Offerte Amazon 3 giugno fino al 54%: Sandisk, Samsung, Arlo, Aigostar, Broadlink, Einhell

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

mtb more energy® Collana Smartphone per OnePlus Nord 5G (6.55”) – Nero – Custodia indossabile per Collo – Cover a Tracolla con cordina In offerta a 12,97 € – invece di 12,97 €

sconto 0% – fino al 03 giugno

SanDisk 400GB Extreme microSDXC Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 68,76 € – invece di 95,80 €

sconto 28% – fino al 03 giugno

Samsung TV AU7190 Smart TV 55”, Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 499,00 € – invece di 749,00 €

sconto 33% – fino al 03 giugno

Arlo Essential Spotlight, Telecamera sorveglianza WiFi senza fili, Faro e Sirena integrati, Visione Notturna a Colori, 1080p, Audio 2 vie, Interno/Esterno, non richiede Base Arlo, Bianco, VMC2030 In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 13 giu 2021

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti – Nero In offerta a 20,39 € – invece di 29,99 €

sconto 32% – fino al 6 giu 2021

BroadLink RM4 mini S Smart Remote e set di cavi sensore, hub di controllo remoto IR universale con cavo USB Monitoraggio dell’umidità della temperatura Cavo USB, funziona con Alexa, Google Home, IFTTT In offerta a 27,19 € – invece di 44,99 €

sconto 40% – fino al 6 giu 2021

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi, Rosa In offerta a 33,91 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino al 6 giu 2021

Arlo Essential Spotlight, 3 Telecamere sorveglianza WiFi senza fili, Faro e Sirena integrati, Visione Notturna a Colori, 1080p, Audio 2 vie, Interno/Esterno, non richiede Base Arlo, Bianco, VMC2330 In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 13 giu 2021

Arlo Essential XL, Telecamera sorveglianza WiFi senza fili, Faro e Sirena integrati, Durata Batteria 1 anno, Visione Notturna, Audio 2 vie, Interno/Esterno, non richiede Base Arlo, Bianco, VMC2032 In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino al 13 giu 2021

Arlo Essential Spotlight, 3 Telecamere sorveglianza WiFi senza fili, Faro e Sirena integrati, Visione Notturna a Colori, 1080p, Audio 2 vie, Interno/Esterno, non richiede Base Arlo, Nero, VMC2330B In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 13 giu 2021

Baseus Caricatore USB C,Alimentatore USB C 65W GaN Tech,Caricabatterie USB da Muro Multiplo Compatibile con iPhone 12 PRO,iPad PRO,iPad Air 4,MacBook Air,Surface,Laptop,Samsung,Huawei,Pixel(Nero) In offerta a 29,74 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino al 6 giu 2021

Proiettore Wifi, Mini Videoproiettore Portatile, Luminosità 6000, Supporta 1080p Full HD 300”, ABOX Proiettore Wifi Compatibile Android,Laptop,PS4,Mac, Ideale per Home Cinema In offerta a 76,44 € – invece di 90,00 €

sconto 15% – fino al 6 giu 2021

Proiettore Portatile, Videoproiettore Wifi Luminosità 6000, Supporta 1080p Full HD 300”, ABOX Proiettore Wifi Compatibile Android,iPhone,Laptop,PS4,Mac, Ideale per Home Cinema In offerta a 76,46 € – invece di 90,00 €

sconto 15% – fino al 6 giu 2021

Aigostar – Lampadine LED E27 12W? Luce Bianca Calda 3000K 984 Lumen? A60 Lampadina a Sfera per Casa Pacco da 5. In offerta a 12,79 € – invece di 24,99 €

sconto 49% – fino al 3 giu 2021

Aigostar Lampadina Smart WiFi E14 Lampadina a Candela 5W Funziona con Alexa e Google Home, RGB Multicolore Dimmerabile e 3000k – 6500k, Nessun Hub Richiesto, 2.4Ghz, 6 Pcs In offerta a 37,59 € – invece di 71,99 €

sconto 48% – fino al 3 giu 2021

Aigostar – T9 Lampadina Fluorescente Attacco G10q, 22W 1200lm 21cm, Luce Bianca Fredda 6500K, Circolare, Vetro. In offerta a 7,99 € – invece di 16,99 €

sconto 53% – fino al 3 giu 2021

Aigostar Lampadina Smart WiFi E14 Lampadina a Candela 7W Funziona con Alexa e Google Home, RGB Multicolore Dimmerabile e 3000k – 6500k, Nessun Hub Richiesto, 2.4Ghz, 2 Pcs In offerta a 18,39 € – invece di 31,99 €

sconto 43% – fino al 3 giu 2021

Aigostar Lampadina LED GU10 6W, Luce Bianca Fredda 6400K 440 Lumen, Angolo a Fascio 120-160 Gradi, Nessun Sfarfallio Non Dimmerabile, Pacco da 5 In offerta a 11,43 € – invece di 16,99 €

sconto 33% – fino al 3 giu 2021

homcom Libreria Scaffale Portagiochi per Cameretta Bimbi e Ragazzi con Mensole a Cubi Bianca, Due Colori Cambiati, Azzurra e Rosa 82x30x126cm In offerta a 79,96 € – invece di 149,95 €

sconto 47% – fino al 3 giu 2021

Aigostar – Faretto solare LED per esterni con telecomando da 50W, luce bianca 6500k. Faretto solare crepuscolare con funzione timer, IP65 resistenze alla pioggia In offerta a 35,99 € – invece di 75,99 €

sconto 53% – fino al 3 giu 2021

Lampadina LED E27 15W, Luce Bianca Calda 3000K, 1200 Lumen, Angolo a Fascio 360°, Non Dimmerabile, Pacco da 5. [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 20,39 € – invece di 25,99 €

sconto 22% – fino al 3 giu 2021

Luce Solare LED Esterno,Faretti Solari,con sensore di movimento,IP65 e 4 modalità di illuminazione Luce bianca 6500K,120 gradi grandangolare In offerta a 13,59 € – invece di 25,99 €

sconto 48% – fino al 3 giu 2021

Aigostar Lampadina Alexa Intelligente E27 WiFi Compatibile con Alexa Google Home. Lampadine LED 7W Intelligence, 3000k – 6500k e RGB Multicolore Dimmerabile, Nessun Hub Richiesto, 2.4Ghz, 2 Pcs In offerta a 18,39 € – invece di 31,99 €

sconto 43% – fino al 3 giu 2021

Aigostar Lampada da Parete Esterno Impermeabile IP65, GU10 Alluminio Up Down Lampada da Parete Esterni, Applique Moderna, Luce Esterno per Esterno Muro Portico Corridoio Terrazza, Nero In offerta a 19,19 € – invece di 35,99 €

sconto 47% – fino al 3 giu 2021

Aigostar Faretto con Sensore di Movimento,20W 1800lumen Faro LED Esterno,Bianco Naturale 4000k,IP65 Impermeabile Faretti LED per Giardino, Cortile,Patio,Garage In offerta a 15,99 € – invece di 34,99 €

sconto 54% – fino al 3 giu 2021

Aigostar Lampada da Parete Esterno Impermeabile IP65, GU10 Alluminio Lampada da Parete Esterni, Applique Moderna, Luce Esterno per Esterno Muro Portico Corridoio Terrazza, Nero In offerta a 17,59 € – invece di 33,99 €

sconto 48% – fino al 3 giu 2021

Aigostar Plafoniera LED Soffitto WiFi 18W(equivalente 75W) Lampada da Soffitto Moderna Controllo da App e Voce, compatibile con Alexa e Google Home, 1300lm, Plafoniere Dimmerabili 3000K-6500K, Ø34cm In offerta a 35,19 € – invece di 55,99 €

sconto 37% – fino al 3 giu 2021

Einhell Tagliabordi a Batteria GC-CT 18/24 Li P Power X-Change (Li-Ion, 18V, incl. 20 coltelli in plastica, incl. batteria 1,5 Ah e caricabatteria) In offerta a 54,06 € – invece di 77,95 €

sconto 31% – fino al 6 giu 2021

Einhell 3433533 Soffiatore di Foglie Senza Fili, Batteria agli Ioni di Litio da 18 V, Potenza Soffio 210 Km/H, Incluso 2.0 Ah e Caricabatterie, Nero, Rosso In offerta a 64,19 € – invece di 89,95 €

sconto 29% – fino al 6 giu 2021

Einhell TC-VC 1812 S Aspiratutto Solidi/Liquidi, 1250 W, 80 Decibel, Rosso, Nero, Bianco In offerta a 33,50 € – invece di 48,95 €

sconto 32% – fino al 6 giu 2021

Einhell 3410683 Tagliasiepi Doppia Lama, Batteria agli Ioni di Litio da Lunghezza di Taglio 460 mm, 18 V, Nero, Rosso, 2.0 Ah e Caricabatteria In offerta a 79,99 € – invece di 114,95 €

sconto 30% – fino al 6 giu 2021

Einhell Smerigliatrice angolare a batteria TE-AG 18/115 Li Kit Power X-Change, Li-Ion, 18 V, 8500 min-1, max. 28 mm, impugnatura supplementare, custodia, incl. 3.0 Ah batteria e caricabatterie In offerta a 78,24 € – invece di 159,95 €

sconto 51% – fino al 6 giu 2021

einhell 4170471 Gh-Dp 3730 Pompa Per Acque Scure, 370 W In offerta a 35,37 € – invece di 51,95 €

sconto 32% – fino al 6 giu 2021

Einhell TH Martello Tassellatore TC-RH 900, 900 W, Senza accessori, Valigetta In offerta a 57,82 € – invece di 79,95 €

sconto 28% – fino al 6 giu 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).