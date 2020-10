Offerte Amazon 30 ottobre fino al 48%: Apple, LaCie, Xiaomi, Honor, SanDisk, Fitbit

Amazon finisce il mese di Ottobre in bellezza con quella che è ormai una lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine Novembre. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si parte con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Per le offerte che dureranno una intera settimana vi segnaliamo:

La lista qui sotto comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.



Apple iPhone SE (128GB) – bianco (include EarPods, alimentatore)

In offerta a 469,00 € – invece di 542,62 €

sconto 14% – fino al 30 ottobre

LaCie, Mobile Drive Hard Disk Esterno Portatile da 1 TB, USB-C, USB 3.0 Thunderbolt 3, Moon Silver (STHG1000400)

In offerta a 70,38 – invece di 94,99 €

sconto 26% – fino al 30 ottobre

LaCie, Mobile Drive Hard Disk Esterno Portatile da 4 TB, USB-C, USB 3.0 Thunderbolt 3, Moon Silver (STHG4000400)

In offerta a 134,90 € – invece di 184,99 €

sconto 27% – fino al 30 ottobre

Sony Wh-H910N – Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibili con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 35 Ore, Bluetooth, Nfc, Blu

In offerta a 179,99 € – invece di 179,99 €

sconto 0% – fino al 30 ottobre

Honor Watch ES Smartwatch Orologio Sport Fitness Tracker Cardiofrequenzimetro da Polso Pressione Smartband Unisex Compatibile con Android iOS

In offerta a 89,00 € – invece di 99,00 €

sconto 10% con Coupon Speciale Macitynet = Sconto 10 € al checkout – fino al 30 ottobre

Xiaomi Mi Air Purifier 2H Purificatore d’Aria, Rimozione Polline, Fumo, Polveri e Peli degli Animali, Copertura 18 – 31 m², Compatibile con Google Assistance e Alexa, Modalità Notte, Bianco, 66 dB

In offerta a 93,99 € – invece di 99,89 €

sconto 6% – fino al 30 ottobre

SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec

In offerta a 64,99 € – invece di 69,99 €

sconto 7% – fino al 30 ottobre

SanDisk SSD Ultra 3D da 4TB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec

In offerta a 476,44 € – invece di 599,99 €

sconto 21% – fino al 30 ottobre

Fitbit Charge 4 Special Edition: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria, Granito

In offerta a € 119,90 – invece di € 159,95

sconto 25% – fino al 30 ottobre 2020

Corsair K70 LUX LED Rosso Tastiera Meccanica Gaming Cherry MX Red, Lineare e Veloce, Retroilluminato LED Rosso, Italiano, QWERTY, Nero

In offerta a € 105,99 – invece di € 129,99

sconto 18% – fino al 30 ottobre 2020

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti – Nero

In offerta a 17,99 – invece di 23,99

sconto 25% – fino al 30 ottobre 2020

ESR Custodia per iPad PRO 12.9″ 2020, Cover con Portamatite, Cover Flessibile Pieghevole Morbida con Slot per Matita Custodia per Stilo Pencil Progettata Solo per iPad PRO 12.9″ 2020, Nero

In offerta a € 13,59 – invece di € 17,99

sconto 24% – fino al 30 ottobre 2020

ESR Cover Compatibile con iPad 8/7 (8a Gen 2020/7a Gen 2019) Custodia con Portamatite, Cover Flessibile Pieghevole con Slot per Matita, Custodia Progettata per iPad 10.2 2020/2019,Nero

In offerta a 11,19 – invece di 13,99

sconto 20% – fino al 30 ottobre 2020

APEXEL- Kit obiettivi per fotocamera del cellulare.

In offerta a € 33,13 – invece di 48,98

sconto 32% – fino al 30 ottobre 2020

OnePlus 7T Smartphone, 8 GB RAM 128 GB, 6.55? / 16,6 cm, Display AMOLED 90Hz, Grigio (Frosted Silver)

In offerta a € 499,00 – invece di € 599,00

sconto 17% – fino al 19 novembre 2020

MIFA A20 Soundbox Altoparlante Bluetooth Portatile 30W, Tutto in alluminio, Tecnologia TWS e DSP Suono Stereo & Bass, Litio Ricaricabile da 4.000 mAh, Microfono Integrato, Slot per Scheda TF, AUX-IN

In offerta a 27,99 – invece di 39,99

sconto 30% – fino al 1 novembre 2020

HONOR Smartwatch Magic Watch 2 (42mm), Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Smart Watch, 5 ATM Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Pressione Smartband, 1.20 Pollice Schermo a Colori,Matte Black

In offerta a 103,92 – invece di 129,90

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

CHOETECH Caricatore Wireless con Adattatore,Caricabatterie Wireless 7.5W Ricarica Wireless iPhone 12 Mini/12 Pro Max/11 Pro/XS/XR/X/8 Plus/SE 2020,10W Samsung S20/S10/Note 20/S9/S8+/Note 8,Airpods Pro

In offerta a 13,59 – invece di 16,99

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

Cavi di misura, Tacklife METL04 Multimetro elettronico a 8 pezzi Cavi di prova Kit di accessori con prolunga di prova, pinze a coccodrillo, sonda di prova e stantuffo Mini-ganci per multimetri

In offerta a 11,19 – invece di 13,99

sconto 20% – fino al 30 ottobre 2020

Bosch AHS 50-20 LI Tagliasiepi (1 batteria, sistema 18 volt, lunghezza di taglio 50 cm, distanza lama 20 mm, in scatola)

In offerta a 109,19 – invece di 189,99

sconto 43% – fino al 30 ottobre 2020

Bosch 600833102 Tosaerba e Sfoltirami a Batteria Isio Set, 3.6 Volt, Lunghezza Lama Arbusti/Erba 12 cm/8 cm, in Cartone, Nero/Verde

In offerta a 53,92 – invece di 79,99

sconto 33% – fino al 30 ottobre 2020

Bosch 0600847A00 AHS 45-16 Tagliasiepi, 420 Watt, Lunghezza di Taglio 450 mm, Spessore di Taglio 16 mm, in Cartone

In offerta a 46,71 – invece di 69,99

sconto 33% – fino al 30 ottobre 2020

Bosch Home and Garden 06008B3000 UniversalHedgePole Tagliasiepi Telescopico con Batteria e Caricabatteria, 45 W, 18 V, Verde117.50×19.50×16.40 cm, 2.200 corse/min, 3 Pezzi

In offerta a 136,13 – invece di 199,99

sconto 32% – fino al 30 ottobre 2020

Bosch Home and Garden 0600853600 Biotrituratore Elettrico, 2200 W

In offerta a € 182,57 – invece di € 269,90

sconto 32% – fino al 30 ottobre 2020

Bosch Lawn and Garden 06008B1000 Bosch Soffiatore/Aspiratore UniversalGardenTidy (1800 Watt, Velocità di soffiatura: 165-285 km/h), Verde/Nero

In offerta a € 72,74 – invece di € 119,99

sconto 39% – fino al 30 ottobre 2020

BOSCH EasyGrassCut 18-230 Tagliabordi con batteria da 2 Ah, sistema 18 Volt, in scatola di cartone, 18 V

In offerta a € 82,96 – invece di € 119,99

sconto 31% – fino al 30 ottobre 2020

Trapano a percussione, Tacklife 850W 3000RPM Trapano Elettrico, Con Valigetta degli Attrezzi e Maniglia Girevole in Metallo a 360°, Funzione in Martello e Trapano PID03B.

In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino al 30 ottobre 2020

Pialla Elettrica, TACKLIFE 900W 14500RPM Pialletto con larghezza di piallatura da 82mm e Profondità da 3mm, Guida Parallela e Sacchetto per La Polvere | EPN02A

In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino al 30 ottobre 2020

Morsetto Angolare, TACKLIFE 90° Morsetto Angolo Retto, Corpo in lega d’alluminio, Ganascia Regolabile, Vite del mandrino rotante in acciaio al carbonio per collegare il legno, metallo e vetro-HAC3A

In offerta a 16,49 – invece di 16,49

sconto 0% – fino al 30 ottobre 2020

De’Longhi CTX2203 Tostapane, 550 W, 2 Fette con Pinze, Acciaio

In offerta a € 39,33 – invece di € 55,00

sconto 28% – fino al 30 ottobre 2020

Bimar Purificatore d’Aria Smart con WiFi e App, Elevata Purificazione, Filtro HEPA, Ionizzatore, Super Silenzioso, Casa, Elimina Polvere, Allergie, Odori, Fumo, Acari, Batteri, Peli Animali, Polline

In offerta a 79,99 – invece di 89,99

sconto 11% – fino al 30 ottobre 2020

Eono Essentials, sacche sottovuoto con Pompa per Il Vuoto, Set da 20 Pezzi, 2 da Viaggio, 2 Small, 6 Medium, 5 Large, 5 Jumbo

In offerta a 18,74 – invece di 24,99

sconto 25% – fino al 30 ottobre 2020

Eono Essentials, Set da 8 Sacchetti salvaspazio sottovuoto per Vestiti con Pompa Manuale, Misura Jumbo

In offerta a 13,49 – invece di 17,99

sconto 25% – fino al 30 ottobre 2020

(12 pezzi) Luci per Bottiglia, kolpop Tappi LED a Batteria per Bottiglie, Filo di Rame Led Decorative Stringa Luci da Interni e Esterni per Festa, Giardino, Natalizie, Matrimonio (Bianco Caldo)

In offerta a 10,39 – invece di 19,99

sconto 48% – fino al 30 ottobre 2020

Hually Luci per Bicicletta, Luci Bici 800mAh USB Ricaricabile Impermeabile LED Faro e Fanale Posteriore,4 modalità, Batterie Inclusive,2 Cavi USB Incluso

In offerta a € 10,39 – invece di € 14,99

sconto 31% – fino al 30 ottobre 2020

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Metallico Supporto Motociclo – Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 12 Mini, 12 Pro, 11 Pro, Xs Max, X, 8, 7, 6, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones

In offerta a 15,99 – invece di 19,99

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

