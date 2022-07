Offerte Amazon 31 luglio fino al 60% su Apple, HP, OnePlus, Samsung, Honor, Sony

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Tre mesi di Amazon Music Unlimited fino al 30 luglio

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1499,00 € – invece di 1719,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2053,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 775,21 € – invece di 775,21 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

HP – PC Pavilion 15-eh1019nl Notebook, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Display 15.6” FHD IPS, Audio Bang & Olfusen, Lettore Impronte Digitali, Argento In offerta a 629,99 € – invece di 849,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus Nord CE 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void) In offerta a 234,00 € – invece di 329,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A22 5G Smartphone 6,6 Pollici , Display Infinity-V FHD+, Telefono Cellulare Android 11, Tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB, Batteria 5.000 mAh, Gray [Versione Italiana] 2021 In offerta a 169,00 € – invece di 249,90 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

HONOR Band 5 Smartwatch, Activity Tracker Braccialetto per Uomo Donna, Impermeabile, IP68, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio dell’attività Sportiva, Fitness Tracker con pedometro, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 59,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana] In offerta a 149,99 € – invece di 269,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear – Bluetooth – compatibili con Google Assistant e Siri – Batteria fino a 35 ore – Ricarica Rapida (10 min. per 90 min. di riproduzione) – Nero In offerta a 29,99 € – invece di 50,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

LG SJ3 Soundbar TV Bluetooth 300W 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Dolby Digital, Auto Sound Engine, Adaptive Sound Control, Ingresso Ottico, USB, Portable In, Nero In offerta a 97,89 € – invece di 159,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung TV UE55AU7190UXZT, Smart TV 55″ Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 399,00 € – invece di 749,00 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Alpha 6000L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile Selp 16-50Mm, Sensore Aps-C, Eye Af, Ilce6000B + Selp1650, Compatibile con obiettivi innesto E di Sony, Nero In offerta a 590,61 € – invece di 900,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo D24-20 Monitor – Display 23.8″ FullHD (1920×1080, VA, 4 ms, 75Hz, Input HDMI+VGA, Cavo VGA, FreeSync) Inclinazione regolabile – Raven Black In offerta a 147,00 € – invece di 147,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Corsair K95 RGB Platinum Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Speed, Retroilluminato RGB, Italiano QWERTY, Nero In offerta a 185,99 € – invece di 199,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Corsair MM300 PRO Mouse Pad Gaming, Tessuto Impermeabile di Qualità, Superficie 36 cm x 30 cm, Tessuto in Microtrama, Base Gomma Spessore Elevato 3 mm, Base Gomma Antiscivolo, Medio, Grigio In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 43,99 € – invece di 92,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).