Offerte Amazon 30 settembre fino al 48% su Apple, meross, Refoss

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 15 Pro (1 TB) – Titanio nero In offerta a 1869,00 € – invece di 1990,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 865,99 € – invece di 959,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB

In offerta a 26,34 € – invece di 43,99 €

sconto 40% – fino a 12 ott 23

Click qui per approfondire

meross Striscia LED Smart RGB 5M, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant, Luci LED e Bianco Caldo/Freddo, Multicolori per Casa, Festa, Bar, Controllo dall’APP e Vocale

In offerta a 26,61 € – invece di 45,99 €

sconto 42% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Refoss WiFi Apriporta Garage Door Opener Smart Apricancello Intelligente, APP Controllo Remoto, Compatibile con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT

In offerta a 20,89 € – invece di 39,99 €

sconto 48% – fino a 14 ott 23

Click qui per approfondire

Multipresa Smart Ciabatta wifi Compatibile con Alexa & Google Home, Ciabatta Intelligente con 3 Schuko 4 USB, Funzione Timer/Protezione da Sovraccarico/APP Controllo Remoto Separatamente

In offerta a 30,58 € – invece di 35,99 €

sconto 15% – fino a 14 ott 23

Click qui per approfondire

Presa Refoss Presa WiFi Esterna, Multipresa Intelligente Outdoor, 2 Prese in uscita, Controllo Remoto Tramite App, Compatibile con Alexa, Google Assistant, Adatto per Giardino, Campeggio e Cucina

In offerta a 24,63 € – invece di 34,99 €

sconto 30% – fino a 14 ott 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).