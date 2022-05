Offerte Amazon 3 maggio fino al 60% su Apple, LG, Sony, Oppo, Fire TV, Eero, Ring, Whitings

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 919,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Magic Mouse In offerta a 69,99 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,99 € – invece di 99,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 9,00 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32LQ63006LA Smart TV 32″ Full HD, TV LED 2022 con Processore α5 Gen 5, webOS 22, Wi-Fi, Google Stadia e GeForce NOW [Classe di efficienza energetica G] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 234,29 € – invece di 299,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda Di Memoria microSDXC Da 128 GB, Nero Rosso In offerta a 32,49 € – invece di 49,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Tenda 4G185 V3.0 Hotspot Mobile Router Portatile, Saponetta Wifi 4G LTE Cat4 150Mbps, Batteria 2100 MAh, Supporta l’alimentazione della porta USB, Nessuna Configurazione Richiesta, Schermo a Colori In offerta a 37,00 € – invece di 42,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WF-1000XM3 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Alexa e Siri, iOS/Android, Bluetooth, NFC, Batteria fino a 24 ore (Argento) In offerta a 99,99 € – invece di 249,00 €

sconto 60% – fino a 8 mag 2022

Sony WH 1000XM4 Cuffie Bluetooth Wireless Con HD Noise Cancelling Evoluto, Blu, Taglia Unica In offerta a 299,99 € – invece di 380,00 €

sconto 21% – fino a 8 mag 2022

LG 27EP950 Monitor 27″ UltraFine OLED Pro HDR 400 TrueBlack, 3840×2160, AdobeRGB 99%, 10bit, True Color Pro, Contrasto Infinito, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, AUX, Nero In offerta a 1999,99 € – invece di 2999,00 €

sconto 33% – fino a 30 mag 2022

LG 32UN650 Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, 1 Miliardo di Colori, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco In offerta a 449,99 € – invece di 599,00 €

sconto 25% – fino a 30 mag 2022

OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera con Flash, Display 6.56? Refresh rate 90HZ LCD-HD+, 5000mAh, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Black In offerta a 189,99 € – invece di 249,49 €

sconto 24% – fino a 13 mag 2022

OPPO A96 Smartphone, NFC, Fotocamera principale da 50 Mp+AI e frontale da 16Mp, Display 6.59? 90HZ, 5000mAh, RAM 8GB+128GB espand. (1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Starry Black In offerta a 269,99 € – invece di 299,99 €

sconto 10% – fino a 13 mag 2022

OPPO Find X5 Lite Smartphone AI Tripla fotocamera 64+8+2MP Display 6.43? Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+ 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Startrails Blue In offerta a 469,99 € – invece di 499,99 €

sconto 6% – fino a 13 mag 2022

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 13 mag 2022

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 13 mag 2022

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 13 mag 2022

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 13 mag 2022

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 13 mag 2022

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 13 mag 2022

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (2 videocamere) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite In offerta a 126,99 € – invece di 264,98 €

sconto 52% – fino a 12 mag 2022

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (3 videocamere) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite In offerta a 171,99 € – invece di 334,98 €

sconto 49% – fino a 12 mag 2022

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (4 videocamere) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite In offerta a 211,99 € – invece di 394,98 €

sconto 46% – fino a 12 mag 2022

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero In offerta a 63,00 € – invece di 79,00 €

sconto 20% – fino a 12 mag 2022

Extender Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 – Estendi la tua rete eero In offerta a 74,00 € – invece di 109,00 €

sconto 32% – fino a 12 mag 2022

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro In offerta a 97,00 € – invece di 139,00 €

sconto 30% – fino a 12 mag 2022

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo In offerta a 89,00 € – invece di 149,00 €

sconto 40% – fino a 12 mag 2022

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 2 pezzi In offerta a 149,00 € – invece di 258,00 €

sconto 42% – fino a 12 mag 2022

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi In offerta a 194,00 € – invece di 299,00 €

sconto 35% – fino a 12 mag 2022

Sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo In offerta a 172,00 € – invece di 249,00 €

sconto 31% – fino a 12 mag 2022

Sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi In offerta a 449,00 € – invece di 639,00 €

sconto 30% – fino a 12 mag 2022

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero ? pacchetto da 3 dispositivi In offerta a 167,00 € – invece di 209,00 €

sconto 20% – fino a 12 mag 2022

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero Pro ? pacchetto da 3 dispositivi In offerta a 265,00 € – invece di 379,00 €

sconto 30% – fino a 12 mag 2022

Ring Alarm | Kit da 10 pezzi con Ring Indoor Cam da Amazon – Sistema per la sicurezza domestica con monitoraggio assistito (opzionale) – Senza vincoli di lunga durata In offerta a 259,99 € – invece di 459,93 €

sconto 43% – fino a 12 mag 2022

Ring Alarm | Kit da 11 pezzi con sirena per esterni da Amazon – Sistema per la sicurezza domestica con monitoraggio assistito (opzionale) – Senza vincoli di lunga durata In offerta a 329,99 € – invece di 479,93 €

sconto 31% – fino a 12 mag 2022

Ring Alarm | Kit da 13 pezzi con sirena per esterni da Amazon – Sistema per la sicurezza domestica con monitoraggio assistito (opzionale) – Senza vincoli di lunga durata In offerta a 389,99 € – invece di 531,91 €

sconto 27% – fino a 12 mag 2022

Ring Alarm | Kit da 5 pezzi con Ring Indoor Cam da Amazon – Sistema per la sicurezza domestica con monitoraggio assistito (opzionale) – Senza vincoli di lunga durata In offerta a 179,98 € – invece di 309,98 €

sconto 42% – fino a 12 mag 2022

Ring Alarm | Kit da 7 pezzi da Amazon – Sistema per la sicurezza domestica con monitoraggio assistito (opzionale) – Senza vincoli di lunga durata In offerta a 209,96 € – invece di 311,97 €

sconto 33% – fino a 12 mag 2022

Ring Alarm | Kit da 8 pezzi con sirena per esterni e Ring Indoor Cam da Amazon – Sistema per sicurezza domestica con monitoraggio assistito (opzionale) – Senza vincoli di lunga durata In offerta a 269,99 € – invece di 451,95 €

sconto 40% – fino a 12 mag 2022

Withings Body+ ? Bilancia Intelligente con Analisi della Composizione Corporea, Misurazione di IMC, Pesapersone Digitale da Bagno, Sincronizzazione dell’App tramite Bluetooth o Wi-Fi, Bianco In offerta a 79,96 € – invece di 99,95 €

sconto 20% – fino a 8 mag 2022

Withings Cinturini in PET Riciclato Intrecciato per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 29,95 € – invece di 35,95 €

sconto 17% – fino a 8 mag 2022

Withings Cinturino in Metallo per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport e Move [Amazon Exclusive] In offerta a 39,95 € – invece di 49,95 €

sconto 20% – fino a 8 mag 2022

Withings Cinturino in Metallo per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport e Move [Amazon Exclusive] In offerta a 39,95 € – invece di 49,95 €

sconto 20% – fino a 8 mag 2022

Withings Cinturino in Metallo per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport e Move [Amazon Exclusive] In offerta a 69,95 € – invece di 89,95 €

sconto 22% – fino a 8 mag 2022

Withings Cinturino in Pelle di Elevata Qualità per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 39,95 € – invece di 49,95 €

sconto 20% – fino a 8 mag 2022

Withings Cinturino in Pelle di Elevata Qualità per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive] In offerta a 39,95 € – invece di 49,95 €

sconto 20% – fino a 8 mag 2022

Withings Move Unisex-Adult, Bianco & Blu, 38mm In offerta a 58,06 € – invece di 69,95 €

sconto 17% – fino a 8 mag 2022

Withings Move Unisex-Adult, Bianco & Corallo, 38mm In offerta a 58,06 € – invece di 69,95 €

sconto 17% – fino a 8 mag 2022

Withings Pulse HR Activity Tracker per Adulti, Nero, 18 mm In offerta a 79,99 € – invece di 99,95 €

sconto 20% – fino a 8 mag 2022

Withings Scanwatch 38mm Oro Rosa/Bianco, Smartwatch Ibrido con ECG, Frequenza Cardiaca e Ossimetro Unisex-Adult, 38 mm In offerta a 248,96 € – invece di 299,95 €

sconto 17% – fino a 8 mag 2022

Withings Scanwatch 38mm Oro Rosa/Blu, Smartwatch Ibrido con ECG, Frequenza Cardiaca e Ossimetro Unisex-Adult, 38 mm In offerta a 248,96 € – invece di 299,95 €

sconto 17% – fino a 8 mag 2022

Withings Steel HR Smartwatch ibrido, Tracker delle attività con GPS connesso, monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevatore del sonno, resistenza all’acqua e autonomia di 25 giorni In offerta a 159,96 € – invece di 219,95 €

sconto 27% – fino a 8 mag 2022

Withings Steel HR Smartwatch ibrido, Tracker delle attività con GPS connesso, monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevatore del sonno, resistenza all’acqua e autonomia di 25 giorni In offerta a 149,36 € – invece di 199,95 €

sconto 25% – fino a 8 mag 2022

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.