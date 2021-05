Offerte Amazon 3 maggio fino al 51%: Apple, Arlo, Philips, WD, LG, Eve, D-Link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto…

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Nuki Combo 2.0 (Smart Lock e Bridge) | Apple HomeKit, IFTTT, Amazon Alexa, Google Home | serratura Bluetooth elettronica | sensor della porta | apriporta automatico | Wi-Fi | iPhone e Android | Smart

In offerta a 199,99 € – invece di 269,99 €

sconto 26% – fino al 03 maggio

WD 5TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 98,50 € – invece di 171,99 €

sconto 43% – fino al 03 maggio

Auricolari Beats Flex wireless – Chip per cuffie Apple W1, auricolari magnetici, Bluetooth di Classe 1, 12 ore di ascolto – Yellow

In offerta a 38,90 € – invece di 48,18 €

sconto 19% – fino al 03 maggio

Novità Apple iPhone 12 (64GB) – viola

In offerta a 869,00 € – invece di 939,00 €

sconto 7% – fino al 03 maggio

LG 34WN650 Monitor 34″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 400, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 329,99 € – invece di 449,00 €

sconto 27% – fino al 03 maggio

Eve Cam – Videocamera sicura per interni, privacy al 100%, funzione di Video sicuro di HomeKit, notifiche su iPhone/iPad/Apple Watch, sensore di movimento, microfono e altoparlante

In offerta a 118,99 € – invece di 149,95 €

sconto 21% – fino al 03 maggio

Eve Door & Window, set di 3 – Sensori di contatto intelligenti per porte e finestre, notifiche (chiuso, aperto), nessun bridge, Bluetooth, Thread, Apple HomeKit

In offerta a 94,99 € – invece di 119,85 €

sconto 21% – fino al 03 maggio

Eve Thermo, Set di 4 – Valvola termostatica intelligente con display a LED, controllo automatico della temperatura, non richiede bridge, controlli touch integrati, tecnologia Bluetooth Low Energy

In offerta a 198,99 € – invece di 249,95 €

sconto 20% – fino al 03 maggio

EVE Motion Sensore di movimento wireless con tecnologia Apple HomeKit, impermeabilità IPX 3, Bluetooth Low Energy

In offerta a 35,99 € – invece di 49,95 €

sconto 28% – fino al 03 maggio

D-Link DCH-S161 Rilevatore perdite acqua alimentato a batteria, Allarme integrato, Notifiche Push tramite App Gratuita

In offerta a 32,99 € – invece di 54,90 €

sconto 40% – fino al 03 maggio

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – nero

In offerta a 839,00 € – invece di 989,00 €

sconto 15% – fino al 03 maggio

Tognana V979119REDS Set PENTOLE E PADELLE, Alluminio

In offerta a 66,99 € – invece di 138,00 €

sconto 51% – fino al 03 maggio

Somfy 2401498 Termostato Connesso Cablato, Bianco

In offerta a 99,00 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino al 03 maggio

Philips Cucina HR7510/10 Robot da Cucina Multifunzione con Frullatore e Spremiagrumi, 800 W, 2.1 Litri, Acciaio Inossidabile

In offerta a 84,99 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino al 03 maggio

Arlo Ultra VMS5440 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180 Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi

In offerta a 844,99 € – invece di 1299,99 €

sconto 35% – fino al 03 maggio

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).