Offerte Amazon 3 aprile fino al 68%: Nilox, Samsung, RockJam, Sony, Whirlpool

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Nilox Doc X2 Plus, Bicicletta Elettrica Pieghevole, Motore 36v Unisex – Adulto, Nero, Taglia Unica In offerta a 389,00 € – invece di 389,00 €

sconto 0% – fino al 03 aprile

Samsung Monitor M5 da 27”, 16:9, Full HD, Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB, Bluetooth, No TV Tuner, Versione 2021 In offerta a 219,99 € – invece di 279,00 €

sconto 21% – fino al 03 aprile

UGREEN Caricatore USB C 20W Caricabatterie PD Quick Charge 4.0 Power Delivery 3.0 Ricarica Rapida Compatible with iPhone 12 11 PRO Max SE XS Max XR 8 Galaxy S21 Ultra S20 S9 iPad PRO 2020 Honor P40 In offerta a 12,79 € – invece di 15,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 03 aprile

Samsung Monitor F27T35, 27”, IPS, Full HD, 1920 X 1080, 16:9, 75Hz, 5 ms, Freesync, VGA, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Cavo HDMI, Dark Blue Grey, Versione 2021 In offerta a 149,90 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino al 03 aprile

Samsung Monitor LED T35, Flat da 24 Pollici, Pannello IPS, Full HD, 1920 x 1080, 16:09, 75 Hz, 5ms, Freesync, D-Sub, 1 HDMI 1.4, Modalità Gioco, Tecnologia Eye Saver, Flicker Free, Dark Blue Grey In offerta a 119,90 € – invece di 159,21 €

sconto 25% – fino al 03 aprile

RockJam Party Macchina per Karaoke con Bluetooth, Altoparlante da 10 Watt e Due Microfoni, Nero In offerta a 37,99 – invece di 44,99

sconto 16% – fino al 4 apr 21

RockJam 88 Principiante Tasto di Pianoforte Digitale Tastiera del Pianoforte con Fullsize Semiweighted Chiavi Leggio Pianoforte Nota Potere Adesivo Fornitura e Integrato Gli Altoparlanti, 20 Watt In offerta a 149,99 – invece di 217,99

sconto 31% – fino al 4 apr 21

Samsung Monitor F27T35 da 27? (68.6 cm), Full HD, 75Hz, Freesync, Eye Saver Mode, HDMI, Dark Blue Grey In offerta a 149,9 – invece di 199

sconto 25% – fino al 4 apr 21

Sony HDR-AS50 Action Camera Full HD, Sensore CMOS Exmor R, Ottica Zeiss, SteadyShot Ottico, Nero In offerta a 149,9 – invece di 220

sconto 32% – fino al 4 apr 21

Sony RX10 III Fotocamera Digitale Compatta, Sensore da 1.0”, Ottica 24-600 mm F2.8-4.0 Zeiss, Video 4K In offerta a 969 – invece di 1600

sconto 39% – fino al 4 apr 21

Sony RX100 VII – Fotocamera Digitale Compatta Premium (Sensore da 1.0”, Elevate Prestazioni di AF, 4K HDR, Velocità Performante 20 fps) In offerta a 1049,99 – invece di 1300

sconto 19% – fino al 4 apr 21

Sony RX100 VI Fotocamera Digitale Compatta, Sensore da 1.0”, Elevate Prestazioni di AF, Video 4K HDR e Schermo LCD Regolabile In offerta a 869,99 – invece di 1100

sconto 21% – fino al 4 apr 21

Sony SEL-55210B – Obiettivo con Zoom 55-210mm F4.5-6.3, Stabilizzatore ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL55210B, Nero In offerta a 239 – invece di 400

sconto 40% – fino al 4 apr 21

Sony FE 70-200 mm f/4 G OSS | Obiettivo Zoom, Full-Frame (SEL70200G) In offerta a 1049 – invece di 1700

sconto 38% – fino al 4 apr 21

Sony SEL-18135 Obiettivo con Zoom 18-135 mm F3.5-5.6, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL18135 In offerta a 469 – invece di 649,99

sconto 28% – fino al 4 apr 21

Sony SEL-35F18 Obiettivo a Focale Fissa 35 mm F1.8, Mirrorless APS-C, Attacco E, Nero In offerta a 359 – invece di 470

sconto 24% – fino al 4 apr 21

Sony SEL-55F18Z Obiettivo a Focale Fissa 55 mm F1.8, Serie Zeiss, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL55F18Z In offerta a 699 – invece di 1100

sconto 36% – fino al 4 apr 21

Sony FE 24-70mm f/2.8 GM – Obiettivo Zoom, Full-Frame, Zoom Standard (SEL2470GM) In offerta a 1699 – invece di 2500

sconto 32% – fino al 4 apr 21

Sony SEL-1635Z Obiettivo con Zoom 16-35 mm F4.0, Serie Zeiss, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL1635Z In offerta a 999 – invece di 1500

sconto 33% – fino al 4 apr 21

Sony ICD-BX140 Registratore Digitale Mono, Altoparlante Integrato, Jack Cuffie e Microfono, Memoria 4 GB, Batteria fino a 45 Ore, Nero/Argento In offerta a 33,99 – invece di 50

sconto 32% – fino al 4 apr 21

Sony NW-E393L – Lettore Musicale Walkman 4GB con Display 1,77″, ?Drag & Drop?, ClearAudio+, PCM, AAC, WMA e MP3 (Nero) In offerta a 64,99 – invece di 70

sconto 7% – fino al 4 apr 21

Sony NW-WS413 – Lettore musicale Walkman sportivo All in One 4GB, Impermeabile all’acqua salata, Resistente a polvere e sabbia, Funzionante tra -5°C e +45°C, Bluetooth, Blu In offerta a 69,99 – invece di 109,9

sconto 36% – fino al 4 apr 21

Sony NW-WS623 Lettore Musicale Walkman Sportivo All in One 4 GB, Impermeabile all’Acqua Salata, Resistente a Polvere e Sabbia, Funzionante tra -5°C e +45°C, NFC, Bluetooth, QuickCharge, Nero In offerta a 94,99 – invece di 150

sconto 37% – fino al 4 apr 21

Sony NW-A105 – Lettore musicale Walkman Android 16GB con Display touch 3,6″, Hi-Res Audio, S-Master HX, DSEE HX, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, Blu In offerta a 259,99 – invece di 349

sconto 26% – fino al 4 apr 21

Borsa frigo termica portatile elettrica 24L 12V per esterno portatile ripiegabile per auto a freddo isolata per alimenti Borsa termica per frigorifero da campeggio, picnic, viaggio In offerta a 46 – invece di 59,9

sconto 23% – fino al 9 apr 21

Frigorifero Portatile, 30 Litri, AC/DC Frigo Portatile Termoelettrico, 12/230 V In offerta a 61,57 – invece di 79,9

sconto 23% – fino al 9 apr 21

Frigorifero Portatile, 24 Litri, AC/DC Frigo Portatile Termoelettrico, 12/230 V In offerta a 53,12 – invece di 69,9

sconto 24% – fino al 9 apr 21

Whirlpool MCP 344 WH Forno a Microonde Chef Plus + Grill, 25 Litri, bianco, con Steamer, griglia alta In offerta a 119,99 – invece di 154,92

sconto 23% – fino al 10 apr 21

Shark Scopa Elettrica senza Fili (IZ251EU), Anti Hair Wrap, 80 Minuti, Doppia Batteria, Viola In offerta a 322,99 – invece di 449,99

sconto 28% – fino al 6 apr 2021

Shark Scopa Elettrica senza Fili (IZ201EUT), con TruePet & Anti Hair Wrap, 40 Minuti, Accessorio per Peli di Animali, Batteria Singola, Turchese In offerta a 282,99 – invece di 379,99

sconto 26% – fino al 6 apr 2021

TACKLIFE Avvitatore Elettrico, Cacciavite Elettrico 6+1 Coppia di Serraggio, 3 Diversi Angolazione a Piegare, 2000mAh Li-ion 3,6V, 4 Nm, con 6 LED Lampadine e 31 Punte SDH13DC In offerta a 22,94 – invece di 37,99

sconto 40% – fino al 4 apr 2021

TACKLIFE Levigatrice Mouse 200W, Levigatura Rotante a 360°, Piastra di Levigatrice Elettrica con Scatola Raccolta di Polvere, 20 Carte Abrasive, Cavo da 3 Metri, 12000 RPM per Levigatrice PMS02B In offerta a 27,19 – invece di 44,99

sconto 40% – fino al 4 apr 2021

TACKLIFE Telemetro Laser da Golf, Telescopio Monoculare Ingrandimento 7x24mm, Misura la Distanza Fino a 875yd / 800m, Misura la velocità, Misura l?Angolo di Inclinazione, MLR01 In offerta a 76,49 – invece di 129,99

sconto 41% – fino al 4 apr 2021

Lampada da Scrivania a LED TaoTronics, Lampada da Tavolo, Lampada per Ufficio Dimmerabile con Controllo Touch e 5 Modalità di Illuminazione, Bianco In offerta a 20,39 – invece di 29,99

sconto 32% – fino al 4 apr 2021

Lampada da Scrivania LED, TaoTronics Lampada da Tavolo 14W, 5 livelli Dimmerabili, 4 modalità Pannello di Controllo Sensibile, Porta di Ricarica USB per iPhone, iPad, Smartphone, Tablet Android, Nero In offerta a 26,85 – invece di 49,99

sconto 46% – fino al 4 apr 2021

Treppiede, TECCPO Treppiedi Portatile, Flessibile 360°, Bluetooth, Supporto per Smartphone, Treppiedi Fotocamera, Treppiede Livella Laser, Estensibile Fino a 1,35m, Max Capacità di Peso 3KG – PMLT01H In offerta a 25,49 – invece di 79,99

sconto 68% – fino al 4 apr 2021

Avvitatore ad Impulsi, TECCPO 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, 4.0Ah Batteria, 3x Chiavi A Bussola, Mandrino 13mm (1/2″), Impulsi/min 0-3000, con Valigetta Rigida In offerta a 110,48 – invece di 169,99

sconto 35% – fino al 4 apr 2021

Avvitatore ad Impulsi, Brushless 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, Regolabile in 3 Posizioni, 4,0Ah Batteria, Mandrino 13mm (1/2″), 3 Velocità(0-1500-1800-2200RM), Valigetta Rigida – BHD850B In offerta a 118,82 – invece di 189,99

sconto 37% – fino al 4 apr 2021

Avvitatore a Batteria, 45Nm Trapano Avvitatore 18V, 180Nm Avvitatore a Impulsi, 2×2.0Ah Batterie, Caricatore Rapido, Luce di lavoro a LED, 38pcs Accessori, Borsa Degli Attrezzi In offerta a 110,47 – invece di 199,99

sconto 45% – fino al 4 apr 2021

Avvitatore a Batteria 18V, TECCPO 60N.m Trapano Elettrico con Percussione, 30min Caricatore Rapido, 2 Batterie 2000mAh, Praticare Fori nel Muro o Nel Cemento, 21+3 Posizioni – TDHD01P In offerta a 78,87 – invece di 109,99

sconto 28% – fino al 4 apr 2021

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Avvitatore Batteria 180Nm Trapani Combinati 18V (2×2.0Ah Batteries+30min Caricatore Rapido+13mm Mandrino Metallico Autoserrante+35 Accessori) In offerta a 135,99 – invece di 179,99

sconto 24% – fino al 4 apr 2021

