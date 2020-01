Offerte Amazon 31 gennaio fino al 52%: Xiaomi, Arlo, Stanley, Huawei,Philips, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina è un mix di offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon e di alcune offerte che scadono il 2 Febbraio.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

ENKEEO Occhiali da Sci, Maschera Snowboard OTG, Lente Magnetica Staccabile a Doppio Strato, Anti-Nebbia, Anti-Vento,100% Protezione UV400, Telaio Curvabile, Schiuma 2 Strati In offerta a € 23,98 – sconto 25%

– fino al

Click qui per approfondire

Philips Aspirazione SmartPro Easy FC8792/01 Robot Aspirapolvere, Scuro Royal Blu In offerta a € 159,59 – sconto 52%

– fino al

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A40 Display 5.9″, 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 3100 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], White In offerta a € 184,00 – sconto 29%

– fino al

Click qui per approfondire

Electrolux ESC7400 Slow Cooker, Pentola Elettrica in Ceramica, Timer, 235 W, 6.8 Litri, Argento In offerta a € 59,99 – sconto 40%

– fino al

Click qui per approfondire

Arlo Pro2 VMS4230P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 444,95 – sconto 28%

– fino al

Click qui per approfondire

Stanley STHT77498-1 Livella Laser, CUBIX In offerta a € 37,99 – sconto 37%

– fino al

Click qui per approfondire

STANLEY 0-77-030 Misuratore di Umidità In offerta a € 27,99 – sconto 47%

– fino al

Click qui per approfondire

Xiaomi MI 9 Smartphone Android, Schermo 1080 x 2340 pixel da 6.39 pollici, RAM 6 GB, ROM 64 GB, Fotocamera posteriore con sensore da 48 Mp + 12 Mp + 16 Mp, Nero In offerta a € 248,25 – sconto

– fino al

Click qui per approfondire

Huawei Watch GT Orologio con Autonomia della Batteria fino a 2 Settimane, Impermeabile 5 ATM, GPS, TruSeen 3.0 Monitoraggio della Frequenza Cardiaca, Smartwatch, 1.39″ Touchscreen, Nero – In offerta a € 109,90 – sconto 17%

– fino al

Click qui per approfondire

Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 (46 mm), durata della batteria fino a 2 settimane, GPS, 15 modalità di allenamento, display del quadrante in vetro 3D, chiamata tramite Bluetooth, Sunset Orange In offerta a € 199,90 – sconto

– fino al

Click qui per approfondire

HUAWEI Mate 30 Pro Space Silver, Quadrupla fotocamera 40+40+8MP e Sensore TOF 3D, Display Horizon 6.58″, Space Silver, Huawei Mobile Services (HMS) anziché i Google Mobile Services (GMS) [ITALIA] In offerta a € 1.099,00 – sconto

– fino al

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming- Monopoli per Millennials Gioco da Tavolo, E4989103 [versione Italiana] In offerta a € 15,99 – sconto 43%

– fino al

Click qui per approfondire

Cluedo: Disperso a Las Vegas (Gioco in Scatola, Hasbro Gaming) In offerta a € 15,99 – sconto 14%

– fino al

Click qui per approfondire

Easyfone Prime-A5 Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi, Funzione SOS, Batteria di grande con base di ricarica, Nero In offerta a € 23,79 – sconto 15%

– fino al

Click qui per approfondire

Tacklife RTD35ACL Strumento Multifunzione,Utensile Rotante con 83 Accessori, Mini Drill con Velocita’ Variabile per Incidere, Tagliare, Trapanare ecc In offerta a € 33,13 – sconto 29%

– fino al

Click qui per approfondire

Tomons lampada da lettura design legno classico, lampada da tavolo, lampada regolabile scrivania, con braccio snodato, eye-friendly, la lampada da lavoro, lampada da ufficio, lampada da comodino Verde [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a € 32,29 – sconto 15%

– fino al

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.