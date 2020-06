Offerte Amazon 3 giugno fino al 46%: Infinity, Apeman, ESR, Bestek, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive fino al 7 Maggio le offerte su MacBook Air, iPad, Apple Watch, Sony, Yamaha, iRobot, Netatmo, Xiaomi, nonché quelle su Sony, Jabra, Sennheiser, Satechi, Aukey, Xiaomi e su diversi prodotti LG, SanDisk, WD, eufy, Ecovacs, Tronsmart, Anker.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

ESR Cover per iPhone 11 PRO, Protezione Posteriore in Vetro temperato 9H con Cornice in TPU, Custodia per Assorbimento Urti con Bumper Morbido Resistente ai Graffi per iPhone 5.8″ 2019, Opaca In offerta a € 11,04 – sconto 15%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

APEMAN Action Cam A80, 4K 20MP WiFi Impermeabile 40M Fotocamera Subacquea Digitale Videocamera, Custodia per Trasporto con Due Batterie In offerta a € 52,99 – sconto 24%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Modohe Supporto Auto Smartphone Universale Cruscotto Porta Cellulare Auto per iPhone11 Pro/11/Xs Max/Xs/Xr/X/8/7/6s Plus, Galaxy S10 Note 10+ Huawei Mate 30 PRO Xiaomi etc. In offerta a € 8,45 – sconto 15%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

TECKIN Alexa Striscia di luci LED intelligente, 5 metri SMD 5050 RGB LED, con telecomando, striscia flessibile con colori intercambiabili, per tv, stanza da letto, feste e decorazioni [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a € 22,94 – sconto 21%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Infinity Cofanetto Regalo 6 Mesi Film Serie TV Cartoni Animati – Gift Box In offerta a € 24,99 – sconto 38%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Russell Hobbs Maxi Cook 23560-56 Vaporiera Digitale con 3 Vaschette, 1000 Watt, 10.5 Litri/Serbatoio dell’acqua da 1.3 litri , Nero – In offerta a € 42,99 – sconto 39%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Anker AK-A2524011 PowerWave – Caricabatterie Ultra Veloce Senza Fili, 10 W, Certificato Qi, Compatibile con iPhone XR/XS Max/XS/X/8/Plus, Tecnologia di Ricarica Rapida per Galaxy S9/S8/ecc. In offerta a € 18,69 – sconto 15%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Protezione Sedili Auto Bambini, Oasser 2pcs Proteggi Sedile Organizzatore Sedile Posteriore Impermeabile Supporto per Tablet 10”con Scatola di Tessuto In offerta a € 15,99 – sconto 24%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

le-idea 10 GPS Drone FPV 1080P con videocamera HD grandangolare Video in Diretta, Quadricottero Altitude Hold, Facile per Principianti, Borsa per Il Trasporto,Manuale Italiano In offerta a € 118,99 – sconto 15%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Saturimetro da Dito,Pulsossimetro da Dito,Ossimetro, Lettura in 8s, 4 Direzione Mostra SpO2 & PR & Onda di Impulso,Blu In offerta a € 25,99 – sconto 46%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Cover Batteria per iPhone 6/6s/7/8, Kilponen [6000mAh] Ricaricabile Custodia Batteria per iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 Esterna Portatile Backup Caricabatterie Nero 4,7” In offerta a € 21,20 – sconto 15%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

1Mii Ricevitore Bluetooth 5.0, Adattatore Audio Bluetooth Hi-Fi con Jack Aux da 3,5mm e Rca, Ricevitore Audio Wireless con 3D Surround AptX LL per Altoparlante Casa e Stereo Domestico Lungo Raggio 50m In offerta a € 25,49 – sconto 15%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Aokiper Treppiedi Fotocamera, Supporto per iPhone, Qualsiasi Smartphone, Videocamera con Clip Universale Treppiedi Flessibile Portatile Treppiede Leggero Estensibile In offerta a € 16,86 – sconto 15%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

BESTEK Multipresa Ciabatta Elettrica Verticale a 8 Prese Schuko (a due spine) e 6 Porte USB con Interruttore Indipendente, 1500J Surge Protezione In offerta a € 37,39 – sconto 15%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

ammoon Mini Consolle Mixer 4 Canali Mixer Audio Digitale EQ 2 Bande Integrato con Alimentazione Phantom 48V e USB 5V per Studio Recording DJ Karaoke In offerta a € 73,09 – sconto 30%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Dibea – Aspirapolvere senza fili 5 in 1,12000Pa, potente, senza sacchetto, per tappeti, pavimenti duri, peli di animali In offerta a € 106,60 – sconto 22%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

SOUTHSKY Wii a HDMI Convertitore Adattatore Supporta Tutte le Modalità di Visualizzazione Wii (NTSC 480i 480p, PAL 576i) Video e Audio da 3,5mm In offerta a € 8,58 – sconto 34%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

KYG Telo Auto per Cani Tessuto Oxford Impermeabile Antipolvere Tappetini per Bagagliaio Protezione Universale Posteriore Bagagliaio Fodera per Animali con Protezione Laterale Nero In offerta a € 19,54 – sconto 15%

– fino al 3 giugno

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.