Offerte Amazon 3 marzo fino al 60%: UE, Panasonic, BenQ, Blackview, Anker, Aukey

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Ultimate Ears WONDERBOOM Altoparlante Bluetooth Portatile, Impermeabile, Suono a 360°, 10 Ore di Autonomia, Collega Due Altoparlanti Per Un Suono Più Potente – Blu Subzero In offerta a € 39,99 – sconto 60%

– fino al 3-mar-20

Panasonic Lumix G DC-GH5M Fotocamera, Nero In offerta a € 1.339,99 – sconto 20%

– fino al 3-mar-20

3 pz SONOFF MINI Interruttore WiFi Smart Timer Module 10A Interruttore a 2 vie Supporto APP / LAN / Telecomando vocale fai-da-te per domotica intelligente In offerta a € 26,09 – sconto 11%

– fino al 8-mar-20

Adattatore universale da Viaggio compatto per prese elettriche Spine Europa Uk Usa Australia All-in-One Presa 6,0A incorporata 2 porte Usb 5V/1000mA per caricare Smartphones In offerta a € 9,97 – sconto

– fino al 8-mar-20

AICase Active Stylus Pen,Penna Capacitiva Attiva, Punta Fine(1.45mm) Active Stylus Stilo Universale per Qualsiasi Touch Screen,10 Ore Continue Work & 30 Giorni di Standby In offerta a € 20,68 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

AKASO Dash Cam, Telecamera per Auto HD 1080P, Registratore di guida da 2 pollici con doppia Anteriore e Posteriore, Doppia Camera Registra con Visione a 340 °, Visione Notturna, Modalità Parcheggio In offerta a € 68,39 – sconto 15%

– fino al 8-mar-20

Altoparlante Bluetooth Portatile, VTIN-R2 14W Potente Cassa Bluetooth 4.2 Impermeabile IPX6 con Basso+ Esclusivo 24 Ore di Gioco con Doppia Cassa per Casa, Giardino, Festa, Auto, Viaggio, Spiaggia In offerta a € 26,99 – sconto 23%

– fino al 8-mar-20

Anker PowerPort 10 – Caricabatterie da rete, con 10 porte USB, 60 W, per PC portatili/tablet Apple/Android, iPhone 6S/6S Plus/6/6 Plus, iPad Pro/iPad Air 2/Mini 3, Galaxy S6/S6 Edge e altri modelli, colore: Nero/Bianco In offerta a € 24,29 – sconto 19%

– fino al 8-mar-20

Anker PowerWave+ Pad con Supporto Orologio, Caricatore Wireless Certificato Qi 2 in 1 con Supporto per Apple Watch 4/3/2, Ricarica Rapida per iPhone XS/XS Max/XR/X/8 (Senza caric. per Apple Watch) – In offerta a € 35,99 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

Anker Soundcore PRO+ Speaker Bluetooth 25W con Bassi Superiori e Suono ad Alta Definizione – Speaker Bluetooth Premium Fino a 18 Ore di Riproduzione, Resistente all’Acqua, con Tecnologia BassUp In offerta a € 63,99 – sconto 20%

– fino al 8-mar-20

Apexcam Dash Cam Telecamera per Auto FHD 1080P 3 Pollici con Grandangolare di 170° e Super-Condensadore WDR Visione Notturna con Registrazione a doppia Lente in Loop G-Sensor e Caricatore USB da Auto In offerta a € 44,99 – sconto 15%

– fino al 8-mar-20

AUKEY Adattatore USB C a Micro USB Femmina (3 Pack) USB Type C Adapter Connettore per Samsung Galaxy S10+ S9 S8+ Note 10 9, OnePlus 3, Google Pixel 2 3 XL, Huawei P10 P30, MacBook PRO 2016 – Bianco In offerta a € 6,29 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

AUKEY Adattatore USB C a Micro USB Femmina [ 3 pack ] Connettore USB C per Samsung Galaxy S10+ S9 S8 S8+ Note 10+ 9 8, OnePlus 2 3, Google Pixel 2 3 XL, Lumia 950XL, Huawei P10 P30, MacBook Pro 2016 In offerta a € 6,29 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

AUKEY Auricolari Bluetooth Sport Bassi Potenziati, Cuffie Bluetooth Senza Fili Sport, Impermeabile a Prova di Sudore, Microfono Incorporato per iPhone, Samsung, Huawei In offerta a € 17,99 – sconto 40%

– fino al 8-mar-20

AUKEY Bluetooth 5.0 Trasmettitore Ricevitore 2-in-1, Wireless Adattatore Audio con aptx-LL, Doppio-Link, Audio da 3,5 mm / RCA /Optical Cable per TV, PC, Impianto Stereo Domestico ecc In offerta a € 27,19 – sconto 32%

– fino al 8-mar-20

AUKEY Dash Cam a Specchietto Touchscreen LCD 6.8 Pollici Telecamera per Auto con Videocamera Frontale 1080p e Posteriore 720p Resistente all’Acqua Dashcam con Modalità Parcheggio e Motion Detection In offerta a € 71,99 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

AUKEY Trasmettitore e Ricevitore Bluetooth 4.1 con aptX a Bassa Latenza, 15 Ore Playtime, 2 in 1 Adattatore Audio Wireless con Audio da 3,5 mm / Optical Cable per TV, PC, Impianto Stereo Domestico ecc In offerta a € 26,99 – sconto 33%

– fino al 8-mar-20

AUKEY USB C Caricatore da Muro 36W Power Delivery, Caricatore USB C con Dynamic Detect & GaN Tech,Caricatore USB da Muro per iPhone 11/11 PRO/ 11Ppro Max, Xiaomi 9, Redmi ECC In offerta a € 24,29 – sconto 19%

– fino al 8-mar-20

BenQ EX3501R 35 Pollici Ultra WQHD 100 Hz HDR Curved Gaming Monitor, 21:9, 3440 x 1440, FreeSync, HDR, 1800R, HDMI, Display Port, USB-C – In offerta a € 599,99 – sconto 20%

– fino al 22-apr-20

Blackview BV9600 Rugged Smartphone(2020),IP68 impermeabile Android 9.0,Helio P70 da 4GB+64GB,FHD+ da 6,21’’ Schermo AMOLED,5580mAh,16MP+0.3MP+8MP,NFC,Modalità Fotocamera Subacquea,Carica Wireless In offerta a € 242,99 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

2300mAh Alta capacità Batteria per iPhone 6, ZMNT Batteria di ricambio per iPhone 6 A1549 A1586 A1589 con Sostituzione Kit di strumenti e istruzioni In offerta a € 19,79 – sconto 18%

– fino al 8-mar-20

2300mAh Alta capacità Batteria per iPhone 6s, ZMNT Batteria di ricambio per iPhone 6s A1633 A1688 A1700 con Sostituzione Kit di strumenti e istruzioni In offerta a € 19,79 – sconto 18%

– fino al 8-mar-20

2300mAh Alta capacità Batteria per iPhone 7, ZMNT Batteria di ricambio per iPhone 7 A1660 A1778 A1779 con Sostituzione Kit di strumenti e istruzioni In offerta a € 19,79 – sconto 18%

– fino a 8-mar-20

Severin HV7156 Scopa aspirapolvere Verticale ciclonica, 140 W, 650 milliliters, 76 Decibel, Plastica, 2 velocità, Bianco [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 99,90 € – sconto 30%

– fino a

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

