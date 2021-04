Offerte Amazon 30 aprile fino al 61%: LG, Apple, Star Wars, Amazfit, Polar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto…

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Amazon Basics – Batterie ricaricabili AAA (confezione da 24), 800 mAh, pre-caricate In offerta a 16,59 € – invece di 20,99 €

sconto 21% – fino al 30 aprile

RAVPower Caricabatterie USB Caricatore da Muro PD 30W Caricabatterie Veloce con 2 Porte USB Adattatore di Ricarica,Compatibile per iPhone 12/12 PRO / 12 PRO Max, Galaxy S9 S8, iPad PRO e Altri In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 30 aprile

Caricabatterie USB RAVPower PD 90W con 2 Porte con Tecnologia GaN Power Delivery 3.0 Doppia Uscita USB-C Adattatore per la Ricarica Rapida,iPhone 12/12 PRO / 12 PRO Max, Galaxy S9 S8, iPad PRO e Altri In offerta a 35,00 € – invece di 49,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 30 aprile

LG SN7CY Soundbar TV Bluetooth 160W 3.0.2 Canali con Dolby Surround, Dolby Atmos, Tecnologia DTS:X, Audio Meridian, AI Sound Pro e Subwoofer Integrato, Ingresso Ottico, USB, HDMI, Nero In offerta a 219,00 € – invece di 399,00 €

sconto 45% – fino al 30 aprile

LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie B1 con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Processore 4K α7 Gen4 con AI, Wi-Fi, AI ThinQ, FILMMAKER MODE, HDR 10 Pro, Google Assistant e Alexa Integrati, 2021 [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1249,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 17% – fino al 30 aprile

Apple TV HD (32GB) In offerta a 139,00 € – invece di 159,00 €

sconto 12% – fino al 30 aprile

Apple TV Remote Loop In offerta a 10,15 € – invece di 15,00 €

sconto 32% – fino al 30 aprile

Razer BlackWidow Lite Tastiera da Gaming con Retroilluminazione, US Switch Silenziose, Nero In offerta a 85,04 € – invece di 85,04 €

sconto 0% – fino al 30 aprile

Novità Apple AirTag In offerta a 35,00 € – invece di 35,00 €

sconto 0% – fino al 30 aprile

Samsung Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Blu In offerta a 99,90 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino al 29 apr 2021

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 modalità Sport per Andriod iOS In offerta a 118,91 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Display a Ccolori Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi,12 Modalità Sport per Sport In offerta a 101,91 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino al 2 mag 2021

Amazfit Smartwatch GTS Orologio da Polso Display del Quadrante in Vetro 3D Impermeabile 5 ATM con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente 46 giorni GPS Glonass Biotracke Sensore PPG Testato Biologia Termini e frasi comuni Bluetooth 5.0 In offerta a 110,41 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 2 mag 2021

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Orologio Sportivo Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 101,91 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino al 2 mag 2021

Ankway Set di 2 Stampi Per Ghiaccio In Silicone Di Grandi Dimensioni, Formine In Silicone Per Cubetti Di Ghiaccio Senza BPA, Stampi per Sfere & Cubetti Di Ghiaccio per Whisky, Cocktail e Scotch Nero In offerta a 12,74 € – invece di 32,99 €

sconto 61% – fino al 2 mag 2021

Polar Unite, Fitness Watch Unisex Adulto, Lime, S-L In offerta a 114,90 € – invece di 149,90 €

sconto 23% – fino al 30 apr 2021

Polar Vantage M, Sportwatch per Allenamenti Multisport, Corsa e Nuoto, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato, 46 mm, Unisex ? Adulto, Nero, M/L In offerta a 174,90 € – invece di 279,90 €

sconto 38% – fino al 30 apr 2021

Polar Unite Sportwatch Impermeabile Unisex con Gps da Smartphone, Monitoraggio del Sonno, Guida all’Allenamento Quotidiano, Misurazione del Recupero, Nero, Taglia S-L – Cardiofrequenzimetro dal Polso In offerta a 114,90 € – invece di 149,90 €

sconto 23% – fino al 30 apr 2021

STAR WARS The Mandalorian memory® In offerta a 12,90 € – invece di 19,97 €

sconto 35% – fino al 9 mag 2021

Sodastream 8718692615083 Special Pack Cilindro di CO2 + Bottiglia Pet Fuse da 1 L In offerta a 28,99 € – invece di 34,99 €

sconto 17% – fino al 13 mag 2021

Sodastream Gasatore D’Acqua Spirit Mega Pack White, 2 Bottiglie e 1 Cilindro Inclusi In offerta a 67,99 € – invece di 104,90 €

sconto 35% – fino al 13 mag 2021

Aogled LED Plafoniera 24W 2400LM 4000K Bianco Naturale Rotonda 28CM,Impermeabile IP54,180 Angolo,Nessun Sensor,Interno Lampada a Soffitto Per Camera da letto,Cucina,Cantina,Corridoio,Ufficio,Bagno In offerta a 20,94 € – invece di 38,99 €

sconto 46% – fino al 30 apr 2021

Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker completa 4K (Limited Edition) (27 Blu Ray) In offerta a 172,90 € – invece di 239,99 €

sconto 28% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 4 Una Nuova Speranza Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 5 L’Impero Colpisce Ancora Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 18,64 € – invece di 26,99 €

sconto 31% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 2 L’Attacco Dei Cloni Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 17,99 € – invece di 26,99 €

sconto 33% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 6 Il Ritorno Dello Jedi Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 3 La Vendetta Dei Sith Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 18,58 € – invece di 26,99 €

sconto 31% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 7 Il Risveglio Della Forza Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 8 Gli Ultimi Jedi Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 18,41 € – invece di 26,99 €

sconto 32% – fino al 9 mag 2021

Star Wars: Gli Ultimi Jedi (Steelbook) (3 Blu-Ray 3D + 2D) In offerta a 19,79 € – invece di 28,99 €

sconto 32% – fino al 9 mag 2021

Star Wars 1 La Minaccia Fantasma Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino al 9 mag 2021

Star Wars Story Solo Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 15,10 € – invece di 26,99 €

sconto 44% – fino al 9 mag 2021

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker Dvd ( DVD) In offerta a 11,47 € – invece di 17,99 €

sconto 36% – fino al 9 mag 2021

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker Bluray (2 Blu Ray) In offerta a 15,29 € – invece di 21,99 €

sconto 30% – fino al 9 mag 2021

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker 3D Steelbook (Limited Edition) (3 Blu Ray) In offerta a 17,85 € – invece di 32,99 €

sconto 46% – fino al 9 mag 2021

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker 4K Uhd (3 Blu Ray) In offerta a 19,12 € – invece di 27,99 €

sconto 32% – fino al 9 mag 2021

Star Wars Story Rogue One Uhd 4K (3 Blu Ray) In offerta a 18,65 € – invece di 26,99 €

sconto 31% – fino al 9 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).