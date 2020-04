Offerte Amazon 3 aprile fino al 46%: Kingston, Xiaomi, LG, Sony, Crucial

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che fino al 4 aprile restano attive le offerte sui Dispositivi Echo con assistente vocale Alexa scontati fino al 50% e su diversi prodotti a marchio Xbox, Logitech, Samsung, Creative.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

GFTIME Motorino d’avviamento con Maniglia di Sicurezza, Camino a carbonella, Accessorio per Barbecue BBQ per Weber 7416, Barbecue ad Avvio rapido per Campeggio e grigliate, 30 cm H e 19 cm Dia In offerta a 16,14 € – sconto 35%

– fino al

Click qui per approfondire

CAOQING Cavo AUX 3,5mm a Jack Mono 6,35mm,Cavo Audio Jack Professionale 3.5 a Doppio 6,35mm (1M) In offerta a 6,79 € – sconto 15%

– fino al

Click qui per approfondire

Pancellent Microscopio Digitale Wireless, Microscopia 1080P da 50X a 1000X USB con 8 LED, Collezione di Diapositive da 12 Pezzi In offerta a 33,14 € – sconto 15%

– fino al

Click qui per approfondire

ESR – Custodia per iPad 10.2 2019 (7a Generazione), Trifold Smart Case, Auto Sleep/Wake con Supporto Leggero, Cover Posteriore Rigida per iPad 7a Generazione 2019, Oro Rosa In offerta a 9,34 € – sconto 15%

– fino al

Click qui per approfondire

Wifi Apriporta Garage Door Opener Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto, Meross MSG100 In offerta a 26,99 € – sconto 46%

– fino al

Click qui per approfondire

AWAVO Penna per iPad Ricaricabile con Ultra-Leggera (Circa 12,5 g) 1,6 mm Pennino in plastica fine Compatibile con la Maggior Parte dei Tablet Android e iOS In offerta a 19,07 € – sconto 27%

– fino al

Click qui per approfondire

Pecute Fontana per Gatti Cani, Fontana per Animali Domestici, Ultra-Silenzioso, 3L, 3 Tipi di modalità di Uscita, 2 filtri riutilizzabili, Design Trasparente In offerta a 19,88 € – sconto 24%

– fino al

Click qui per approfondire

SUNAVO Fornello Elettrico Vetroceramica, Portatile Infrarossi Elettrica Piastra Riscaldante 1200W In offerta a 34,39 € – sconto 24%

– fino al

Click qui per approfondire

Xiaomi Avvitatore Elettrico,Batteria 2000mAh Ricaricabile con Cavo USB-C Controllo velocità Variabile, in Valigetta, 3.6 V – In offerta a 42,49 € – sconto 39%

– fino al

Click qui per approfondire

Etekcity Bilancia Impedenziometrica Bilancia Pesapersone Digitale Bluetooth Wireless con Grande Piattaforma 37,5x30cm per iOS e Android con 12 Indici Corporei, Batteria Ricaricabile, 180kg / 400lb In offerta a 59,49 € – sconto 15%

– fino al

Click qui per approfondire

Kingston Technology MobileLite Wireless PRO Lettore di schede Nero USB 2.0/Wi-Fi/Ethernet In offerta a 76,65 € – sconto

– fino al 05 aprile

Click qui per approfondire

LG 27MP59G Monitor Gaming 27″ Full HD LED IPS, 1920 x 1080, Radeon FreeSync 75Hz, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Display Port, Uscita Audio, Multitasking In offerta a 159,99 € – sconto 11%

– fino al 05 aprile

Click qui per approfondire

LG 24GL600F UltraGear Monitor Gaming 23,6″ Full HD LED, 1920 x 1080, 1ms, Radeon FreeSync 144Hz, Contrasto Dinamico 5M, 2x HDMI, 1x Display Port In offerta a 149,99 € – sconto 48%

– fino al 05 aprile

Click qui per approfondire

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale In offerta a 24,99 € – sconto 38%

– fino al 05 aprile

Click qui per approfondire

Silicon Power Blaze B05 In offerta a 16,39 € – sconto 27%

– fino al 05 aprile

Click qui per approfondire

Sony WI-C200 Cuffie Wireless In-Ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 15 Ore, Bluetooth, Nero In offerta a 19,90 € – sconto 50%

– fino al 05 aprile

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 – In offerta a 14,44 € – sconto 24%

– fino al 05 aprile

Click qui per approfondire

Crucial BX500 CT1000BX500SSD1 SSD Interno, 1 TB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Standard Packaging In offerta a 101,00 € – sconto 13%

– fino al 05 aprile

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”