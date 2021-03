Offerte Amazon 3 marzo fino al 52%: Netgear, Acer, Yamaha, Yamai, Outsunny, Crocs

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

SanDisk Extreme SSD NVMe portatile da 1 TB, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, resistente e impermeabile (IP55) In offerta a 169,99 € – invece di 169,99 €

sconto 0% – fino al 03 marzo

AUKEY Omnia 90W Caricatore USB C a 3 Porte, Caricatore MacBook PRO con Tecnologia GaNFast, Caricatore PD Caricatore USB C per Laptop, MacBook PRO 16″, iPhone 11 PRO Max, Galaxy S20 + / Note 20 Ultra In offerta a 42,99 € – invece di 70,99 €

sconto 39% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 03 marzo

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black In offerta a 79,99 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino al 03 marzo

TCL Soundbar TDS6110 per TV con Subwoofer Wireless, Bluetooth (32-inch Speaker, Dolby Audio, HDMI ARC, Montaggio a parete, Telecomando, tre modalità di suono), Nero, 240w In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino al 03 marzo

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 89,99 €

sconto 44% – fino al 03 marzo

Crucial P2 CT500P2SSD8 SSD Interno, 500GB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 51,69 € – invece di 61,70 €

sconto 16% – fino al 03 marzo

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC2200 EX7300, WiFi Extender Dual band, Porta Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 79,90 € – invece di 94,99 €

sconto 16% – fino al 14 marzo 2021

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC3000 EX8000, WiFi Extender Tri-Band, 4 porte Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem Fibra e ADSL In offerta a 144,00 € – invece di 169,90 €

sconto 15% – fino al 14 marzo 2021

NETGEAR Orbi RBK50 Sistema Wi-fi Mesh Potente, Router + Satellite, Copertura Fino a 350 m² , Velocità AC3000 Triband, Sicurezza Informatica Armor In offerta a 299,99 € – invece di 486,90 €

sconto 38% – fino al 7 marzo 2021

Netgear R8000 Router WiFi Nighthawk X6, TriBand AC3200, 4 porte Gigabit, Sicurezza Armor In offerta a 159,90 € – invece di 329,90 €

sconto 52% – fino al 21 marzo 2021

NETGEAR Orbi Pro SRK60 Sistema WiFi Mesh Potente, Router + Satellite, Copertura fino a 350 m2, Velocità AC3000 Triband In offerta a 322,00 € – invece di 544,90 €

sconto 41% – fino al 7 marzo 2021

Netgear SRR60 Orbi Pro Router WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 175 mq e 40 dispositivi collegati, sostituisce gli AP In offerta a 182,99 € – invece di 239,90 €

sconto 24% – fino al 14 marzo 2021

YAMAHA YH-E700A Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth, Cuffie Senza Fili con Cancellazione Attiva Avanzata del Rumore, 35h di Autonomia, Chiamate e Assistenza vocale a Mani Libere, Nero In offerta a 289,99 € – invece di 399,00 €

sconto 27% – fino al 7 marzo 2021

Yamaha YH-E700A Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth, Cuffie Senza Fili con Cancellazione Attiva Avanzata del Rumore, 35h di Autonomia, Chiamate e Assistenza vocale a Mani Libere, Bianco In offerta a 329,99 € – invece di 399,00 €

sconto 17% – fino al 7 marzo 2021

Acer SA240YAbi Monitor FreeSync, 23,8″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 4 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 cd/m2, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, Cavo VGA Incluso, Nero In offerta a 109,90 € – invece di 129,90 €

sconto 15% – fino al 31 marzo 2021

Acer XF250QEbmiiprx Monitor Gaming FreeSync, 24,5″, Display Full HD, 144 Hz, 1 ms, 16:9, HDMI 1.4, DP 1.2, Lum 400 cd/m2, ZeroFrame, Audio out, Speaker Integrati, Cavo DP Incluso In offerta a 219,90 € – invece di 249,90 €

sconto 12% – fino al 31 marzo 2021

Acer Nitro XV240YPbmiiprx Monitor Gaming FreeSync 23.8″, Display IPS Full HD, 144 Hz, 2 ms, HDMI 2.0, DP 1.2, 16:9, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI, DP Inclusi In offerta a 199,90 € – invece di 219,90 €

sconto 9% – fino al 31 marzo 2021

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Pressione Sanguigna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker per Android iOS Xiaomi Samsung Huawei In offerta a 21,99 € – invece di 36,99 €

sconto 41% – fino al 7 marzo 2021

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Pressione Sanguigna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker per Android iOS Xiaomi Samsung Huawei In offerta a 21,99 € – invece di 36,99 €

sconto 41% – fino al 7 marzo 2021

Outsunny Armadio Porta Attrezzi da Giardino Impermeabile 3 Ripiani Legno 87×46.5x160cm In offerta a 151,96 € – invece di 189,95 €

sconto 20% – fino al 3 marzo 2021

Outsunny Serra da Giardino 3.5 x 3 x 2m Serra con Tetto a Spiovente in PE per Piante Verde In offerta a 79,96 € – invece di 89,95 €

sconto 11% – fino al 3 marzo 2021

Outsunny Serra da Giardino a Tunnel (5 x 2 x 2m) con Struttura in Acciaio e Telo in Polietilene In offerta a 87,96 € – invece di 109,95 €

sconto 20% – fino al 3 marzo 2021

Outsunny Erba Sintetica per Giardino Set di 10pz Prato Artificiale da Esterno In offerta a 29,56 € – invece di 49,95 €

sconto 41% – fino al 3 marzo 2021

Outsunny Serra da Giardino Porta Avvolgibile a Cerniera in PE(Polietilene 140g/m²) con Telaio in Acciaio Tubi Metallici Verniciati a Polvere 200x77x170cm In offerta a 38,36 € – invece di 49,95 €

sconto 23% – fino al 3 marzo 2021

Outsunny Supporto Struttura Portante Max.150Kg per Amaca Regolabile 280x120x110cm Nero In offerta a 71,96 € – invece di 99,95 €

sconto 28% – fino al 3 marzo 2021

Outsunny Dondolo da Giardino a 3 Posti con Tettuccio Parasole Inclinabile in Acciaio 172 × 110 × 152cm Nero In offerta a 100,76 € – invece di 139,95 €

sconto 28% – fino al 3 marzo 2021

Outsunny Sdraio da Giardino Pieghevole con Cuscino, Schienale con 7 Reclinazioni, 137×63.5×100.5cm, Beige In offerta a 79,96 € – invece di 119,95 €

sconto 33% – fino al 3 marzo 2021

Outsunny Dondolo 3 Posti con Tettuccio | Struttura in Acciaio | Fino 200 kg | Strisce Verde e Bianco | 170x110x153cm In offerta a 107,16 € – invece di 149,95 €

sconto 29% – fino al 3 marzo 2021

yespresso BIALETTI compatibili (CREMOSO) – 240 capsule In offerta a 34,56 € – invece di 59,00 €

sconto 41% – fino al 3 marzo 2021

Yespresso Capsule Uno Indesit System Illy Kimbo Compatibili Intenso – Confezione da 100 Pezzi In offerta a 14,99 € – invece di 21,80 €

sconto 31% – fino al 3 marzo 2021

Crocs Swiftwater River Sandal K, Punta Aperta, Bleu (Navy/Flame 4ba), 25/26 EU In offerta a 22,80 € – invece di 29,90 €

sconto 24% – fino al 14 marzo 2021

Crocs Swiftwater River Sandal K, Punta Aperta Unisex-Bambini, Noir (Black/Volt Green 09w), 27/28 EU In offerta a 22,80 € – invece di 29,90 €

sconto 24% – fino al 14 marzo 2021

Crocs Swiftwater River Sandal K, Punta Aperta, Bleu (Navy/Flame 4ba), 29/30 EU In offerta a 22,80 € – invece di 29,90 €

sconto 24% – fino al 14 marzo 2021

Crocs Swiftwater River Sandal K, Punta Aperta Unisex-Bambini, Noir (Black/Volt Green 09w), 24/25 EU In offerta a 22,80 € – invece di 29,90 €

sconto 24% – fino al 14 marzo 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).