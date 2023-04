Offerte Amazon 30 aprile fino al 39% su Apple, Xiaomi, Samsung, Google, WD, DJI, Duracell – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Electrolux EW2F5W82 Lavatrice a carica frontale TimeCare 500 con funzione TimeManager con cesto Gentle Care, 8 kg, Classe A, Bianco [Classe di efficienza energetica A] [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 403,00 € – invece di 629,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Go USB Type-C Flash Drive with reversible USB Type-C and USB Type-A connectors, for smartphones, tablets, Macs and computers

In offerta a 17,40 € – invece di 45,99 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

Set di Attrezzi 102 Pezzi, Cassetta Attrezzi, Cassetta Degli Attrezzi Portatile con Coltello, Martello, Pinze, Chiave Regolabile, Livella, Cacciavite Magnetico

In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Intex PureSpa Greystone Deluxe Set Ø 211 x 71 cm, 28450

In offerta a 599,98 € – invece di 754,90 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Intex pure spa sahara 6 posti

In offerta a 538,73 € – invece di 891,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

aggiornamento

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 799,99 € – invece di 959,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1249,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 849,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 899,99 € – invece di 959,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 599,99 € – invece di 789,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Rosa (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Nero ​​​​​​​ In offerta a 165,99 € – invece di 205,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,99 € – invece di 209,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

altre offerte

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP AI Fotocamera tripla, 5000mAh, Gray (IT + garanzia 2 anni) Alexa mani libere

In offerta a 279,90 € – invece di 379,90 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Google Pixel 7 Pro – Smartphone 5G Android sbloccato con teleobiettivo, grandangolo e batteria che dura 24 ore – 128GB, Grigio verde

In offerta a 762,55 € – invece di 899,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

SAMSUNG Galaxy Book3 360 Laptop, 13.3″ Super AMOLED, S Pen, Intel EVO, Intel Core i5 13th gen, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite

In offerta a 975,65 € – invece di 1499,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Band 7 Orologio Smart, Design ultra-sottile, Monitoraggio SpO2 continuo, Autonomia 14 giorni, Notifiche, Monitoraggio della salute, sonno e stress 24h, 96 modalità di allenamento, 5ATM, Nero

In offerta a 49,00 € – invece di 59,90 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

WD 14TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 – Hard disk meccanico

In offerta a 275,99 € – invece di 391,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Pocket 2 Fotocamera Stabilizzata 3 Assi, Vlog, Video Ultra HD, Foto ad Alta Risoluzione da 64 MP, 1/1.7” CMOS, HDR, Riduzione del Rumore, Timelapse, Slow Motion, Zoom 8x, Livestreaming, Nero

In offerta a 349,70 € – invece di 369,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Action 2 Dual Screen Combo, Action Cam 4K con Modulo di Alimentazione, FOV di 155°, Supporti Magnetici, Tecnologia di Stabilizzazione

In offerta a 338,27 € – invece di 399,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

ESR HaloLock Caricabatterie Wireless Magnetico per Auto, Ricarica Veloce, Supporto per la Bocchetta dell’Aria, Compatibile con MagSafe per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max e iPhone serie 13/12,Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 36,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Duracell – LR44, Batteria Bottone Alcalino 1.5V, Specialistica Elettronica, confezione da 2, (76A/A76/V13GA) progettate per l’uso in giocattoli, calcolatrici e dispositivi di misurazione

In offerta a 1,81 € – invece di 1,81 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

LEGO 75301 Star Wars X-Wing Fighter di Luke Skywalker, Giochi per Bambini, Set con Minifigure della Principessa Leila e Droide R2-D2, Idee Regalo

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Office 2021 Home and Student – Tutte le classiche applicazioni Office – Per 1 PC/MAC

In offerta a 98,99 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Luce Led Integrata e Accessori, Porta Type-C, Cinque Modalità di Gonfiaggio, Versione Italiana, Batterie Interne al Litio, Nero, Versione Italiana

In offerta a 45,39 € – invece di 49,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Vicloon Organizer Valigie, 8Pcs Sistema di Cubo di Viaggio, Separatori Buste Viaggio Travel Organizer, Abbigliamento Intimo Calzature Organizzatori Sacchi Valigia di Stoccaggio Set

In offerta a 12,80 € – invece di 20,99 €

sconto 39% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Vans Spicoli 4 Shades, Occhiali da sole

In offerta a 13,95 € – invece di 18,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Nike Victori One, Scarpe da Spiaggia e Piscina Uomo

In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Skechers Track Scloric, Sneakers Uomo

In offerta a 44,77 € – invece di 69,95 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).