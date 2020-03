Offerte Amazon 30 marzo fino al 33%: Tacklife, TerraMaster, Aukey, HoneyGuardian

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

iAmotus Masterizzatore Dvd CD Esterno unità Dvd Esterna USB 3.0 Tipo-C Dual Port, External Dvd Drive Portatile unità Ottiche USB CD/Dvd +/-RW Lettore di Schede Slim Disc per Win7/8/10/XP,Mac OS,Linux In offerta a 15,19 € – sconto 24%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

TACKLIFE Trapano Avvitatore Batteria 18V 2 Velocità Trapano Elettrico con Percussione 2 Batterie al Litio 2000mAh 43 Accessori Mandrino da 13mm Coppia Max 35N.m Ricarica Rapida in 1 Ora-PCD04B In offerta a 76,49 € – sconto 15%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

Techole – Splitter HDMI bidirezionale 1 ingresso, 2 uscite, 1 uscita, supporta 4K 3D 1080p HD, Plug & Play, commutatore manuale HDMI per Xbox, PS4, PS3, Roku, lettore Blu-Ray, DVD, HDTV In offerta a 8,76 € – sconto 20%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

TACKLIFE SEB04A Estrattore di Viti Danneggiate, 4 Pezzi Estrattori di Vite con Custodia, in Acciaio ad Alta Velocità 6542#, Durezza 63-65HRC In offerta a 9,99 € – sconto 33%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

YISSVIC Scaldavivande Elettrico Portavivande Elettrico in Acciaio Inox Doppio Voltaggio (220V & 12V) Portatile 1,5L con Forchetta e Cucchiaio Vaschetta Estraibile per Casa & Auto In offerta a 22,94 € – sconto 15%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

ESR Cover per iPad 7(10.2 Pollici, 2019) Custodia con Portamatite, Cover Flessibile Pieghevole Morbida con Slot per Matita Custodia per Stilo Serie Rebound Pencil Progettata per iPad 7 2019, Grigio In offerta a 11,89 € – sconto 21%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

HoneyGuaridan W18 Fontanella Automatica per Acqua Potabile, distributore di Acqua per Cani e Gatti, 2L In offerta a 26,88 € – sconto

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

FlashForge Finder Stampante 3D In offerta a 245,00 € – sconto 16%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

Caricabatterie USB QC 50W con Schermo LCD costituito da 4 Porte USB per iPhone, iPad, Samsung Galaxy And More – In offerta a 20,77 € – sconto 26%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

Orangeck Stazione di Ricarica con Caricatore Wireless, 8 Porte Base di Ricarica (Una QC 3.0 e Un Type-C) Caricatore USB con LED Schermo USB Charger per iPhone Samsung Huawei Smartphone e Tablet In offerta a 28,29 € – sconto 24%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

TERRAMASTER D2-310 USB Type C Box Raid Externo USB3.1 (Gen1, 5Gbps) Super velocità 2-bay Raid Storage Alloggiamento (Senza Disco) In offerta a 135,99 € – sconto 15%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricatore da Muro 60W, Caricatore USB C con Power Delivery, Caricatore USB da Muro con GaN Tech per 13” MacBook PRO, iPhone 11 PRO / 11, Pixel 3 / 3XL, Nintendo Switch ECC. In offerta a 37,39 € – sconto 32%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

BOMAKER TV Box Android 9.0, 4GB RAM 64GB ROM, Dual WiFi 2.4/5Ghz, 4K Ultra HD, ARM Cortex-A53, Quad-core a 64 bit, Supporta 3D/Bluetooth 4.0 /USB 3.0/SD/LAN/HDMI/ AV/OTTICA In offerta a 49,99 € – sconto 17%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

TERRAMASTER F2-210 2-bay Nas Quad Core Raid Storage Media Server Personal Cloud Storage (Senza Disco) In offerta a 135,99 € – sconto 15%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

Tastiera Bluetooth pieghevole, tastiera portatile pieghevole wireless LESHP per iPhone, iPad, iPad Mini, iPad Pro, Windows, IOS, Android, tablet, Mac, PC e Smartphon In offerta a 24,63 € – sconto 15%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

TACKLIFE Mini Utensile Rotante, Mini Trapano Senza Fili Con Batteria Al Litio, Ricarica USB MiniTrapano Elettrico Controllo a 3 Velocità, Utensile Multifunzione Con Accessori Multifunzionali, PCG01B In offerta a 20,39 € – sconto 15%

– fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”