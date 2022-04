Offerte Amazon 30 aprile fino al 80% su Apple, Otterbox, LG, Samsung, Philips Hue, Sandisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale

In offerta a 929,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPhone SE (64 GB) – Galassia (3a Generazione)

In offerta a 499,00 € – invece di 529,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 343,00 € – invece di 389,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (6ª generazione)

In offerta a 649,00 € – invece di 729,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Apple AirPods Max – Celeste

In offerta a 399,90 € – invece di 629,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Motorola moto g22 (Quad Camera 50 MP, Display 90Hz 6.5″, batteria 5000 mAH, 4/64GB espandibile, Dual SIM, Android 12), Cosmic Black

In offerta a 167,90 € – invece di 219,90 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

LG 55UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 55” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 443,31 € – invece di 443,31 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor LED T35F (F24T352), Flat, 24″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey

In offerta a 140,76 € – invece di 169,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Scheda Di Memoria microSDXC Con Adattatore SD, Fino A 120 MB/s, Rosso Grigio

In offerta a 12,90 € – invece di 18,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda Di Memoria Da 64 GB SDXC Fino A 170 MBs, Nero

In offerta a 19,25 € – invece di 36,06 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V8V500 980 SSD Interno da 500GB, PCIe NVMe M.2

In offerta a 63,30 € – invece di 66,05 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN Black Iteration 1

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, compatibile con iPhone 13/iPhone 12 serie

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN 100W Caricatore USB C 2 Porte con Tecnologia GaN, Caricabatterie USB C Compatibile 45W/30W/20W con MacBook Pro/Air iPad Pro/Air/Mini, iPhone 13/12 SE 2022, Galaxy S22/S21,Tablet PC Laptop

In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 600 International, ripetitore/estensore segnale WiFi N fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), WPS, design compatto, interfaccia in italiano

In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Anpollo Tappetino Mouse 900x400x3mm Mouse Pad Tappetino Mouse Gaming Grande XXL Pad con Base in Gomma Antiscivolo Mappa del Mondo

In offerta a 15,29 € – invece di 16,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

NETGEAR Switch Ethernet 8 Porte Unmanaged GS308, Hub di Rete Domestica, Switch Gigabit per Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete

In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

RAVIAD Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto [1.2M] Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 12 11 XR, Samsung M12/M32, Huawei P30 P20, Google Pixel, OnePlus- Oro

In offerta a 5,94 € – invece di 6,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color, Striscia Led Smart 2m con Bluetooth + Philips Hue Play, 2 Lampade Smart, Nere

In offerta a 127,99 € – invece di 159,97 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color Ambiance Resonate Lampada da Parete Smart per Esterni + Philips Hue Sensore di Movimento da Esterno, Accensione e Spegnimento Luci Smart Hue

In offerta a 150,99 € – invece di 199,94 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Mini Motosega a Batteria Portatile, Seesii 6 Pollici Sega a Batteria per Potatura con Oliatore Automatico, 2 Batterie e Caricatore, Motosega Elettrica Per il Taglio del Legno e Giardinaggio, 2 Catene

In offerta a 89,99 € – invece di 109,99 €

sconto 18% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

STANLEY STA034296 Rotella Metrica, Nastro in Fibra di Vetro, 20 m

In offerta a 7,95 € – invece di 10,20 €

sconto 22% con Coupon Speciale = ulteriore sconto comprandone 4 – fino a scadenza sconosciuta

Cacciavite Elettrico 6N.m, HYCHIKA Avvitatore Elettrico (Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah) Luce a LED come Torcia, Chiave a Cricchetto, Caricatore Cavo USB, 36 Accessori, Custodia

In offerta a 27,19 € – invece di 35,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

VIMAR Presa 2Pcon T 16A Universale, Bianco & 0R14000 Interruttore 1P 10Ax, 1 Pezzo, Bianco

In offerta a 11,44 € – invece di 14,50 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Vimar 14653.01, Plana Placca 3 moduli in tecnopolimero, Bianco, 1 pezzo,

In offerta a 2,05 € – invece di 2,60 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Zanzariera a Rullo Riducibile Verticale fai da te in kit Vari Colori e Misure disponibili (120 x 160, Marrone)

In offerta a 35,90 € – invece di 35,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Greenworks Tagliaerba e Forbici per Erba e Arbusti Senza Fili Con Batteria 2Ah e Caricabatterie

In offerta a 180,99 € – invece di 224,98 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color Ambiance Appear Lampada da Parete Smart per Esterni + Philips Hue Sensore di Movimento da Esterno, Accensione e Spegnimento Luci Smart Hue

In offerta a 147,99 € – invece di 199,94 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

OtterBox USB A-Lightning 2M Cavo resistente intrecciato, gamma Performance Plus, Bianca

In offerta a 14,90 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 31 mag 22

OtterBox USB C-Lightning USB PD 1M Cavo Fast Charge resistente intrecciato, gamma Performance Plus, Bianca

In offerta a 14,90 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 31 mag 22

Lifeproof Custodia per iPhone 11 Pro Wallet Anti Caduta con Cover Posteriore, Grigio

In offerta a 9,90 € – invece di 49,99 €

sconto 80% – fino a 31 mag 22

LifeProof per AirPods PRO, Custodia di Protezione in plastica Riciclata da oceani, Nero

In offerta a 13,90 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino a 31 mag 22

LifeProof per iPhone 7 / 8 / SE 2nd Gen 2020 / SE 3rd Gen 2022, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero

In offerta a 48,90 € – invece di 79,99 €

sconto 39% – fino a 31 mag 22

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Blu

In offerta a 6,90 € – invece di 29,99 €

sconto 77% – fino a 31 mag 22

LifeProof per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia sottile e trasparente resistente a cadute, Gamma SEE, Emoceanal – Trasparente/Viola

In offerta a 12,90 € – invece di 34,99 €

sconto 63% – fino a 31 mag 22

LifeProof per Apple iPhone 12/iPhone 12 Pro, Custodia sottile resistente a cadute, polvere e neve, gamma Next , Trasparente/Nero

In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 31 mag 22

LifeProof per Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, Custodia sottile resistente a cadute con Magsafe, gamma SEE con MagSafe, Blu

In offerta a 23,90 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 31 mag 22

LifeProof per Apple iPhone 13 Pro, Custodia sottile resistente a cadute con Magsafe, gamma SEE con MagSafe, Nero

In offerta a 25,90 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 31 mag 22

LifeProof per Apple iPhone 13, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero

In offerta a 52,90 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino a 31 mag 22

LifeProof per Apple Watch Series 6/SE/5/4 44mm, Custodia in plastica Riciclata da oceani, Grigio Chiaro

In offerta a 14,90 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a 31 mag 22

LifeProof per iPhone 12, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Viola

In offerta a 55,90 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 31 mag 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).