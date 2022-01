Offerte Amazon 30 gennaio fino al 56% su Apple, Honor, Samsung, LG, Sony, JBL, WD, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 825,53 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 345,79 € – invece di 389,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 512GB) – Argento In offerta a 1710,00 € – invece di 1949,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

HONOR Magicbook X15 Laptop,15.6” Pollici Full View 1080P FHD PC Portatile, Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB , Windows 10 Home, Layout Italiano In offerta a 499,90 € – invece di 649,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor CJ79 (C34J791), Curvo (1500R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 100 Hz, 4 ms, HDMI, USB, Display Port, Thunderbolt 3, Casse Integrate, HAS, PIP e PBP, Bianco In offerta a 488,59 € – invece di 1099,00 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 999,99 € – invece di 999,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1399,00 € – invece di 1669,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Bravia OLED KE-55A8P – Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1149,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Vlog Camera ZV-1 – Fotocamera Digitale con schermo LCD direzionabile ideale per Vlog e video 4K In offerta a 599,00 € – invece di 800,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

WD My Passport SSD 500GB portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

WD_BLACK SN750 SE 500 GB NVMe SSD Battlefield 2042 PC Game Code Bundle, con velocità di lettura fino a 3.600 MB/sec In offerta a 93,82 € – invece di 138,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Blu In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit Bip S Lite Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, 150 Quadranti, Durata Batteria 30 Giorni, Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca, Notifiche Messaggi In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

realme 8 Smartphone, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED da 6.4”, Ricarica rapida da 30W, Grande batteria da 5.000mAh, Dual Sim, NFC, 8+128GB, Punk Black In offerta a 199,00 € – invece di 259,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Bubblegum Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 299,90 € – invece di 399,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Fitbit Inspire 2 – Tracker per Fitness e Benessere con Un Anno di Prova Gratuita del Servizio Fitbit Premium, Rilevazione Continua Battito Cardiaco, Durata Batteria fino a 10 giorni, Black In offerta a 79,99 € – invece di 99,95 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sennheiser Momentum True Wireless 2 Auricolari Bluetooth Earbud con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero In offerta a 214,99 € – invece di 299,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Corsair VOID ELITE USB Cuffie Gaming per PC, con Microfono Omnidirezionale Ottimizzato Audio 7.1, Personalizzabili Illuminazione, Microfibra Tessuto Padiglioni, Bianco In offerta a 56,09 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, Nero Grafite In offerta a 69,99 € – invece di 92,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento In offerta a 349,90 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Braun Frullatore ad Immersione, Mixer MultiQuick 1 MQ 100 Dip, 450 W , con PowerBell per un Trito Omogeneo, Velocità One Touch Speed, Funzione Anti-Splash, Senza BPA, Bianco In offerta a 16,00 € – invece di 29,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Grooming Kit serie7000 MG7770/15 Tagliacapelli, Regolabarba uomo, Rifinitore Corpo/Naso/Orecchie, Impermeabile in acciaio, 18in1 In offerta a 84,99 € – invece di 150,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Philips S5466/18 – Rasoio Elettrico Serie 5000, Pelle Bagnata e Asciutta, Lame Auto-Affilanti ComfortTech, Testine per Contorno Viso a 360°, Display LED per un Uso Intuitivo, Rifinitore ad Aggancio In offerta a 64,79 € – invece di 119,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Philips ProtectiveClean 4300 Spazzolino Elettrico Sonico, Bianco In offerta a 90,99 € – invece di 159,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Asciugacapelli Philips serie 5000 con tecnologia termoprotettiva, 3 impostazioni di calore e 2 velocità, 2100 W di potenza di asciugatura, BHD500/00 In offerta a 29,99 € – invece di 42,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Pawhut Rampa Pieghevole e Antiscivolo per Cani Fino a 100kg, Scaletta per Portabagagli Auto in Alluminio e PP Nera In offerta a 87,96 € – invece di 109,95 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Kenwood KVC3170S Impastatrice Planetaria Chef, Robot da Cucina Mixer, con Frullatore e Tritacarne, 3 ganci di miscelazione, 1000 W, 4.6 Litri, Acciaio, Metallo, Argento

In offerta a 292,99 € – invece di 450,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

