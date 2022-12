Offerte Amazon 3 dicembre fino al 70% su Apple, Crucial, SanDisk, Samsung, Arlo, Duracell, Meross, Aqara

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Oro

In offerta a 1989,00 € – invece di 1989,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean bianco. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata

In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 709,00 € – invece di 859,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 128,99 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

  Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 mini) – Giallo Marigold In offerta a 26,99 € – invece di 59,00 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 579,00 € – invece di 789,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 91,99 € – invece di 109,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 Fino A 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2,5 Pollici, Nero

In offerta a 69,99 € – invece di 107,81 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO Scheda Di memoria Da 128 GB SDXC Fino A 170 Mbs, Nero

In offerta a 49,00 € – invece di 56,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0R SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Rosso Metallico

In offerta a 109,99 € – invece di 109,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P3 1TB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s CT1000P3SSD8

In offerta a 78,00 € – invece di 105,03 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Microsoft Ocean Plastic Mouse

In offerta a 8,99 € – invece di 27,99 €

sconto 68% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Miracase Porta Cellulare Auto Magnetico , Supporto Telefono Auto Calamita【Per Presa D’aria】 Dell’Auto Porta Smartphone Universale , Compatibile con iPhone 14/iPhone 13 e Samsung e Xiaomi

In offerta a 14,10 € – invece di 22,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

APMIEK Supporto PC Portatile Alluminio 6 Livelli Regolabile Porta Notebook, Pieghevole Raffreddamento Supporto Laptop per MacBook PRO/Air, Lenovo, XPS, HP, Dell Computer Portatili e Tablet

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo iPhone 1M Caricabatterie iPhone Certificato MFi Carica Rapida Caricatore iPhone Lungo Cavo Lightning per iPhone 11/12/13 Pro Max/X/XS/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5/SE

In offerta a 5,94 € – invece di 6,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cavo USB C USB C, INIU 100W [2 Pezzi-2m] Cavo USB Type-C Ricarica Rapida PD 5A QC 4,0 Nylon per MacBook Pro 2020 Samsung S22 Ultra S21 iPad Air Huawei P50 Pixel 7 Pro Xiaomi Switch PS5 Oneplus ECC.

In offerta a 13,99 € – invece di 14,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

VIJIM illuminazione per videoconferenza Set per lavoro a distanza con treppiede, MacBook, illuminazione per videoconferenza, luce per laptop per videoconferenze, chiamate con zoom, auto trasmissione

In offerta a 5,99 € – invece di 9,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sveglia con Proiettore 180° Radiosveglia Sveglia Digitale da Comodino con Radio FM Luminosità Regolabile 12 / 24H Visualizzazione Della Temperatura 2 Allarmi Timer di Sonno e Uscita USB di Ricarica

In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Duracell – Optimum AAA, Batterie Ministilo Alcaline, confezione da 12, 1.5 V LR03 MX2400

In offerta a 11,48 € – invece di 14,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

QGECEN Convertitore da RCA a HDMI, Adattatore RCA HDMI, Supporta PAL/NTSC con USB Cavo per PS2 Wii Xbox Gamecube N64 SNES VHS DVD

In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Arlo Video doorbell, Citofono WiFi HD videosorveglianza, Allarme integrato, Sensore di Movimento,Telecamera, Audio 2 vie, Visione 180°, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 59,99 € – invece di 199,99 €

sconto 70% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Arlo SmartHub Accessorio aggiuntivo certificato Arlo, Accessorio, Progettato per Videocamere e Campanelli Arlo, Archiviazione Locale con USB Tipo A, Bianco, VMB4540

In offerta a 77,99 € – invece di 129,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Meross Presa WiFi, Smart Plug, Presa Intelligente 16 A, Compatibile con Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 3840W, 2,4 GHz, 2 Pezzi

In offerta a 25,04 € – invece di 40,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200)

In offerta a 26,99 € – invece di 29,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aqara Hub Domotica M2 (Wi-Fi a 2,4 GHz richiesto), Smart Home Bridge per Sistema di Allarme, Telecomando a Infrarossi, Domotica, Compatibile con Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e IFTTT

In offerta a 56,99 € – invece di 64,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aqara Sensore di Vibrazioni, Richiede un Hub Aqara, Connessione Zigbee, Mini Rilevatore di Rottura Vetri Wireless per Sistema di Allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple HomeKit, IFTTT

In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aqara Sensore per Porte e Finestre, Richiede un Hub AQARA, Connessione Zigbee, Rilevatore Wireless per Sistema di allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, IFTTT

In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aqara Termostato da Radiatore E1, Valvola Termostatica Intelligente, RICHIEDE HUB AQARA ZIGBEE 3.0, Controllo Vocale, Supporta Geofencing, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT

In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aqara Camera Hub G2H Pro Sicurezza per Interni Zigbee, Videocamera HomeKit HD1080P, Visione notturna, Audio Bidirezionale, Plug-in Compatibile con Alexa, Google Assistant, Funziona con IFTTT

In offerta a 59,99 € – invece di 78,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Aqara Sensore di Perdite d’Acqua, Richiede un Hub Aqara, Rilevatore Allagamenti Wireless per Sistema di Allarme e Domotica Intelligente, Allarme Sensore Acqua per Cucina, Bagno, Seminterrato

In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Unitec 46432 Timer Mini, Analog, per esterni

In offerta a 3,99 € – invece di 3,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Top Gun: Maverick (4K UHD + Blu-ray)

In offerta a 29,10 € – invece di 29,10 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cluedo Junior, Il caso del giocattolo rotto (gioco in scatola, Hasbro Gaming, Versione in Italiano)

In offerta a 15,00 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hasbro Monopoly edizione Animal Crossing New Horizons, divertente gioco da tavolo per bambini dagli 8 anni in su, da 2 a 4 giocatori, Multicolore

In offerta a 17,50 € – invece di 39,99 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming – Cocco Dentista, Gioco in Scatola, B0408103, 4 anni +

In offerta a 18,15 € – invece di 22,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming – Cranium (Gioco in Scatola)

In offerta a 29,49 € – invece di 29,49 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Indomimando (Gioco in Scatola, Hasbro Gaming, Versione in Italiano)

In offerta a 13,50 € – invece di 21,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).