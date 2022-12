Offerte Amazon 30 Dicembre fino a 52% su Apple, Wacom, Anker, Amazfit, EzWiz, Ugreen, Hasbro

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Wacom Intuos S Tavoletta Grafica Bluetooth Pistacchio con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 2 Software Creativi Inclusi da Scaricare – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 69,90 € – invece di 99,90 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

ICZI Hub USB C, 11 in 1 Adattatore Tipo C (Thunderbolt 3) con HDMI, VGA, PD 100W, Ethernet, Micro SD/TF, Audio, 4 Porte USB per MacBook Pro/Air, iMac, Surface Go, Chromebook, XPS ecc In offerta a 51,99 € – invece di 61,99 €

sconto 16% – fino a 1 gen 23

Hub USB C 7-in-2 PowerExpand Direct Anker per MacBook, con porta USB C Thunderbolt 3 (erogazione alimentazione 100 W), porta HDMI 4K, porta dati USB C e USB A 3.0, lettore schede SD e microSD In offerta a 33,99 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino a 31 dic 22

Anker Caricabatterie da 711 (Nano II 30 W), design compatto, adatto per MacBook Air/iPhone 13/13 Mini / 13 Pro/13 Pro Max / 12, Galaxy S21, Note 20, iPad Pro, Pixel e altro, bianco In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino a 31 dic 22

Anker – PowerPort ?Atom III? Slim, USB-C, Caricatore da 65 W, 4 Porte, PIQ 3.0 & GaN, con Ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, USB C Laptop, iPad PRO, iPhone, Galaxy, Pixel e Molti Altro In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 1 gen 23

Anker Mouse Verticale Wireless – Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico, Nero In offerta a 21,99 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a 1 gen 23

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN White Iteration 1 In offerta a 45,99 € – invece di 59,99 €

sconto 23% – fino a 31 dic 22

Anker 737 Power Bank (PowerCore 26 K per Laptop) con Alimentatore PD, Set di Ricarica Power Delivery per USB-C MacBook Air/PRO/dell XPS, iPad PRO 2020, iPhone 11 PRO / 11 / XS Max/X / 8, e Altro In offerta a 89,99 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino a 31 dic 22

Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore – Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio di Alta Qualità e Autonomia di 24 Ore Per iphone X/8/8 Plus, iPad, Samsung e Altri In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 31 dic 22

Legrand Bticino UPS monofase Gruppo di Continuità per PC LG-310082, Keor Multiplug, con Caricatore USB, 6 prese multistandard, Stabilizzazione AVR, 800 VA/480 W, Autonomia fino a 15 minuti In offerta a 74,99 € – invece di 99,00 €

sconto 24% – fino a 31 dic 22

Amazfit GTR 3 PRO Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED da 1.45?, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, SpO2 In offerta a 159,90 € – invece di 199,90 €

sconto 20% – fino a 1 gen 23

Amazfit GTR 3 Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1.39?, 150 Modalità di Allenamento con GPS , 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, Durata Batteria di 21 Giorni, SpO2 In offerta a 119,90 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino a 1 gen 23

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65″, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2 In offerta a 119,90 € – invece di 169,90 €

sconto 29% – fino a 1 gen 23

Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente, Alexa Integrato, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica da 3 GB, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, AMOLED In offerta a 119,90 € – invece di 179,90 €

sconto 33% – fino a 1 gen 23

Amazfit Gts Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 Atm Impermeabile, Arancione, ?4.32 x 3.62 x 0.94 cm; 260 grammi In offerta a 54,49 € – invece di 89,90 €

sconto 39% – fino a 8 gen 23

Amazfit Gts Orologio Intelligente Sport Donne, 46 Giorni Nel Modello Base Gps + Glonass Biotracker, Rossa, 4.32 x 3.62 x 0.94 Cm In offerta a 54,59 € – invece di 129,99 €

sconto 58% – fino a 8 gen 23

CANON Objectif RF 15-35mm f/2.8 L IS USM In offerta a 2139,99 € – invece di 2341,99 €

sconto 12% – fino a 7 gen 23

EZVIZ – DB1C, Kit videocitofono Wi-Fi, risoluzione 1080p, rilevamento delle Persone, Audio bidirezionale, Visione Notturna e IP65, H.265, Semplice Installazione In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 31 dic 22

EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa In offerta a 47,49 € – invece di 79,99 €

sconto 41% – fino a 31 dic 22

EZVIZ C8C Lite Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360 °, Visione Notturna Fino a 30m, Rilevamento di persone, Impermeabile, Funziona con Alexa In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

EZVIZ BC1C Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili 1080p, Telecamera wifi Esterno Batteria Kit con pannello solare, 210 Giorni di Durata della Batteria, Visione Notturna a Colori, Alexa, Modello eLife In offerta a 97,99 € – invece di 139,99 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

EZVIZ CB8 2K Telecamera WiFi da Esterno 3MP Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360° 210 giorni da 10400 mAh In offerta a 134,99 € – invece di 199,99 €

sconto 33% – fino a 31 dic 22

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a 31 dic 22

TONOR Microfono USB RGB, Microfono per PC a condensatore cardioide con treppiede, filtro anti-pop, supporto antiurto per gaming, streaming, podcast, YouTube, compatibile con laptop e desktop, TC30 In offerta a 35,69 € – invece di 62,99 €

sconto 43% – fino a 1 gen 23

Trevi Xfest Xf 450 Altoparlante Amplificato Portatile Trolley 30 W, Nero In offerta a 69,90 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino a 31 dic 22

UGREEN 100W Caricatore USB C 4 Porte con GaN Tech, Nexode Alimentatore USB C Multiplo, Caricabatterie USB C Compatibile con MacBook PRO/Air M1 M2, Lenovo, ASUS, iPad PRO/Air, iPhone 14/13, Galaxy S22 In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 31 dic 22

UGREEN Caricatore USB C 65W con GaN Tech, Nexode Caricabatterie USB con 3 Porte, Alimentatore USB da Muro Compatibile con MacBook Pro/Air, iPhone 14/13, iPad Pro, Galaxy S22, Pixel 7 Pro, Steam Deck In offerta a 47,59 € – invece di 55,99 €

sconto 15% – fino a 31 dic 22

UGREEN 100W Caricatore USB C 2 Porte con 2X GaN II Chips, Nexode Caricabatterie USB C Compatibile 45W/30W con MacBook Pro/Air iPad Pro/Air/Mini, iPhone 14 Pro Max, Galaxy S22, Laptop, Steam Deck In offerta a 64,59 € – invece di 75,99 €

sconto 15% – fino a 31 dic 22

UGREEN Cavo USB C PD 60W, Cavo USB Type-C Compatible con MacBook Pro/Air M2, iPad Pro/Air/Mini 2021, Galaxy S22 S21 S10 M20, Huawei P40 P30, OnePlus 9, Xiaomi 12, Laptop, Steam Deck ecc (1m) In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a 31 dic 22

UGREEN Caricatore Doppio USB C 45W GaN II, Nexode Mini Caricabatterie USB C 20W a 45W, Compatibile con Pixel 7 Pro 6a, Redmi Note 10, iPad 10th, iPhone 14 Pro 13 12 11 XR, Galaxy S22 A52s, Steam Deck In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 31 dic 22

UGREEN 200W Caricabatterie USB C, Alimentatore 4X GaN II Chips con Porte 4 USB C&2 USB A, Nexode Caricatore Multiplo Compatibile con MacBook PRO/Air M2, iPhone 14, iPad Pro, Galaxy S22, Gaming Laptop In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 31 dic 22

yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento 2 hybird) In offerta a 239,99 € – invece di 399,99 €

sconto 40% – fino a 31 dic 22

yeedi mop Station 2 in 1, robot pulitore mop e aspirapolvere, stazione autolavante, mop pressurizzato, 2500 Pa, navigazione visiva, rilevamento tappeti In offerta a 499,99 € – invece di 699,99 €

sconto 29% – fino a 31 dic 22

Hasbro Gaming – Forza 4 Al Volo, Gioco in Scatola In offerta a 12,50 € – invece di 32,99 €

sconto 62% – fino a 8 gen 23

Hasbro Gaming Avalon Hill, Betrayal at House on The Hill, 3ª Edizione, Gioco da Tavolo cooperativo, dai 12 Anni in su, 3-6 Giocatori, 50 scenari da brivido, Multicolore, One Size In offerta a 35,00 € – invece di 54,99 €

sconto 36% – fino a 8 gen 23

Hasbro Gaming – Cranium (Gioco in Scatola) In offerta a 20,49 € – invece di 26,90 €

sconto 24% – fino a 31 dic 22

Hasbro Gaming, Indovina Chi? Travel, Gioco in Scatola In offerta a 7,59 € – invece di 9,99 €

sconto 24% – fino a 31 dic 22

Hasbro Spidey and his Amazing Friends – Webquarters, playset con luci e Suoni, Include Un Personaggio e Un Veicolo, per Bambini dai 3 Anni in su, Multicolore In offerta a 60,79 € – invece di 94,99 €

sconto 36% – fino a 31 dic 22

Hasbro Spidey e i Suoi Fantastici Amici – Ultimate Web-Crawler, Include Veicolo spara Colpi e Un Personaggio da 10 cm, per Bambini dai 3 Anni in su In offerta a 26,89 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino a 31 dic 22

