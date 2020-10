Offerte Amazon 29 ottobre fino all’80%: Logitech, Epson, Xiaomi, Otterbox, Anker

Amazon finisce il mese di Ottobre in bellezza con quella che è ormai una lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine Novembre. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si parte con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Per le offerte che dureranno una intera settimana vi segnaliamo:

La lista qui sotto comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.



RAVPower IT RP-PC026 Alimentatore USB, Bianco

In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino al 29 ottobre

Click qui per approfondire



Epson EcoTank ET‑L3150, Stampante Multifunzione Inkjet 3-in-1, Stampa, Scansione, Copia, Formato A4, A5, A6, B5, Capacità Cassetto Carta 100 Fogli, Vassoio Uscita Carta 30 Fogli, Wi-Fi, Nero

In offerta a 179,99 € – invece di 269,99 €

sconto 33% – fino al 29 ottobre

Click qui per approfondire



Anker Powerbank Wireless PowerCore da 10.000 mAh con USB-C (Solo Ingresso), caricabatteria Portatile Compatibile con iPhone 11, Samsung, iPad 2020 PRO, AirPods e Altro.

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale Macitynet = AL CHECKOUT – fino al 29 ottobre

Click qui per approfondire



Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8000 DPI, Peso Ridotto, Bianco

In offerta a 29,99 € – invece di 37,89 €

sconto 21% – fino al 29 ottobre

Click qui per approfondire



Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e Chiamata Vivavoce

In offerta a 53,59 € – invece di 66,99 €

sconto 20% – fino al 29 ottobre

Click qui per approfondire



Eono by Amazon – Borsa termica per zaino da picnic per 4 persone con set di stoviglie e coperta

In offerta a €‎ 39,19 – invece di €‎ 48,99

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Cavo USB Tipo C, Techole [2 Pezzi: 1m e 15cm] Cavo USB C a USB 3.0 di Rapida Ricarica, Cavo Type C in Nylon Intrecciato per Samsung S8/S9, Huawei P9/P10, Honor 9, Mate 9/10 e altri Dispositivi USB C

In offerta a €‎ 7,19 – invece di €‎ 8,99

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



ESR Cover Compatibile con iPhone 11 Pro, Custodia Morbida Serie Yippee Color in Gomma Siliconata Liquida [Protezione Schermo e Fotocamera][Ammortizzante] Compatibile con iPhone 11 Pro, Nero

In offerta a €‎ 8,79 – invece di €‎ 10,99

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Corsair MM200 Tappetino per Mouse da Gioco, Formato Esteso, Nero

In offerta a €‎ 28,99 – invece di €‎ 34,90

sconto 17% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Invision Supporto TV per 26-60 Pollici Schermi Staffa TV a Parete Ultra Forte Inclinazione e Girevole a Braccio Singolo per LED HD 4K HDR UHD Smart – Max. VESA 400x400mm – Fino a 40 kg (HDTV-L)

In offerta a €‎ 25,49 – invece di €‎ 34,99

sconto 27% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



KLIM? Rhapsody + Microfono da gaming USB con luce RGB + Novità 2020 + Suono di alta qualità + Ideale per registrazione e dettato vocale, Live, YouTube, Podcast + Compatibile con Windows, Mac, PS4

In offerta a €‎ 19,97 – invece di €‎ 24,97

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Oscilloscopio, strumento di test universale 3 in 1, oscilloscopio + generatore di forme d’onda + multimetro, batteria al litio di grande capacità (70 MHz + 2CH + DMM +AFG)

In offerta a €‎ 175,20 – invece di €‎ 219,00

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Decdeal Termostato Wi-Fi per Caldaia a Gas,Termostato Digitale,Programmabile Display LCD Touchscreen con Retroilluminazione Funzione di Controllo Vocale,Cronotermostato BHT-6000-GC

In offerta a €‎ 33,74 – invece di €‎ 49,99

sconto 33% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Kolpop Catena Luminosa Esterno, Luci Solari Esterno 240LED Solare Luce Stringa solari Lucine Decorazione di festa Impermeabile IP65 Catena Luminosa per Giardino, Albero, Patio, Festa (Bianco caldo)

In offerta a €‎ 13,59 – invece di €‎ 16,99

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Elegear LED Catena Luminosa 30+3 Filo Luci Esterno Professionali IP65 Impermeabile G40 illuminazione Giardino per Festa, Matrimonio, Party Decorazioni di Nozze

In offerta a €‎ 28,79 – invece di €‎ 35,99

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



D-Link DIR-809 Router Wireless, Tecnologia AC750, 4 Porte Gigabit + WAN, 3 Antenne Esterne, Modalità Range Extender Wi-Fi, Nero/Antracite

In offerta a €‎ 29,90 – invece di €‎ 49,99

sconto 40% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Ardes AR4B03 Stufa in Fibra di Carbonio Oscillante, 1 Lampada e 2 Potenze con Struttura in Metallo Torretta al Carbonio Nera

In offerta a €‎ 52,43 – invece di €‎ 69,90

sconto 25% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Ardes AR4F01N Termoventilatore TEPO DESIGN con 2 Potenze, Termostato Temperatura, Spia Funzionamento e Impugnatura Posteriore, Bianco

In offerta a €‎ 7,99 – invece di €‎ 21,90

sconto 64% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Ardes AR4R07B Oilo7 Radiatore a Olio Elettrico con 7 Elementi e 3 Potenze, 1500 W, Nero/Silver

In offerta a €‎ 47,17 – invece di €‎ 69,90

sconto 33% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Ardes AR4F06T Termoventilatore Oscillante con 2 Potenze, 2000 W, Bianco/Grigio, Taglia Unica

In offerta a €‎ 33,74 – invece di €‎ 59,90

sconto 44% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Eono by Amazon – Supporto Tablet, Supporto Regolabile : Universale Stand Dock per 2018 Pad PRO 10.5, PRO 9.7, PRO 12.9, Pad Mini 2 3 4, Pad Air, Air 2, Phone, Samsung Tab, Altri Tablets – Nero

In offerta a €‎ 16,79 – invece di €‎ 20,99

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Fotopro Treppiedi Cellulare flessibile, Cavalletto per Fotocamera Mini Tripod Treppiede viaggio Bluetooth Universale per Smartphone e macchina fotografica d’azione etc.

In offerta a €‎ 22,09 – invece di €‎ 25,99

sconto 15% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Aigoss Vivavoce Bluetooth Car Kit per Chiamate Viva Voce GPS e Musica Supporto per Aletta Parasole, con Siri Assistente Comandi Vocali di Google Altoparlante

In offerta a €‎ 15,99 – invece di €‎ 19,99

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



FITUEYES Supporto HIFI, Mobile HIFI, Supporto per Media Componente, con 4 Ripiani,in Vetro Temperato, Nero, 762x600x355mm AS406001GB

In offerta a €‎ 86,95 – invece di €‎ 109,95

sconto 21% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



NEXPOW T11 Avviatore di Emergenza – 1000A verrà spedito Entro 24 Ore, Avviatore Auto Portatile per Motore Benzina Fino a 7.0L e Diesel 5.5L, Torcia Elettrica a LED, Doppie Porte USB

In offerta a €‎ 39,50 – invece di €‎ 49,99

sconto 21% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Echoice Antifurto Moto Bloccadisco in Acciaio Inossidabile Impermeabile Lucchetto Antifurto 6mm Allarme Sonoro 110dB con 1.5m Cavo Promemoria (Nero)

In offerta a €‎ 15,99 – invece di €‎ 22,99

sconto 30% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



homcom Rastrelliera Verticale Portabiciclette per 2 Bici con Altezza Regolabile, in Acciaio Nero, Carico Massimo 40kg

In offerta a €‎ 43,96 – invece di €‎ 54,95

sconto 20% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Anself CHUANGDIAN Distributore Carta Asciugamani Parete Bagno Portarotolo Tessuto Dispenser Box

In offerta a €‎ 14,99 – invece di €‎ 17,96

sconto 17% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Decdeal CHUANGDIAN Dispenser Carta Asciugamani da Parete – Dispenser Asciugamani Carta Impermeabile,Porta Carta Igienica per Asciugamani Piegati Z/C

In offerta a €‎ 18,74 – invece di €‎ 24,99

sconto 25% – fino al 29 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Xiaomi Redmi Note 8 Pro Smartphone, 64 + 6 GB, MTK Helio G90T Octa Core, Quad Camera (64MP + 8MP + 2MP + 2MP), Mineral Grey (Versione Italiana, garanzia EU)

In offerta a 189,90 € – invece di 259,90 €

sconto 27% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Xiaomi Redmi Note 9 -Smartphone + Cuffie 6.53″ FHD+ DotDisplay (3GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Midnight Grey

In offerta a 167,90 € – invece di 199,90 €

sconto 16% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Xiaomi Redmi Note 9 -Smartphone + Cuffie 6.53″ FHD+ DotDisplay (3GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Polar White

In offerta a 167,90 € – invece di 199,90 €

sconto 16% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



TCL 10 SE, 6.52? HD+, 2SIM, Tripla Cam 48+5+2MP, 4GB+128GB, Batt. 4000mAh, Icy Silver [Versione Italiana]

In offerta a 144,90 € – invece di 229,00 €

sconto 37% – fino al 5 novembre 2020

Click qui per approfondire



SunnyBAG Leaf PRO ? Il Pannello Solare Flessibile più Potente al Mondo ? 7 Watt ? Caricatore Solare Premium per Outdoor ? Vincitore del Premio ISPO

In offerta a 79,20 € – invece di 99,00 €

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

Click qui per approfondire



OtterBox Sleek Case Custodia Trasparente, Sottile e Anti-Caduta per iPhone 7/8/SE 2020, Versione Senza Retail Package

In offerta a 13,90 € – invece di 24,99 €

sconto 44% – fino al 19 novembre 2020

Click qui per approfondire



OtterBox 78-52428 Clear Case Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro iPhone XR, Trasparente

In offerta a 6,90 € – invece di 34,99 €

sconto 80% – fino al 19 novembre 2020

Click qui per approfondire



OtterBox 77-59864 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per iPhone XR, Nero

In offerta a 13,90 € – invece di 34,99 €

sconto 60% – fino al 19 novembre 2020

Click qui per approfondire



OtterBox 77-59675 Serie Clearly Protected, Protezione Vetro per Apple iPhone XS, Trasparente

In offerta a 10,90 € – invece di 24,99 €

sconto 56% – fino al 19 novembre 2020

Click qui per approfondire



OtterBox 77-59578 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per iPhone X/XS, Rosa

In offerta a 15,90 € – invece di 34,99 €

sconto 55% – fino al 19 novembre 2020

Click qui per approfondire



Otterbox Symmetry, Custodia per iPhone 11 Anti-Caduta, 1, Arancione

In offerta a 15,90 € – invece di 34,99 €

sconto 55% – fino al 19 novembre 2020

Click qui per approfondire



OtterBox 77-63537 Custodia Serie Symmetry Clear Protezione Cristallina per Samsung Galaxy A70, Trasparente

In offerta a 10,90 € – invece di 34,99 €

sconto 69% – fino al 19 novembre 2020

Click qui per approfondire