Offerte Amazon 30 maggio fino al 50% su Apple, Samsung, tado, SanDisk, Netatmo, Bose, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

Apple iPhone 12 (128GB) – nero In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 326,00 € – invece di 389,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A13 Smartphone Android, Display Infinity-V da 6.6 pollici¹, Android 12, 4GB RAM e 64 GB di Memoria interna espandibile², Batteria 5.000 mAh³, Black [Versione italiana] In offerta a 149,99 € – invece di 199,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A22 5G Smartphone 6,6 Pollici , Display Infinity-V FHD+, Telefono Cellulare Android 11, Tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB, Batteria 5.000 mAh, White [Versione Italiana] 2021 In offerta a 157,00 € – invece di 249,90 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S32BM502), Flat 32”, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI In offerta a 218,90 € – invece di 281,61 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Telecamera Wifi Interna Intelligente, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NSC01-EU In offerta a 126,65 € – invece di 199,99 €

sconto 37% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo Telecamera Wifi Esterno, Luce Integrata, Sensore Di Movimento, Visione Notturna, Senza abbonamenti, NOC01-IT Presence In offerta a 243,99 € – invece di 299,99 €

sconto 19% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo Sensori Intelligenti per Porte e Finestre Netatmo, wireless, monopezzo, confezione da 3, rilevamento di vibrazione, DTG-IT In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo Campanello Intelligente con videocamera WIFI, HD 1080p, Comunicazione Bidirezionale, Rilevamento Persone, Nessun Abbonamento, Visione Notturna A Infrarossi, Impermeabile Da Esterno, NDB-IT In offerta a 238,45 € – invece di 299,99 €

sconto 21% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo NIS01-IT Sirena Interna Intelligente, Wireless, 110 dB, Attivazione/Disattivazione Automatica, Nessun Abbonamento, Alimentata a Pile o con Cavo In offerta a 57,60 € – invece di 79,99 €

sconto 28% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale In offerta a 132,80 € – invece di 179,99 €

sconto 26% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo Valvola Termostatica Wifi Intelligente, Modulo Supplementare per il Termostato Intelligente e per il Kit di Base per Riscaldamento Centralizzato, NAV – IT In offerta a 64,36 € – invece di 89,90 €

sconto 28% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti, Kit di Base per Riscaldamento Centralizzato, NVP-IT, 5 – 30 Gradi Celsius In offerta a 160,52 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo Rilevatore di Fumo Intelligente, Batteria di 10 Anni di Autonomia, Allarme Fumo, Controlli Automatici, Prodotto Autonomo, EN14604 Certificazione, NSA-IT, Bianco In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo Misuratore qualità dell’aria, sensori di temperatura, umidità, rumore e CO2, NHC-IT, Rosa/Oro In offerta a 95,56 € – invece di 99,99 €

sconto 5% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo NWS01-EC Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless, Compatibile con Amazon Alexa e Apple HomeKit In offerta a 135,99 € – invece di 188,99 €

sconto 28% – fino all’1 Giugno 2022

Netatmo NWA01-WW Wind Gauge – Anemometro Intelligente per Stazione Meteo Netatmo In offerta a 90,77 € – invece di 99,99 €

sconto 9% – fino all’1 Giugno 2022

Modulo Aggiuntivo per la Stazione Meteo Netatmo In offerta a 63,55 € – invece di 69,99 €

sconto 9% – fino all’1 Giugno 2022

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente & Controllo Pompa di Calore V3+, Installazione Autonoma, Progettato in Germania In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 6 Giugno 2022

Kit di Base – Termostato Intelligente In offerta a 109,99 € – invece di 219,99 €

sconto 50% – fino a 6 Giugno 2022

3x Testa Termostatica In offerta a 164,99 € – invece di 224,99 €

sconto 27% – fino a 6 Giugno 2022

1x Termostato Intelligente Cablato Aggiuntivo In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 22% – fino a 6 Giugno 2022

Kingston DataTraveler Kyson Drive Flash USB3.2 128 GB, con Elegante Guscio in Metallo senza Cappuccio Protettivo In offerta a 21,90 € – invece di 27,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda Di Memoria microSDXC Da 128 GB, Nero Rosso In offerta a 35,13 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Flair 32 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 9,47 € – invece di 18,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 128 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 34,34 € – invece di 50,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech ERGO M575 Mouse Trackball Wireless – Facile controllo con il pollice, Tracciamento fluido, Design ergonomico e confortevole, per Windows, PC e Mac, con Bluetooth e USB – Nero In offerta a 36,99 € – invece di 51,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Bose Sport Earbuds – Auricolari Bluetooth Completamente Wireless, Nero, Taglia Unica In offerta a 125,99 € – invece di 199,95 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Power Bank, 22,5W Ricarica Rapida 20000mAh Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0, Powerbank 3A USB C (Input&Output) con Torcia Pacco Batteria per iPhone 13 12 X Pro Samsung S21 iPad Huawei Xiaomi ecc. In offerta a 25,24 € – invece di 32,99 €

sconto 23% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Tryone Supporto Tablet Poggiatesta Auto, estensibile supporto per tablet per sedile d’auto per iPad/Samsung Galaxy Tab/Amazon Kindle Fire HD/Nintendo Switch/Altri ecc di 4,7-10,5 pollici (Nero) In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White Lampadina Smart LED Smart, Bluetooh, Controllo Vocale E27, 9.5W, Dimmerabile, 1100 Lumen, Luce Bianca Calda, Bianco In offerta a 15,99 € – invece di 21,02 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).