Offerte Amazon 30 maggio fino al 57% su Apple, Philips Hue, Amazon Echo e Fire TV, Kindle, Inter, Oral-B, TP-link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690,00 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 669,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1092,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 15%- fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1092,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

DJI Mini 3 Fly More Combo (con DJI RC) – Mini drone con fotocamera leggero e pieghevole con video in 4K HDR, autonomia di 38 minuti, Riprese verticali native e funzioni intelligenti In offerta a 778,00 € – invece di 948,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fujifilm instax mini 12 Pastel Blue – Macchina Fotografica Istantanea, Specchietto Selfie e Modalità Close Up, Esposizione Automatica, Design Pop, Dimensioni Stampa 86 mm x 54 mm In offerta a 85,39 € – invece di 89,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Jabra Elite 3 Auricolari Bluetooth In-Ear – Auricolari Wireless con design che isola dal rumore, 4 microfoni per chiamate chiare, bassi ricchi, audio personalizzabile e modalità Mono – Grigio scuro In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Philips Hue White 3 Faretti LED Smart, Bluetooh, Attacco GU10, 3x5W, Dimmerabile, Luce Bianca Calda, 3 Pezzi In offerta a 49,99 € – invece di 69,90 €

sconto 28% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Philips Hue Lampadina Smart LED, White & Color Ambiance, Starter Kit 2 Lampadine Smart Hue Bridge e Telecomando Smart Button inclusi, Dimmerabili, Bluetooth, E27, 9W, 1100lm In offerta a 114,99 € – invece di 149,90 €

sconto 23% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina Smart LED, Attacco E27, Luce Bianca o Colorata, 6.5W, 4 Pezzi In offerta a 144,99 € – invece di 199,99 €

sconto 28% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit, 3 Faretti Smart, con Bluetooth, Dimmerabili, Attacco GU10, 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema e 1 Telecomando Hue Smart Button, Bianco In offerta a 150,99 € – invece di 189,95 €

sconto 21% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante Bluetooth intelligente con integrazione Alexa | Antracite In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 6 giu 23

Click qui per approfondire

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante Bluetooth intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue In offerta a 49,99 € – invece di 74,99 €

sconto 33% – fino a 6 giu 23

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 59,99 € – invece di 84,99 €

sconto 29% – fino a 6 giu 23

Click qui per approfondire

Amazon Smart Air Quality Monitor ? Sistema di monitoraggio della qualità dell?aria di Amazon | Conosci la qualità dell?aria, compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 62,99 € – invece di 79,99 €

sconto 21% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 94,99 € – invece di 119,99 €

sconto 21% – fino a 6 giu 23

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 109,99 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino a 6 giu 23

Click qui per approfondire

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 34,99 € – invece di 69,99 €

sconto 50% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 42,99 € – invece di 74,99 €

sconto 43% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 9W, Giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto, confezione da 2 pezzi (Tapo L510E) In offerta a 15,49 € – invece di 19,99 €

sconto 23% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo L630(2-Pack) Lampadina WiFi Intelligente LED Smart GU10, RGBW Multicolore, 16 Milioni di Colori, Amazon Alexa, 350 Lumen, 3.5W, Risparmio Energetico, Confezione da 2 Pezzi In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Tapo C110, Videocamera Sorveglianza 2K(3MP), Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Modalità Privacy, Notifiche in Tempo Reale del Sensore di Movimento In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo L510E Lampadina Wi-Fi E27 Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 Lumen, 8.7W, Dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Giallo Caldo, Controllo da Remoto, Confezione da 4 Pezzi, Bianco In offerta a 29,99 € – invece di 35,99 €

sconto 17% – fino a 14 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo L900 Smart Wi-Fi Striscia LED, Controllo Vocale Compatibile con Alexa e Google Assistant, 2 Confezioni di Tapo L900-5 con 1 Alimentatore, Sync-to-Music, Accorciabile e Controllo dall’APP In offerta a 33,90 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 139,99 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Ora con uno schermo da 6,8??, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità In offerta a 159,99 € – invece di 189,99 €

sconto 16% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6?? ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Con pubblicità | Nero In offerta a 89,99 € – invece di 99,99 €

sconto 10% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6?? ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Con pubblicità | Blu In offerta a 89,99 € – invece di 99,99 €

sconto 10% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6?? ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Senza pubblicità | Nero In offerta a 99,99 € – invece di 109,99 €

sconto 9% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 1 videocamera (Bianco) In offerta a 26,24 € – invece di 34,99 €

sconto 25% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria con 2 anni di autonomia, rilevazione di movimento, Videocamera aggiuntiva, Sync Module 2 necessario In offerta a 53,99 € – invece di 89,99 €

sconto 40% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 1 videocamera In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Blink Video Doorbell + Sync Module 2 | Audio bidirezionale, video in HD, notifiche nell?app, config. semplice, con integrazione Alexa | Installazione via cavo o senza fili (nero) In offerta a 68,24 € – invece di 104,98 €

sconto 35% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 2 videocamere In offerta a 107,99 € – invece di 179,99 €

sconto 40% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 3 videocamere In offerta a 149,99 € – invece di 249,99 €

sconto 40% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 4 videocamere In offerta a 185,99 € – invece di 309,99 €

sconto 40% – fino a 5 giu 23

Click qui per approfondire

Nokia 110 Telefono Cellulare Dual Sim, Display 1.77″ a Colori, Fotocamera, Nero [Italia] In offerta a 32,50 € – invece di 34,99 €

sconto 7% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Nokia 105 Telefono Cellulare 4G Dual Sim, Display 1.77″ a Colori, Torcia, Nero In offerta a 33,90 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Nokia 2660 Flip – Telefono Cellulare 4G Dual Sim, Tasti Grandi, Tasto SOS, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM Wireless e lettore mp3, Ampia batteria, Nano SIM, Nero, Display 2.8″ [Italia] In offerta a 74,99 € – invece di 79,99 €

sconto 6% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Nokia 2660 – Telefono Cellulare 4G Dual Sim, Display 2.8″, Tasti Grandi, Tasto SOS, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM Wireless e lettore mp3, Ampia batteria, Blue, Italia In offerta a 74,99 € – invece di 79,99 €

sconto 6% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Nokia 5710 XA – Telefono Cellulare 4G, auricolari wireless integrati, Display 2.4″, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM Wireless e lettore mp3, tasti lettore audio dedicati, Black, Dual Sim, Italia In offerta a 79,99 € – invece di 89,99 €

sconto 11% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Nokia C31 Smartphone 4G 64GB, 4GB RAM, Tripla Camera 13 Mp, Display HD+ da 6.74?, Android 12, Batteria da 5050 mAh, Dual Sim, Charcoal, Versione con Cavo Micro-USB Aggiuntivo In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Nokia G21 Smartphone 4G 128GB, 4GB RAM, Display 6.5″ 90Hz HD+, Tripla Camera 50 Mp, Batteria 5050 mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, Nordic Blue, Versione con Cavo USB Type-C Aggiuntivo 1m In offerta a 159,90 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Nokia G60 Smartphone 5G eco friendly, 128GB, 4GB RAM, Tripla Camera 50 Mp, Display FHD+ da 6.58?, Android 12, Batteria da 4500 mAh, Dual Sim, Black, Versione con Cavo USB Type-C Aggiuntivo In offerta a 249,90 € – invece di 349,99 €

sconto 29% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Intex 28273 Piscina Rettangolare, Senza Pompa Filtro, 450 X 220 X 84 Cm, 7127 L, Blu In offerta a 138,99 € – invece di 269,00 €

sconto 48% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Intex 26784 Piscina Prisma Metal Frame con pompa filtro e scaletta, 300x175x80 cm, Rettangolare, Grigio In offerta a 262,99 € – invece di 330,00 €

sconto 20% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Intex 28426 Pure Spa Bubble Therapy, 196 x 71 cm 4 Posti, Sabbia, Con Pompa, Riscaldatore, Sistema Purificazione Acqua, Beige Classic In offerta a 362,99 € – invece di 854,00 €

sconto 57% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Intex 26796 Piscina Ovale, Grigio, 503 x 274 x 122 cm, 13365 L In offerta a 418,99 € – invece di 850,00 €

sconto 51% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Intex Prism Frame – Piscina In offerta a 510,99 € – invece di 800,00 €

sconto 36% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Intex 26340 Piscina Rotonda, con Pompa a Sabbia, Scaletta Doppia e Telo Copertura, capacità d’Acqua 47.241 L al 90%, Grigio, 732 x 132 cm In offerta a 909,99 € – invece di 1830,00 €

sconto 50% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B Sensitive Clean, Testine Clean & Care per spazzolino elettrico, Fino al 100% di rimozione della placca dentale, Bianco, Confezione da 10 pezzi In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B Cross Action Testine Di Ricambio, Confezione Da 12, Adatto Per Buca Delle Lettere, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 59,90 €

sconto 50% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B iO Testine Di Ricambio Ultimate, Confezione Da 8 Pezzi, Pacco Adatto Alla Buca Delle Lettere, 8 Testine In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B Io Gentle Care Testina Per Spazzolino Elettrico, Confezione Da 6, Adatto Per Buca Delle Lettere, Bianco, ?25.1 x 17.2 x 2.2 cm; 63.47 grammi In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 CrossAction, Nero, 3 Modalità Di Spazzolamento, 2 Testine, Custodia Da Viaggio Premium + Dentifricio Oral-B Sensibilità E Gengive Calm Classico In offerta a 59,99 € – invece di 134,99 €

sconto 56% – fino a 10 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3000, Sensore di Pressione Luminoso, Batteria a Lunga Durata, 2 Testine Sensitive Clean, 1 Spazzolino Elettrico, Bianco, Idea Regalo In offerta a 44,99 € – invece di 99,99 €

sconto 55% – fino a 12 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico 6 Modalità di Spazzolamento, Intelligenza Artificiale, Nettalingua, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 99,99 €

sconto 0% – fino a 10 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Ripetitore Wireless WiFi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Tre antenne Esterne con Tecnologia MIMO, Potenzia la tua Copertura Wi-Fi, Mercusys MW300RE In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a 19 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Archer TX55E – Scheda Wi-Fi PCI Express Wi-Fi 6 (AX3000), Bluetooth 5.2 PCIe, Scheda Wifi pc Fisso, 75% di Latenza in Meno, Supporta Windows 10/11 In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link PCIe Adattatore AXE5400Mbps Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2, Chipset Intel Wi-Fi 6E, WPA3, MU-MIMO, OFDMA, Scheda WiFi PC Fisso, Velocità Tri-Band, Supporta Windows 10, 11, Mercusys MA86XE In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 14 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Archer C80 Gigabit Router Wi-Fi Dual Band AC1900 Wireless, 5 Porte Gigabit, Router F (FTTH, FTTB, Ethernet), 3×3 MU-MIMO Wave2 WiFi ad alte prestazioni, Tecnologia TP-Link OneMesh, nero In offerta a 43,99 € – invece di 69,99 €

sconto 37% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Deco M4 Wifi Mesh, Dual Band AC1200, 2 Porte Ethernet Gigabit, Unità aggiuntiva per una ottima copertura, Supporta fino a 10 unità in una casa In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Archer TXE72E Scheda di Rete Wireless Wi-Fi, AXE5400 Wi-Fi 6E PCIe, Bluetooth 5.2, Scheda Wifi pc Fisso, Tri-Band (6 GHz/5 GHz/2.4 GHz), Supporta Windows 10/11 In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

[Nuovo] TP-Link PG1200 KIT Powerline G.hn1200, G.hn Wave2 SISO, 1 × Porta Gigabit, Modalità di Risparmio Energetico, Plug & Play, Powerline di Nuova Generazione Più Affidabile In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 14 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link Mercusys MR80X WiFi 6 Router Dual-Band AX3000Mbps, 4 Porte Gigabit, 2402Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz, MU-MIMO, Beamforming, QoS, WPA3, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link WiFi Mesh Dual Band AC1200Mbps, 2 Porte Ethernet, Modalità Router e Access Point, Collega Fino a 100 Dispositivi, 3 Pezzi con Copertura Fino a 320 ?, Mercusys Halo H30(3-pack) In offerta a 69,99 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

[Nuovo]TP-Link Deco S7 WiFi Mesh AC1900Mbps, 3 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, Parental Control, 3 Pezzi con Copertura fino a 520?, Compatibile con Amazon Alexa In offerta a 129,99 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino a 14 giu 23

Click qui per approfondire

TP-Link WiFi 6 Mesh AX1800Mbps, 3 Porte Ethernet Gigabit, Controllo Parental, Collega Fino a 150 Dispositivi, 3 Pezzi con Copertura Fino a 550 ?, Mercusys Halo H70X(3-pack) In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).