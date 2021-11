Offerte Amazon 30 novembre fino al 63% su Apple, Logitech, Xiaomi, Oral-B, Arlo, Samsung

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular In offerta a 449,00 € – invece di 469,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular In offerta a 449,00 € – invece di 469,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio blu con Cinturino Sport blu abisso – Regular In offerta a 449,00 € – invece di 469,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 294,99 € – invece di 309,00 €

sconto 5% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1620,86 € – invece di 2109,00 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech M170 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore Nano USB, Rilevamento Ottico, Durata Batteria 12 Mesi, Mouse Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 3 – Mouse Wireless Avanzato per Mac, Scorrimento Rapido, Design Ergonomico, 4000 DPI, Personalizzabile, USB-C Risparmio Energia, Bluetooth, Apple MacBook, Compatibile iPad – Grigio In offerta a 62,99 € – invece di 69,99 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MU-PB500B SSD Esterno Portatile X5 da 500 GB, Thunderbolt3 In offerta a 179,00 € – invece di 206,95 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wacom One By Wacom Medium Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook, Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 53,99 € – invece di 79,90 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tile Mate (2020) Bluetooth Trova Oggetti, 1 Pezzo, Bianco, Portata Rilevamento 60m, Batteria Sostituibile In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SwitchBot Hub Mini Smart Remote – Dispositivo IR, collegamento a Wi-Fi, controllo del condizionatore d’aria, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT In offerta a 24,50 € – invece di 45,00 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SwitchBot Interrutore intelligente – Nessun cablaggio, applicazione wireless o controllo timer, aggiungi SwitchBot Hub, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT In offerta a 17,50 € – invece di 35,00 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco In offerta a 289,90 € – invece di 379,00 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG SN4 Soundbar TV Bluetooth 300W 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Tecnologia DTS Virtual:X, Dolby Digital, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI, Nero In offerta a 126,99 € – invece di 199,00 €

sconto 36% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Adattatore USB a Ethernet, BENFEI USB 3.0 a RJ45 1000Mbps Gigabit Ethernet LAN Adattatore, Compatibile per Laptop, PC con Windows7/8/10, XP, Vista, Mac[Guscio in alluminio e cavo in nylon] In offerta a 8,35 € – invece di 14,99 €

sconto 44% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Presa WiFi Esterna Multipresa Intelligente Outdoor Smart Spina Plug 2 Prese uscita, Funzione Timer, Controllo Remoto, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Alexa, Google Home In offerta a 25,59 € – invece di 43,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Arlo Pro3, Sistema di Videosorveglianza WiFi con 2 Telecamere sezna fili da esterno 2K HDR, Visione Notturna a Colori, Audio 2 Vie, 160°, BIanco, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure In offerta a 299,99 € – invece di 599,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor CH89 (C34H892), Curvo (1800R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 100 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, USB, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, PIP e PBP In offerta a 599,00 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Rybozen USB 2.0 Audio/Video Converter Digitalizza e modifica video da qualsiasi sorgente analogica incluso VCR VHS to DVD In offerta a 12,99 € – invece di 26,99 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Divoom Timebox evo – Speaker Bluetooth Portatile Wireless, Pixel Art, LED, controllo tramite App, funzioni Smart, con bassi potenti, supporta radio sveglia, con microfono (nero) In offerta a 49,12 € – invece di 89,99 €

sconto 45% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TONOR Microfono USB per Conferenze, Microfono Omnidirezionale a Condensatore per PC e Computer con Pulsante Muto per Riunioni/Lezioni Online, Chiamate Zoom, Chat Skype, Plug and Play (TM20) In offerta a 26,99 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RØDE Microphones – NT1A Microfono a diaframma largo per studi di registrazione / podcast, 19 x 5 x 5cm, 24V/48V, Oro In offerta a 178,22 € – invece di 209,00 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RØDE Microphones Wireless GO – Sistema microfono wireless compatto, 2.4GHz, Fino a 70 m di raggio, Nero In offerta a 179,00 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Govee Glide RGBIC Smart Wall Light, Decorazioni per la casa con sincronizzazione Musicale per Giochi e Streaming, Oltre 40 Scene dinamiche, Alexa e Google Assistant, 6 Pezzi e 1 Angolo [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Air Purifier 3C Purificatore d’Aria, Filtro HEPA, Area di copertura 106m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home, Display LED, Bianco, Versione italiana In offerta a 100,00 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

VOLUEX Termometro Igrometro Interno Digitale Monitor di Umidità e Temperatura Ambiente, Termoigrometro Professionale con Toccare Retroilluminazione Display LCD per Serra Stanza Ufficio In offerta a 14,99 € – invece di 25,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wellue Monitor ECG Mobili DuoEK-S, Sensore Cardiaco ECG Portatile Wireless Bluetooth con Display OLED da 0,96 Pollici, Monitoraggio da 30s – 5min, Cardiofrequenzimetro, APP per iOS e Android In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

De’ Longhi Nescafé Dolce Gusto GENIO S EDG225.W Macchina per Caffè Espresso e Altre Bevande Automatica, Spegnimento Automatico, Serbatoio Removibile, Bianco In offerta a 79,90 € – invece di 89,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bonsenkitchen montalatte elettrico, schiumatore con testina del frullino a doppia/singola molla, potente schiumalatte elettrico in acciaio INOX per il latte/caffè/cappuccino, Batterie Incluse In offerta a 10,19 € – invece di 19,99 €

sconto 49% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Montalatte Elettrico, 500W Riscaldalatte in Acciaio Inox con Funzione Latte Caldo e Freddo, Schiumatore Automatico per Caffè, Cioccolata Calda, Caffè Macchiato, Cappuccino, Scaldalatte Elettrico In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

IDOIT 50 Pezzi Mascherine FFP2 Certificate CE Maschera filtrante 5 Strati sigillate singolarmente In offerta a 28,04 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ardes AR4W04P PARETO WEEK 2 Termoventilatore Ceramico da Parete Waterproof, Display Digitale e Programmatore Settimanale, Timer 12 H, con Telecomando, Bianco In offerta a 52,01 € – invece di 69,90 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bonsenkitchen Bilancia da cucina Digitale, vassoio di vetro con funzione e rimozione tara, 5kg/11 lbs Professionale Acciaio Inox Alta Precision Bilancia Elettronica per la Casa e la Cucina, Argento In offerta a 11,99 € – invece di 21,99 €

sconto 45% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

170pc cobalto Set di punte per trapano (HSS-Co / INOX) HSS metallo – Progettato per acciaio inox In offerta a 56,86 € – invece di 62,11 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bilancia da Cucina, VOLUEX Bilancia Cucina Digitale Precisione Portatile con LED Display, Funzione Tare, Funzione Letture della Holding, 5000g/0.5g, Pesa in Grammi e Once In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TRAVELISIMO Scaldavivande Elettrico per Auto Macchina 12V, Riscalda Il Cibo in Pochi Minuti, Porta Pranzo Portatile Doppio Voltaggio di Acciaio Inossidabile 1.5L 40W In offerta a 15,99 € – invece di 29,99 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, 2 Testine, Azione Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition In offerta a 49,99 € – invece di 134,90 €

sconto 63% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 49,99 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Pro 3-3900N Spazzolino Elettrico 2 Spazzolini, 3 Modalità di spazzolamento, Azione Sbiancante, Sensore di Pressione 2 Testine, Batteria Litio Idea Regalo, Bianco e Rosa In offerta a 59,99 € – invece di 129,99 €

sconto 54% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tommy Hilfiger Iconic Tommy, Zaino Donna, M In offerta a 64,82 € – invece di 118,79 €

sconto 45% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cranio Creations Escape room-Gioco da Tavolo, Multicolore, CC111 In offerta a 34,99 € – invece di 39,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SONGMICS Pattumiera a Doppio Secchio, 2 x 24L, Cestino della Spazzatura con 2 Scomparti, a Pedale, Chiusura Morbida, 2 Secchi Interni e Manici di Plastica, Bianco LTB48WT, 65 x 62.5 x 42 cm In offerta a 84,99 € – invece di 115,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).