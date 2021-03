Offerte Amazon 30 marzo fino al 51%: LG, iRobot, YI, Xiaomi, Sandisk, WD, Gardena

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Ik Multimedia iRig PRO I/O interfaccia Midi, 24 Bit/96Khz, Qualità del Suono, Accessorio per Smartphone, Interfaccia Mobile per i Viaggi, Nero In offerta a 147,50 € – invece di 176,50 €

sconto 16% – fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

Elgato Wave:1 Microfono USB a Condensatore e Soluzione di Mixaggio Digitale, Tecnologia Anti-Clipping, Disattivazione Audio Tattile, Streaming e Podcasting In offerta a 120,99 € – invece di 139,99 €

sconto 14% – fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

Numark Mixtrack Pro FX + HF125 – Controller DJ a 2 Deck Per Serato DJ con Scheda Audio e 2 Jog Wheel + Cuffie DJ con Filo e Serato DJ Lite In offerta a 152,99 € – invece di 259,98 €

sconto 41% – fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

ION Audio Party Rocker Express – Cassa Bluetooth, Karaoke Speaker da 40 W, con Microfono, Cupola Luminosa e Griglia a Luci LED In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

ION Audio Block Rocker Plus – Cassa Bluetooth Ricaricabile da 100 W con Microfono, Porta USB di Ricarica, Bass Boost e Ingresso Aux In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

BASSFIT WIRELESS (Black) In offerta a 63,81 € – invece di 129,00 €

sconto 51% – fino al 30 marzo

Click qui per approfondire

Momo Design Venezia, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, Nero, Unica In offerta a 599,00 € – invece di 699,00 €

sconto 14% – fino al 02 aprile

Click qui per approfondire

Ducati PRO-II Monopattino Elettrico, 15 Kg, Motore 350W Brushless, Autonomia fino a 25 Km, Pneumatici 10” Tubeless, Carico Max 100 Kg, Assicurazione AXA Tutela Famiglia inclusa In offerta a 439,90 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino al 02 aprile

Click qui per approfondire

Ninebot by Segway, Monopattino elettrico In offerta a 669,90 € – invece di 799,99 €

sconto 16% – fino al 02 aprile

Click qui per approfondire

Nilox eBike X6, Unisex Adulto, Black And White, Medium In offerta a 844,00 € – invece di 999,95 €

sconto 16% – fino al 02 aprile

Click qui per approfondire

Ducati Monopattino Elettrico Pro 1 Evo, Motore 350W Brusheless, Batteria autonomia fino 25 Km., Ruote 8,5″ camera d’aria, Bluetooth per interagire con APP dedicata. In offerta a 349,90 € – invece di 399,00 €

sconto 12% – fino al 02 aprile

Click qui per approfondire

Scrambler Ducati City Cross-E Street Edition,Monopattino elettrico, Nero, Taglia Unica In offerta a 459,90 € – invece di 521,91 €

sconto 12% – fino al 02 aprile

Click qui per approfondire

Argento Minimax, Bicicletta Elettrica, Unisex Adulto, Taglia Unica In offerta a 1125,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 20% – fino al 02 aprile

Click qui per approfondire

LG OLED55CX6LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie CX con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Processore 4K ?9 Gen3 con AI, Wi-Fi, AI ThinQ, FILMMAKER MODE, HDR, Google Assistant e Alexa Integrati In offerta a 1449 – invece di 1999

sconto 28% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7+ (i7556) Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile, argento In offerta a 799 – invece di 1199

sconto 33% – fino al 30 apr 2021

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi 65W Fast Charger con GaN Tech, Caricatore per Smartphone e Notebook, Compatibile con Notebook Xiaomi/Apple/Huawei/Asus/HP/Lenovo/Dell, Cavo USB-C Incluso

In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 16% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi 10T Pro – Smartphone 8+128GB, display 6,67? Full HD+, Snapdragon 865, 108MP AI Triplo-Camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands-Free, Cosmic Black (Versione ufficiale + garanzia 2 anni)

In offerta a 469,9 – invece di 599,9

sconto 13% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Mi 10T Pro – Smartphone 8+128GB, display 6,67? Full HD+, Snapdragon 865, 108MP AI Triplo-Camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands-Free, Lunar Silver (Versione ufficiale + garanzia 2 anni)

In offerta a 469,9 – invece di 599,9

sconto 22% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , Alexa Hands-Free, 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana], Verde (Tropical Green)

In offerta a 209,9 – invece di 269,9

sconto 22% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Interstellar Grey

In offerta a 209,9 – invece di 269,9

sconto 22% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 9T 5G Smartphone, 4GB+64GB, 6,53? FHD+ DotDisplay 90 Hz, MediaTek Dimensity 800U, 48MP Triple Camera, 5000mAh, NFC, Daybreak Purple

In offerta a 219,9 – invece di 269,9

sconto 19% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi AX3600 Router Wi-Fi, 3000 Mbps a 5GHz e 574Mbps a 2.4GHz, Wi-Fi 6 (802.11ax), RAM 512MG, 6 antenne esterne + 1 antenna esterna AIoT, Nero, Versione Italiana

In offerta a 99,99 – invece di 119,99

sconto 17% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi AX1800 Router Wi-Fi, 1800 Mbps a 5GHz e 574Mbps a 2.4GHz, Wi-Fi 6 (802.11ax), RAM 256MG, 4 antenne esterne, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 49,99 – invece di 69,99

sconto 29% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 49NANO866NA Smart TV 4K Ultra HD 49″, con Wi-Fi, Processore ?7 Gen3, HDR 10, Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Google Assistant e Alexa integrati

In offerta a 579,00 € – invece di 699

sconto 17% – fino al 2 apr 21

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento In offerta a 599 – invece di 899

sconto 33% – fino al 30 apr 2021

Click qui per approfondire

iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App In offerta a 599 – invece di 699

sconto 14% – fino al 30 apr 2021

Click qui per approfondire

iRobot Batteria per Braava 320 Originale In offerta a 32,2 – invece di 40,33

sconto 20% – fino al 11 apr 2021

Click qui per approfondire

[Nuova Versione 2021] YI Telecamera Sorveglianza per Esterno, Telecamera Outdoor Impermeabile IP65 con Intelligenza Artificiale, Rilevamento Umano e Sonoro, Cloud, compatibile con Alexa, iOs, Android In offerta a 43,99 – invece di 59,99

sconto 27% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Watch Lite – Smartwatch Black In offerta a 50,99 – invece di 85

sconto 40% – fino al 4 apr 2021

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 2 TB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, resistente e Impermeabile In offerta a 314,99 – invece di 647,99

sconto 51% – fino al 3 apr 2021

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD NVMe portatile da 2 TB, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, resistente e impermeabile (IP55) In offerta a 304,99 – invece di 439,99

sconto 31% – fino al 3 apr 2021

Click qui per approfondire

WD 1TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro In offerta a 167,99 – invece di 260,99

sconto 36% – fino al 3 apr 2021

Click qui per approfondire

WD 500GB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 91,99 – invece di 159,99

sconto 43% – fino al 3 apr 2021

Click qui per approfondire

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso In offerta a 289,99 – invece di 442,99

sconto 35% – fino al 3 apr 2021

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 2 TB, Giallo (Bordo Ambra) In offerta a 254,99 – invece di 466,99

sconto 45% – fino al 3 apr 2021

Click qui per approfondire

Gardena 8193-20 Distributore a 2 Vie, Possibilità di Collegamento per 2 Dispositivi al Rubinetto, Idoneo per Computer di Irrigazione o Watertimer Gardena In offerta a 13,79 – invece di 23,5

sconto 41% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 15005-47 SILENO City 300, Robot Rasaerba fino a 300 M² di Superficie di Prato, Pendenza fino al 35%, Altezza di Taglio 20-50 Mm, Controllo Tramite Bluetooth App, Protezione Antifurto In offerta a 549 – invece di 799

sconto 31% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 19300-47 Set Smart SILENO City 300, Robot Rasaerba fino a 300 M² di Superficie di Prato, Pendenza fino al 35%, Controllo Tramite Smart App, Include Set di Manutenzione In offerta a 669 – invece di 949

sconto 30% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 8883-20 THS 500/48 tagliasiepi telescopico da 500 W, Altezza Lavoro 3 m, Testa Inclinabile e Regolazione Telescopica, Lama da 48 cm In offerta a 114,54 – invece di 159,9

sconto 28% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Forbici da giardino GARDENA B/S XL: Forbici da giardino con tagliente bypass, diametro di taglio max. 24 mm, apertura continua della manopola (8905-20) In offerta a 21,83 – invece di 29,9

sconto 27% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 19031-20 Smart Water Control Computer per Irrigazione Intelligente, Comandabile da Smart App, Sistema di Allarme Antigelo, Tecnica a Valvole In offerta a 114,46 – invece di 169,99

sconto 33% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 1354-20 Micro-Drip-System 2000 Apparecchio di Base per la Riduzione della Pressione, Portata Circa 2.000 L/H, Quick & Easy In offerta a 15,26 – invece di 20,9

sconto 27% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 540-20 Recinzione per Prato, Altezza 20 cm, Delimitazione Ottima per il Prato, Idonea anche per Aiuole, Plastica di Alta Qualità, Verde, 9 m In offerta a 18,99 – invece di 24,9

sconto 24% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 1197-20 Distributore Automatico d’Acqua a 6 Vie, Ingombro Ridotto, Ottimo anche per Bassa Pressione dell’Acqua, Filetto 3/4″ Esterno In offerta a 49,97 – invece di 79,9

sconto 37% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 1874-20 MultiControl Duo Computer per Irrigazione, Controllo Automatico d’Irrigazione, Programmabile, sino a 3 Irrigazioni al Giorno In offerta a 76,66 – invece di 124,9

sconto 39% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 01892-20 Master Computer per Irrigazione Automatica e Veloce, 6 Programmi, Display LCD, Funzione Water Now, Safe Stop In offerta a 59,71 – invece di 104,9

sconto 43% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 1998-20 Tubo Irrigatore, Nebulizzatore per l’Irrigazione di Zone Lunghe e Strette, 15 m, Pronto all’Uso, Accorciabile o Allungabile, Verde In offerta a 27,67 – invece di 37,9

sconto 27% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena irrigazione automatica di vacanza per irrigare fino a 36 pentole, standard, unico In offerta a 72,93 – invece di 99,9

sconto 27% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena 1266-20 City Gardening Kit per Irrigazione Piante, con Serbatoio di Riserva per l’Irrigazione di sino a 36 Piante In offerta a 72,2 – invece di 109,9

sconto 34% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena Powermax 1600/37 Tosaerba Elettrico per Superfici fino a 500 m², Larghezza di Taglio da 37 cm, Capacità 45 l, Altezza Taglio 20-60 mm, 5037-20 In offerta a 141,45 – invece di 199,9

sconto 29% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Gardena Città Giardino Balcone Completamente Automatico Insieme irrigazione, per Un Massimo di 6 m di fioriere, 13 programmi (1407-1420), Colori/Design Assortiti In offerta a 94,75 – invece di 129,9

sconto 27% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Ombrellone da Giardino ?300cm con Manovella e Inclinabile con Palo Smontabile, Metallo e Poliestere Color caffè In offerta a 52,46 – invece di 79,95

sconto 34% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Base per Ombrellone con Manovella da Giardino Resina, Bronzo 50x31x32cm In offerta a 33,71 – invece di 39,95

sconto 16% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Copertura per Mobili da Giardino Impermeabile Anti UV Anti Muffa con Fissaggio PE 215x155x150cm Verde In offerta a 22,46 – invece di 28,95

sconto 22% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Fioriera, Aiuola Rialzata per Giardinaggio, in Legno e Tessuto non Tessuto, 100cm x 70cm x 80cm In offerta a 67,46 – invece di 85,95

sconto 22% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Gazebo da Giardino Tendone da Giardino in Metallo 3×3 m In offerta a 127,46 – invece di 169,95

sconto 25% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Ombrellone da Esterni Ombrellone da Giardino Decentrato Verde con Manovella Struttura Acciaio e Poliestere Impermeabile Anti-UV ?300 x 250 cm In offerta a 82,46 – invece di 109,95

sconto 25% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Base per Gazebo Tenda 4pz Riempito con Cemento Peso 2.3kg ?20 × 4.5cm In offerta a 29,21 – invece di 34,95

sconto 16% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Ombrellone Decentrato Angolazione Regolabile Girevole a 360 da Giardino Poliestere ?294x248cm Grigio In offerta a 157,46 – invece di 209,95

sconto 25% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Outsunny Base Ombrellone da Giardino Esterno Resina ?44 × 33cm In offerta a 35,21 – invece di 42,95

sconto 18% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

homcom Outsunny Tavolino da Campeggio con 4 sedie Richiudibile a Valigetta in Alluminio In offerta a 44,96 – invece di 53,95

sconto 17% – fino al 30 mar 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Per tutte le altre offerte di Primavera Amazon partite da questa pagina. Vi ricordiamo che sono attivi gli sconti su: