Offerte Amazon 3 febbraio fino al 58%: Logitech, Nikon, D-Link, TomTom, Arlo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio In offerta a € 69,99 – sconto

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Anker Caricatore da Tavolo Premium 60W a 5 Porte, con Una Porta USB C di Power Delivery da 30W per MacBook Air, iPad PRO 2018 e 4 Porte PowerIQ per iPhone XS/Max/XR/X/8, Galaxy S9/S8 e Gli Altri. In offerta a € 24,99 – sconto 29%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Anker PowerWave+ Pad con Supporto Orologio, Caricatore Wireless Certificato Qi 2 in 1 con Supporto per Apple Watch 4/3/2, Ricarica Rapida per iPhone XS/XS Max/XR/X/8 (Senza caric. per Apple Watch) In offerta a € 29,99 – sconto 35%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Anker PowerWave 10 Dual Pad Certificato Qi, 7.5W, compatibilità iPhone XS Max/XR/XS/X/8/8 Plus, a 10W Carica Galaxy S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/Note 8 e a 5W Carica i telefoni abilitati Qi, Adattatore CC In offerta a € 31,99 – sconto 36%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Arlo VMS4330P Pro2 Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna + Arlo VMA1000-10000S Supporto Regolabile In offerta a € 499,99 – sconto

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Logitech G533 Cuffie Gaming Wireless con Microfono per eliminazione del rumore, Audio Surround 7.1 (solo su PC), Driver PRO-GPro-G 40 mm, 2,4 GHz, Porta USB, Batteria da 15 ore, Windows/Mac In offerta a € 64,99 – sconto 58%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS STRIP 1000 Gruppo di Continuità, Potenza 1000 VA, per PC, Registratore di Cassa, Stabilizzazione AVR, Autonomia fino a 20 min, USB e Software per UPS TecnoManager Win/Mac, Nero In offerta a € 78,99 – sconto 16%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Anker Hub USB 3.0 a 4 porte, ultra sottile, hub dati USB con cavo di estensione da 0,6 m [ricarica non supportata], per MacBook, Mac Pro, Mac mini, iMac, Surface Pro, XPS, PC, Flash Drive, Mobile HDD In offerta a € 10,99 – sconto 35%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Anker – Caricatore USB C PowerPort III Mini 30 W Power IQ 3.0 Compatto Power Delivery Typ-C, con indicatore LED, per iPhone XR/XS/Max/X/8, iPad PRO, MacBook, Galaxy S10/9, Pixel, Mate 20 PRO ECC. – In offerta a € 15,99 – sconto 47%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Nikon D5600 + AF-S DX NIKKOR 18-105 mm VR, Fotocamera Reflex Digitale, 24.2 Megapixel, LCD Touchscreen 3″, Bluetooth, SD 8 GB 300x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a € 649,00 – sconto 27%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

D-Link DCS-2670L Videocamera di Sorveglianza da Esterno, Panoramica 180°, Full HD, Slot per Micro SD, Colori: Bianco/ Nero In offerta a € 149,99 – sconto 17%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

D-Link DCS-5000L Videocamera di Sorveglianza, Wireless N, Giorno e Notte, Motorizzata, VGA In offerta a € 47,99 – sconto 9%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Umi by Amazon auricolari Bluetooth 5.0 ibridi con driver quad, impermeabili IPX7 Umibuds Cuffie Bluetooth senza fili TWS Dual Dynamic altoparlanti in grafene con bassi profondi Stereo (nero) In offerta a € 34,39 – sconto 20%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Anker USB C Charger, 65W 4 Port PIQ 3.0 & GaN Fast Charger Adapter, PowerPort Atom III Slim Wall Charger with a 45W USB C Port, for MacBook, USB C Laptops, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel And More In offerta a € 27,99 – sconto 30%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Navigatore TomTom GO 520 GPS 5 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Traffic a Vita da Smartphone e Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone, Schermo Capacitivo In offerta a € 149,99 – sconto 35%

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

1 BY ONE Giradischi Stereo a Cinghia in Legno con Impianto di Altoparlanti Hi-Fi Wireless 36W, Lettore Vinile Contrappeso Regolabile e Cartuccia Magnetica, Registrazione da Vinile a MP3 In offerta a € 197,99 – sconto 34%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

11 in 1 Phone Kit Obiettivo Fotocamera , Universale 20x Teleobiettivo Zoom, Grandangolare,Macro,Fisheye,2x Teleobiettivo/Caleidoscopio/CPL/Stellare/Maschera Occhi/Treppiede/Remoto, For Smartphone In offerta a € 26,98 – sconto 10%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

1byone Antenna interna per TV, DTT e DVB-T, 40 km di ricezione, 4 m di cavo coassiale, Bianco Brillante In offerta a € 12,59 – sconto 16%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

2 USB 3.0 Adattatore da viaggio(UE/USA/Regno Unito/AUS) Adattatori universali da viaggio Utilizzati in più di 150 paesi Caricabatterie con due fusibil (fusibile di ricambio) – Bianco – In offerta a € 12,59 – sconto 10%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

Adattatore universale da Viaggio compatto per prese elettriche Spine Europa Uk Usa Australia All-in-One Presa 6,0A incorporata 2 porte Usb 5V/1000mA per caricare Smartphones In offerta a € 9,55 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

Adattatore Universale da Viaggio con QC3.0 Carica Rapida Tipo c e USB (US/EU/UK/AU) all-in-One Caricatore Caricatore Multifunzioni per Oltre 180 Paesi Internazionale, 2 Fuse (Spare Fuse) -Nero In offerta a € 14,39 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Portatile, Muzili Cassa Bluetooth Senza Fili (Impermeabile IPX7, Modalità TWS, Basso+, 20M di Trasmissione, 12 Ore di Durata, Scheda TF & AUX & USB) per iOS/Android e Tablet PC In offerta a € 23,39 – sconto 15%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Senza Fili Muzili Doppia Stereo Cassa Portatile Speaker Tempo di Riproduzione di 10 Ore, Scheda TF Supporto Ingresso Aux-In Compatibilità per iPhone Android e Tablet PC (Nero) In offerta a € 11,32 – sconto 19%

– fino a 9-feb-20

Click qui per approfondire

Altoparlanti Bluetooth IP65 Altoparlante stereo esterno wireless Muzili Mini soundbar portatili Audio HD Bassi potenziati Dual-Driver 12 ore di gioco Slot micro SD&TF In offerta a € 21,59 – sconto 17%

– fino a 9-feb-20

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 42 Smartwatch Fitness Tracker, All-Day Heart Rate Monitor, 10-Day Battery Life, 12- Sport Modes (Black) In offerta a € 112,50 – sconto 10%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 42 Smartwatch Fitness Tracker, All-Day Heart Rate Monitor, 10-Day Battery Life, 12- Sport Modes (Red) In offerta a € 112,50 – sconto 10%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, altoparlante da 8W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di riproduzione, proiettore da esterno In offerta a € 419,99 – sconto 16%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

Anker Powerbank PowerCore 26800 – Batteria Esterna con 3 Porte USB e 2 Porte di Entrata Micro USB per RIcaricarsi più Velocemente – Power Bank Portatile per Smartphone Android, iPhone e Tanto Altro In offerta a € 35,71 – sconto 24%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.