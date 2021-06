Offerte Amazon 30 giugno fino al 56%: Logitech, iRobot, Arlo, Eufy

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Samsung TV AU7190 Smart TV 65”, Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 659,00 € – invece di 949,00 €

sconto 31% – fino al 30 giugno

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w

In offerta a 199,99 € – invece di 349,90 €

sconto 43% – fino al 30 giugno

Aigostar Clover 33QNV – Ventilatore da Pavimento da 100 W,Cromato. Testa Regolabile a 135 Gradi, 3 Velocità, 45 cm (18D.). Uso industriale, Domestico, palestre o ufficio

In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino al 30 giugno

Aigostar Dandelion 33JTQ – Ventilatore a piantana con telecomando. Pala 45cm, Oscillazione 80°, 3 velocità e timer 7 ore con display Led, Motore antideflagrante 40W, massima di aria è 59.32 m³/min

In offerta a 43,99 € – invece di 54,99 €

sconto 20% – fino al 30 giugno

Lampada da Scrivania LED, Lampada da Tavolo con Ricarica Wireless QI per Smartphone. Dimmerabili dal 20% al 100%, 3 Modalità Graduali di Colore(2700-6400K), Touch Control, Luce Gradevole per Occhi, 5W [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 28,09 € – invece di 35,99 €

sconto 22% – fino al 30 giugno

Xiaomi Mi Watch, Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39”, Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana

In offerta a 99,90 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino al 30 giugno

iRobot Braava 390T Lavapavimenti 2 in 1, Pulizia a Secco e a Umido, Adatto per Pulire Stanze e Grandi Spazi, Fino a 92 Mq, con Panni Usa e Getta e Lavabili, Silenzioso, Bianco

In offerta a 199,99 € – invece di 349,00 €

sconto 43% – fino al 30 giugno

iRobot Roomba 981 Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, 2 spazzole in gomma multi-superficie, Adatto per peli, Tecnologia Dirt Detect, pulizia a 3 fasi, programmabile con app, Compatibile Alexa

In offerta a 429,99 € – invece di 569,99 €

sconto 25% – fino al 30 giugno

Ecovacs Robot Aspirapolvere Lavapavimenti DEEBOT N8+, Aspirapolvere Robot con Svuotamento Automatico, Navigazione Laser LDS, Mappatura Multilivello, Controllo APP & Alexa, Pulizia Peli Animali

In offerta a 509,98 € – invece di 599,98 €

sconto 15% – fino al 30 giugno

Catene Luminose Esterno, TOGAVE 36 Feet Luci Stringa Lampadina con 30+5 G40 Bulbi IP44 Impermeabile Lampadine da Esterno Decorazione per Giardino, Matrimonio, Natale, Festa – Bianco Caldo

In offerta a 21,24 € – invece di 27,99 €

sconto 24% – fino al 30 giugno

HP Envy Photo 6230 K7G25B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Wi-Fi, HP Smart, Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Nero

In offerta a 89,99 € – invece di 109,00 €

sconto 17% – fino al 30 giugno

ASUS VZ249HE-W (23.8″) Monitor, FHD, 1920 x 1080, IPS, Design Ultra-Slim, HDMI, D-Sub, Flicker Free, Filtro Luce Blu, Certificazione TUV, Bianco

In offerta a 120,56 € – invece di 179,99 €

sconto 33% – fino al 30 giugno

Edision PICCOLLINO S2+T2/C, ricevitore combo H265/HEVC 10 Bit (DVB-S2, DVB-T/T2, DVB-C), full HD, USB, colore nero

In offerta a 45,00 € – invece di 54,90 €

sconto 18% – fino al 30 giugno

Braun BNT400WE – Termometro a tecnologia doppia senza contatto e con contatto frontale con Age Precision

In offerta a 48,33 € – invece di 69,99 €

sconto 31% – fino al 30 giugno

Eastpak Padded Pak’r Zaino, 40 cm, 24 L, Viola (Petunia Purple)

In offerta a 39,29 € – invece di 44,08 €

sconto 11% – fino al 30 giugno

Philips Lighting Hue Sensore di Movimento da Esterno per Accensione e Spegnimento Luci Smart, IP54, Nero

In offerta a 39,92 € – invece di 46,90 €

sconto 15% – fino al 30 giugno

Liebeskind Berlin Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inox LT-0145-MQ

In offerta a 74,44 € – invece di 149,90 €

sconto 50% – fino al 30 giugno

Samsung Monitor M5 da 32”, 16:9, Full HD, Smart TV (Amazon Video, Netflix), Air-play e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB, Bluetooth, No TV Tuner, Versione 2021

In offerta a 279,90 € – invece di 329,00 €

sconto 15% – fino al 30 giugno

Logitech Custodia con tastiera Logitech Combo Touch per iPad Pro da 11” (1ª, 2ª e 3ª generazione)Italiano QWERTY, Grigio

In offerta a 159,66 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino al 30 giugno

Arlo VMC3040-100PES Telecamera di Sicurezza Wi-Fi, Alimentata Via Cavo, Presa Elettrica, per Registrazioni 24/7, Visione Notturna, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi

In offerta a 99,99 € – invece di 219,99 €

sconto 55% – fino al 25 lug 21

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile

In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 4 lug 21

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi

In offerta a 28,04 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 4 lug 21

1 BY ONE Tastiera Bluetooth Ultra Sottile con Multi Touch Integrato Touch Pad e Batteria Ricaricabile per Android e Windows, Tastiera Wireless, Nera

In offerta a 22,09 € – invece di 49,99 €

sconto 56% – fino al 4 lug 21

OMRON M2 Basic Misuratore di pressione arteriosa da braccio

In offerta a 32,99 € – invece di 49,99 €

sconto 34% – fino al 16 ago 21

