Offerte Amazon 3 luglio fino al 52%: Philips, Ecovacs, JBL, Sonos, Sony, Sennheiser, Hisense, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte sui prodotti Apple, Xiaomi, Echo, LG, Hisense, Philips oltre che su Beats, Nikon, Sony, Huawei, Echo.

Aigostar Lampadina LED GU10 8W, 600 Lumen Luce Bianca Fredda 6400K, Angolo a Fascio 120-160 Gradi, Nessun Sfarfallio Non Dimmerabile, Pacco da 10. [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 19,19 – sconto 20%

– fino al 04 luglio

Berrcom Termometro Infrarossi Mod.Jxb-178-200 g In offerta a € 26,99 – sconto 25%

– fino al 04 luglio

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 499,00 – sconto 9%

– fino al 04 luglio

Samsung Aspirazione Jet Wall Mount Aspirapolvere Senza Fili, 150 W, Base 2 in 1, Bianco/Argento In offerta a € 349,00 – sconto 18%

– fino al 04 luglio

Infinity Cofanetto Regalo 6 Mesi Film Serie TV Cartoni Animati – Gift Box In offerta a € 24,99 – sconto 38%

– fino al 04 luglio

Aerb 10M Bluetooth Striscia LED RGB 5050, Impermeabile IP65,TV Retroilluminazione 16 Colori 4 Mode, 300LEDs 12V 5A, Funzione Musicale, Smart Controllo APP e Telecomando, Ricarica USB, Per Decorazioni In offerta a € 18,69 – sconto 22%

– fino al 04 luglio

AUKEY Hub USB 3.0 4 Porte SuperSpeed 5Gbps in Alluminio con Cavo USB 3.0 100cm e LED Indicatore USB Hub per Apple MacBook, MacBook Air, MacBook PRO, iMac – Argento In offerta a € 13,58 – sconto 20%

– fino al 04 luglio

Porta Cellulare da Auto portatile per cruscotto dell’automobile, Cinati 360 °Tourner Supporto Smartphone per Auto cruscotto per iPhone / Samsung Galaxy / Huawei / One Plus / Sony ect. In offerta a € 11,30 – sconto 40%

– fino al 04 luglio

AUKEY Hub USB 3.0 4 Porte SuperSpeed 5Gbps in Alluminio con Cavo USB 3.0 100cm e LED Indicatore USB Hub per Apple MacBook, MacBook Air, MacBook PRO, iMac (Grigio) In offerta a € 13,58 – sconto 20%

– fino al 04 luglio

VAVA USB C Hub 9 in 1 Type C Adattatore Porta 4K HDMI, 3.5mm Audio Output, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, 60W PD di Ricarica, Porte USB 3.0/2.0 per MacBook PRO e PC Portatili In offerta a € 38,99 – sconto 22%

– fino al 04 luglio

OurLeeme Dispenser Automatico di Sapone da 1000 ml, Dispenser Automatico di Sapone Liquido a Parete Dispenser di Sapone Liquido Dispenser Automatico di Sapone Dispenser Automatico In offerta a € 22,99 – sconto 25%

– fino al 04 luglio

Hisense H32BE5000 TV LED HD 32″, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 139,00 – sconto 22%

– fino al 04 luglio

Hisense H43BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 289,00 – sconto 3%

– fino al 04 luglio

JBL Xtreme 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7, Con Microfono, Porta USB, JBL Connect+ e Bass Radiator, Fino a 15h di Autonomia, Nero In offerta a € 189,00 – sconto 37%

– fino al 04 luglio

Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Argento In offerta a € 275,00 – sconto 28%

– fino al 04 luglio

Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero In offerta a € 162,79 – sconto 10%

– fino al 04 luglio

Sonos One Generazione 2 Smart Speaker Altoparlante Wi-Fi Intelligente, con Alexa integrata, AirPlay e Google Assistant, Nero In offerta a € 217,21 – sconto 5%

– fino al 04 luglio

Sonos One SL Speaker per Accoppiamento Stereo e Surround Home Theater, Nero In offerta a € 192,00 – sconto 4%

– fino al 04 luglio

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce, Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google, Fino a 16h di autonomia, Bianco In offerta a € 38,99 – sconto 22%

– fino al 04 luglio

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con tecnologia laser Smart Navi 3.0, Pulizia personalizzata, Mappatura multi piano, Barriere virtuali In offerta a € 379,98 – sconto 31%

– fino al 04 luglio

Bilancia Pesa Persona Digitale Bilancia Pesapersone Impedenziometrica Intelligente Bluetooth RENPHO 13 Funzioni Analisi Composizione Corporea con App per Massa Grassa, BMI, Grasso Viscerale (Nero) In offerta a € 27,19 – sconto 15%

– fino al 04 luglio

Philips Avent SCF883/01 EasyPappa Plus 4 in 1 Cuocipappa Multifunzione, Cuoci a Vapore, Frulla, Scongela e Riscalda in un Recipiente, 1 litro, Bianco/Grigio In offerta a € 139,99 – sconto 30%

– fino al 04 luglio

Philips Sonicare HX9903/03 DiamondClean Smart, Spazzolino Elettrico con Tecnologia Sonicare, Connesso all’Applicazione, 4 Programmi di Pulizia, Bianco – In offerta a € 149,99 – sconto 52%

– fino al 04 luglio

Amazon Echo (3ª generazione) Ricondizionato Certificato, Altoparlante intelligente con Alexa, Tessuto antracite In offerta a € 43,99 – sconto 51%

– fino al 04 luglio

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

