apple MFi] Cavo iPhone, Originale Apple Cavo Lightning 2 metri Ricarica Veloce Compatibile con Apple iPhone 12 Pro Mini Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7 In offerta a 9,09 € – invece di 14,99 €

sconto 39% – fino al 29 giugno

Babacom Supporto PC Portatile, Alluminio Ventilato Porta Notebook, Raffreddamento Regolabile Porta PC, Leggero Notebook Riser Compatibile con MacBook Air/pro, Huawei Matebook D/Altri 10-15.6” Tablet In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al 29 giugno

Xiaomi Redmi Note 9 Smartphone – 4 GB + 128 GB, 48 MP Quad Camera Hotshot, 6.53”FHD + DotDisplay, 5020 mAh, 3.5mm Cuffie Jack, NFC, Bianco (Polar White) – Italia, Germania, F… In offerta a 141,00 € – invece di 229,90 €

sconto 39% – fino al 29 giugno

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 64 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 13,50 € – invece di 32,99 €

sconto 59% – fino al 29 giugno

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 39,28 € – invece di 44,99 €

sconto 13% – fino al 29 giugno

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 64 GB In offerta a 10,99 € – invece di 18,99 €

sconto 42% – fino al 29 giugno

[Nuovo]TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria, Vincitore del premio red dot design In offerta a 39,99 € – invece di 48,99 €

sconto 18% – fino al 29 giugno

Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS Obiettivo Zoom Universale (58 mm, stabilizzato), rivestimento Super Spectra In offerta a 180,42 € – invece di 216,76 €

sconto 17% – fino al 9 lug 21

Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con Tecnologia Laser LDS Smart Navi 3.0, Mappatura Multi Piano, Barriere Virtuali, Controllo APP & Alexa In offerta a 297,48 € – invece di 349,98 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

Ecovacs Robot Aspirapolvere Lavapavimenti DEEBOT N8+, Aspirapolvere Robot con Svuotamento Automatico, Navigazione Laser LDS, Mappatura Multilivello, Controllo APP & Alexa, Pulizia Peli Animali In offerta a 509,98 € – invece di 599,98 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

ECOVACS Deebot U2 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, accessorio per animali domestici incluso, fino a 150 min di attività, controllo tramite app, Alexa In offerta a 229,48 € – invece di 269,98 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

Neewer 2pz Cavalletto Fotografico ? in Metallo Regolabile 92-200cm Resistente Supporto Stand per Softbox, Ombrelli, Luci Stroboscopiche, Riflettori & Altri Attrezzi da Studio Fotografico In offerta a 33,99 € – invece di 41,99 €

sconto 19% – fino al 4 lug 21

Neewer 2 Kit d?Illuminazione Pannello Luce 660 LED Bicolore Dimmerabile & Cavalletto: Faretto LED 3200-5600K CRI 96+ con Staffa-U & 200cm Cavalletto per Fotografia Registrazioni Video in Studio In offerta a 180,32 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino al 4 lug 21

UGREEN Cavo Ethernet Cat 7 Alta Velocità 10 Gbps 600 MHz, Cavo di Rete, FFTP, 2 Metri In offerta a 7,64 € – invece di 14,99 €

sconto 49% – fino al 4 lug 21

Tronsmart Onyx Ace Cuffie Bluetooth senza fili 5.0 con 4 microfoni, Auricolari Bluetooth Impermeabile IPX5 Wireless , Cancellazione del rumore CVC 8.0, audio aptX Qualcomm, Riproduzione 24h In offerta a 31,69 € – invece di 41,99 €

sconto 25% – fino al 4 lug 21

Tronsmart Glary Cuffie da Gioco-Suono Surround 7.1, Cuffie gaming per Cancellazione del Rumore Cuffie Over-ear con Microfono, Grandi Altoparlanti da 50mm/Cancellazione Rumore/Suono Stereo In offerta a 30,59 € – invece di 47,99 €

sconto 36% – fino al 4 lug 21

Sterilizzatore UV, Newild Portatile Per Cellulare Sterilizzatore, 2a Generazione Non Mercurio UVC con Funzione Aromaterapia, Disinfettante per cellulare, chiavi, gioielli orologio In offerta a 32,88 € – invece di 42,99 €

sconto 24% – fino al 4 lug 21

Reolink 5MP Telecamera PoE Esterno Dome Supporto Audio e Slot per Scheda Micro SD, Telecamera IP Esterno Visione Nottura IR 30m, Impermeabile IP66 e Rilevamento Movimento, RLC-520-5MP In offerta a 45,82 € – invece di 59,99 €

sconto 24% – fino al 4 lug 21

Reolink Telecamera WiFi Esterno a Batteria con 355°/140° Pan & Tilt, Videocamera Solare IP Wireless, 1080p Visione Notturna Starlight Impermeabile Rilevamento PIR, Argus PT con Pannello Solare In offerta a 143,19 € – invece di 179,99 €

sconto 20% – fino al 4 lug 21

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP Poe, Sistema di Sorveglianza con 8CH 2TB NVR e 4X 8MP Telecamera Esterno Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri con Audio, Registrazione 24/7, RLK8-800B4-8MP In offerta a 479,99 € – invece di 636,99 €

sconto 25% – fino al 4 lug 21

Reolink 5MP Telecamera Wi-Fi Interno con 3X Zoom Ottico&Pan&Tilt, Videocamera Sorveglianza WiFi Dual-Band da 2.4/5 GHz, Audio a 2 Vie e Rilevazione del Movimento per Bambini/Anziani/Animali, E1 Zoom In offerta a 62,76 € – invece di 78,99 €

sconto 21% – fino al 4 lug 21

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza PoE, 8CH 2TB 4K NVR con 4X 5MP Telecamera Esterno IP PoE Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri, Rilevazione del Movimento, Registrazione 24/7, RLK8-520D4-5MP In offerta a 383,99 € – invece di 479,99 €

sconto 20% – fino al 4 lug 21

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza Poe, 8CH 2TB NVR con 4X 4MP Telecamera Esterno IP Poe Impermeabile, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna di 30 Metri, Registrazione 24/7, RLK8-420D4-4MP In offerta a 335,99 € – invece di 419,99 €

sconto 20% – fino al 4 lug 21

Reolink Telecamera di Sorveglianza Esterno 3G/4G LTE Pan Tilt Alimentata a Batteria o Energia Solare, Visione Notturna Starlight, Audio a 2 Vie, Sensore PIR, Senza Fili, Go PT con Pannello Solare In offerta a 261,79 € – invece di 348,99 €

sconto 25% – fino al 4 lug 21

Neewer Professionale Zaino Backpack Impermeabile Antiurto per Fotocamera 31x14x37cm con Tasca Laterale per Treppiedi, per Fotocamere SLR/DSLR/Mirrorless, Flash & Altri Accessori In offerta a 27,19 € – invece di 33,99 €

sconto 20% – fino al 4 lug 21

Aogled Lampadine LED E14 12W 3000K,Equivalente 100W Lampada Alogena,Bianco Caldo,1200LM,Angolo 360,Lampadina Edison,Non Dimmerabile,Nessun Sfarfallio,AC100-240V,E14 LED Calda,4 Pezzi In offerta a 12,27 € – invece di 22,99 €

sconto 47% – fino al 4 lug 21

Aogled Lampada da Specchio 5W LED,400LM 30 cm 230V Lampada da Bagno Bianca Neutra 4000K,Impermeabile IP44,Classe II Illuminazione da Bagno,Lampada da Parete a LED 4000K 230V,Lunghezza 300 mm In offerta a 16,99 € – invece di 39,99 €

sconto 58% – fino al 4 lug 21

Aogled Lampada da Specchio Led per Bagno 10W 820LM 60cm 230V 4000K,3-in-1 IP44 Classe II Lampada,Senza Sfarfallio,Specchio Frontale/Armadio/Illuminazione a Parete Bianco Neutro In offerta a 27,19 € – invece di 44,99 €

sconto 40% – fino al 4 lug 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).