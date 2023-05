Offerte Amazon 3 maggio fino all’83% su Apple, LG, Xiaomi, Echo, Arlo, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 569,00 € – invece di 669,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 829,99 € – invece di 959,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1185,26 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 837,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,90 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,99 € – invece di 209,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

altre offerte

LG 22MP410P Monitor 22″ Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 99,99 € – invece di 139,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi F2 43″ Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante Bluetooth intelligente con orologio e integrazione Alexa | Bianco ghiaccio In offerta a 49,99 € – invece di 74,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6’’ ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Con pubblicità | Nero In offerta a 89,99 € – invece di 99,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

VANMASS Porta Cellulare Auto Protezione di qualità Militare?,?Brevetti e Certificati di Sicurezza? Universale Cruscotto Parabrezza Ventosa Bocchetta Supporto Telefono para iPhone 14 13 PRO Max, Nero In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino a 13 mag 23

Arlo Video Doorbell, Videocitofono Wifi Hd Con Batteria Ricaricabile, Allarme Integrato, Visione 180°, Con 90 Giorni Di Prova Gratuita Di Arlo Secure, ?Bianco, ?4.7 x 3.53 x 14.3 cm; 350 grammi In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a 14 mag 23

Arlo Essential XL, Telecamera di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Durata Batteria 1 anno, Visione Notturna, audio, non richiede Base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 109,99 € – invece di 169,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

Arlo Ultra 2 Spotlight, Telecamera aggiuntiva di videosorveglianza WiFI 4K, con faro e allarme, Sensori movimento, Visione notturna, audio, SmartHub richiesto, 90 giorni Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 227,99 € – invece di 349,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

Arlo Pro 3 Floodlight Telecamera senza fili da esterno WiFi , Sirena integrata, Visione Notturna a Colori, Video 2K HDR, Audio 2 Vie, 160 °, Bianco, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a 14 mag 23

Arlo Ultra 2 Spotlight, 3 telecamere di videosorveglianza WiFi in 4K + base, con faro e allarme, Sensori movimento, audio, Visione 180° Diurna/Notturna, 90 giorni Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 584,99 € – invece di 899,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

Arlo Ultra 2 XL, 2 telecamere di videosorveglianza wifi da esterno 4K, 1 anno di batteria, con faro e allarme, visione notturna a colori, incluso base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 443,99 € – invece di 739,99 €

sconto 40% – fino a 14 mag 23

Arlo Essential Spotlight, Telecamera di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, 1080p, Audio, non richiede Base, 90 giorni Secure inclusi, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 249,99 €

sconto 40% – fino a 14 mag 23

AOC Gaming 27G2SPAE – Monitor FHD da 27 pollici, 165 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync, G-Sync Compatible, altoparlante (1920 x 1080, VGA, HDMI, DisplayPort) Nero/Rosso In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 15 mag 23

Philips 222V8LA – Monitor da 54 cm (21″), HDMI, DisplayPort, 1920 x 1080 Pixel, 75 Hertz, FreeSync, colore: Nero In offerta a 104,90 € – invece di 115,41 €

sconto 9% – fino a 15 mag 23

Philips Monitors, Gaming 27M1N3200VS – 27 Pollici FHD Monitor, 165Hz, VA, 1ms, Smart Image, Low Input Lag, Altoparlanti (1920 x 1080 @ 165Hz, 250 cd/m², HDMI 2.0 / DP 1.2) In offerta a 159,90 € – invece di 269,90 €

sconto 41% – fino a 15 mag 23

Philips 243V7QDSB Monitor 24″ LED IPS FHD, 4 ms, 3 Side Frameless, Low Blue, Flicker Free, HDMI, VGA, Attacco VESA, Nero In offerta a 104,90 € – invece di 169,90 €

sconto 38% – fino a 15 mag 23

Philips 243V7QJABF Monitor 24″ LED IPS FHD, 4 ms, 3 Side Frameless, Low Blue, Flicker Free, HDMI, Display Port, VGA, Casse Integrate, Attacco VESA, Nero In offerta a 109,90 € – invece di 172,05 €

sconto 36% – fino a 15 mag 23

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 4 videocamere In offerta a 185,99 € – invece di 309,99 €

sconto 40% – fino a 15 mag 23

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 3 videocamere In offerta a 149,99 € – invece di 249,99 €

sconto 40% – fino a 15 mag 23

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 2 videocamere In offerta a 107,99 € – invece di 179,99 €

sconto 40% – fino a 15 mag 23

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 1 videocamera In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 15 mag 23

Blink Video Doorbell | Audio bidirezionale, video HD, notifiche del campanello e di movimento nell?app, con integrazione Alexa | Installazione semplice via cavo o senza fili (nero) In offerta a 45,49 € – invece di 69,99 €

sconto 35% – fino a 15 mag 23

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 1 videocamera (Nero) In offerta a 26,24 € – invece di 34,99 €

sconto 25% – fino a 15 mag 23

Cover per iPhone 12 Pro Max OtterBox Slim con MagSafe, resistente a shock e cadute; cover ultrasottile, protettiva, leggera, testata a norme anti caduta MIL-STD 810G, Nero/Grigio In offerta a 6,90 € – invece di 39,99 €

sconto 83% – fino a 15 mag 23

OtterBox Cover per Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro Slim & Sturdy con MagSafe, resistente a shock e cadute; cover ultrasottile, protettiva, leggera, testata a norme anti caduta MIL-STD 810G, Verde In offerta a 11,90 € – invece di 39,99 €

sconto 70% – fino a 15 mag 23

Cover per iPhone 14/iPhone 13 OtterBox Commuter, resistente a shock e cadute, testata 3x vs le norme anti caduta MIL-STD 810G, protezione antimicrobica, Nero, Senza Retail Package In offerta a 18,90 € – invece di 34,99 €

sconto 46% – fino a 15 mag 23

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Pulizia Personalizzata, Barriere Virtuali, Controllo App & Alexa In offerta a 189,99 € – invece di 299,99 €

sconto 37% – fino a 15 mag 23

yeedi vac 2 PRO, Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento Ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura Intelligente per Peli di Animali In offerta a 299,99 € – invece di 499,99 €

sconto 40% – fino a 15 mag 23

yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento 2 hybird) In offerta a 239,99 € – invece di 399,99 €

sconto 40% – fino a 15 mag 23

Ultrasport F-Bike, Bicicletta Trainer, Fitness Bicicletta LCD Computer allenamento, Cyclette pieghevole, Max. Peso 110 kg, misurazione pulsazioni, 8 livelli resistenza, ruota rifinitura, Verde In offerta a 129,99 € – invece di 174,45 €

sconto 25% – fino a 14 mag 23

Ultrasport F-Bike 200B, cyclette, allenatore domicilio, bicicletta per fitness LCD Computer allenam, peso massimo utente 110 kg, Cardiofrequenzimetro, 8 livelli resistenza, pieghevole, Nero/Argento In offerta a 159,99 € – invece di 224,99 €

sconto 29% – fino a 14 mag 23

Ultrasport F-Bike, Basics, cyclette, Fitness Bike LCD formazione Computer, cyclette pieghevole, Peso Massimo 110 kg, misurazione battuto cardiaco, 8 livelli resistenza rotella regolazione, Argento In offerta a 139,99 € – invece di 186,99 €

sconto 25% – fino a 14 mag 23

Citizen Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle CA0641-24E In offerta a 158,72 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a 15 mag 23

Fossil Orologio Grant da uomo, movimento meccanico automatico, cassa in acciaio inossidabile argento da 45 mm con cinturino in pelle, ME3099 In offerta a 134,91 € – invece di 269,00 €

sconto 50% – fino a 15 mag 23

Fossil Orologio Uomo con Cinturino in Acciaio Inossidabile FS4656IE, Marrone, 42 mm In offerta a 114,76 € – invece di 169,00 €

sconto 32% – fino a 15 mag 23

BLACK+DECKER BXCJ25E – Spremiagrumi elettrico, 25 W, Doppio Senso di Rotazione, 350 ml, Filtro per Polpa Regolabile, Portacavi, Smontabile, Bianco In offerta a 15,59 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a 15 mag 23

BLACK+DECKER BXHB500E – Frullatore a Immersione, 500 W, Plastica, Bianco In offerta a 18,39 € – invece di 22,99 €

sconto 20% – fino a 15 mag 23

BLACK+DECKER BXPC1100E – Popcorn Popper, 1100W, macchina per popcorn senza olio, formato compatto, pronto in 3 minuti, misurino multifunzione, cottura ad aria calda, nero In offerta a 28,79 € – invece di 35,99 €

sconto 20% – fino a 15 mag 23

Black+Decker BXGB2200E – Piastra elettrica per grigliare 2200W. Superficie piastra 49x27cm. Vassoio raccogli grasso. Rivestimento antiaderente. Controllo temperatura. In offerta a 42,39 € – invece di 52,99 €

sconto 20% – fino a 15 mag 23

Black+Decker BXTO1500E Tostapane, 1500 W, Acciaio Inossidabile, Grigio In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a 15 mag 23

Bosch MultiTalent 8 Robot da Cucina Multifunzione Compatto – Oltre 50 Funzioni, 1250 W, Ciotola 3,9 l, Accessori per Tagliare, Macinare, Impastare, Grattugiare e Montare, Spremiagrumi e Frusta In offerta a 159,99 € – invece di 329,90 €

sconto 52% – fino a 15 mag 23

Bosch Elettrodomestici MSM64010 ErgomMixx Mixer a Immersione, 450 W, 1 Liter, 50 Decibel, Plastica, Bianco In offerta a 21,90 € – invece di 49,90 €

sconto 56% – fino a 15 mag 23

Bosch Styline – Sbattitore Elettrico, 450 W, 5 Velocità e Turbo, Fruste FineCreamer in Acciaio Inox per Impasti Leggeri e Ganci in Acciaio Inox per Impasti Pesanti In offerta a 26,99 € – invece di 64,90 €

sconto 58% – fino a 15 mag 23

Bosch Elettrodomestici ErgoMixx Style Frullatore a Immersione, 800 W, Plastica Inossidabile, Acciaio/Inox In offerta a 47,99 € – invece di 109,90 €

sconto 56% – fino a 15 mag 23

Bosch TFB3302V Bistecchiera Elettrica, Piastre Rimovibili e Antiaderenti In offerta a 53,99 € – invece di 129,90 €

sconto 58% – fino a 15 mag 23

Bosch ErgoMixx – Frullatore a Immersione Portatile, 1000 W, 12 Velocità, Lama a 4 Ali, Bicchiere Graduato, Mini Tritatutto, Frusta e Lame Tritaghiaccio in Acciaio Inox In offerta a 62,99 € – invece di 109,90 €

sconto 43% – fino a 15 mag 23

Bosch Elettrodomestici TCG4104 – Bistecchiera Griglia a Contatto, 5 Livelli di temperatura, 2000W, Alluminio, Rosso In offerta a 73,99 € – invece di 169,90 €

sconto 56% – fino a 15 mag 23

Bosch MUM4407 Macchina da Cucina Universale, 500 Watt In offerta a 74,99 € – invece di 149,90 €

sconto 50% – fino a 15 mag 23

Bosch Elettrodomestici MFW3520W Tritacarne, 500 W, 0 Decibel, 5 velocità, Bianco In offerta a 81,79 € – invece di 169,90 €

sconto 52% – fino a 15 mag 23

Bosch Elettrodomestici MES25A0 Centrifuga, 700 W, 2 Litri, 60 Decibel, Plastica, Bianco/Nero In offerta a 91,79 € – invece di 159,90 €

sconto 43% – fino a 15 mag 23

Russell Hobbs Friggitrice ad Aria XXL 8 l, 7 Funzioni Cottura: Griglia, Arrostisce, Disidrata etc. & 10 Programmi, Lavastoviglie ok, Display Touch, Fino a 220°C, AirFryer Satisfry 27170-56 In offerta a 124,90 € – invece di 149,99 €

sconto 17% – fino a 15 mag 23

Russell Hobbs Spremiagrumi Elettrico, Bicchiere Grande e Piccolo, Rotazione bidirezionale (destra/sinistra), Antigoccia, lavastoviglie ok, 60 W, senza BPA, Acciaio Inox, 22760-56 In offerta a 27,49 € – invece di 44,00 €

sconto 38% – fino a 7 mag 23

Russell Hobbs Tostapane all’italiana, Toast farciti, Acciaio Inox, 1200 W, Temperatura regolabile, Toast croccanti, Victory 2SL, 23310-57 In offerta a 41,90 € – invece di 62,00 €

sconto 32% – fino a 15 mag 23

Russell Hobbs Bollitore acqua elettrico, 1 L, 2400 W, Compatto, 3 Tazze, ebollizione rapida, Filtro anticalcare rimovibile e lavabile, Bollitore da viaggio, Acciaio Inox, ColourPlus Rosso 24992-70 In offerta a 28,40 € – invece di 51,00 €

sconto 44% – fino a 7 mag 23

Russell Hobbs Cuociriso e Vaporiera 2 in 1, Multicottura, 6 tazze, 1.2 L, 500 W, Cesta per Carne e Verdure, Lavastoviglie ok, 27080-56 [Esclusiva Amazon] In offerta a 40,90 € – invece di 49,99 €

sconto 18% – fino a 15 mag 23

Russell Hobbs Frullatore a Immersione,3 in 1: Frullatore (bicchiere 700 ml), Tritatutto (500 ml), Frusta per montare, 2 velocità, zuppe, yogurt, salse, Frusta, Lavastoviglie ok, Rosso, 24700-56 In offerta a 34,90 € – invece di 59,00 €

sconto 41% – fino a 7 mag 23

Russell Hobbs Vaporiera, Multicottura, 7 L, 3 Piani cottura, 500 ml serbatoio, Compatta, Matte Black, 26530-56 In offerta a 43,90 € – invece di 54,00 €

sconto 19% – fino a 15 mag 23

Russell Hobbs Macina Pepe, macina sale e pepe elettrico, ceramica, Macina da fino a grossolano, Illuminazione LED alla base, 2 coperchi, A batteria, Nero, 28010-56 In offerta a 28,90 € – invece di 47,00 €

sconto 39% – fino a 15 mag 23

Russell Hobbs, Fornetto elettrico, Friggitrice ad aria: tecnologia AirFry per dorare cibi, 1500 W, capacità 12 L : pizza 30 cm, Grill, Toast, mantenimento in caldo, Timer 60 min, 26680-56 In offerta a 169,90 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 15 mag 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).