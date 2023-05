Offerte Amazon 31 maggio fino al 52% su Apple, Samsung, Tronsmart, UGREEN, Smallrig, ESR, iRobot, Worx, Switchbot

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690,00 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 669,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1092,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 15%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1092,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC

In offerta a 59,49 € – invece di 89,99 €

sconto 34% – fino a 4 giu 23

Tronsmart T7 Cassa Bluetooth 5.3, Altoparlante Portatile Potente, Luce LED con Impermeabile IPX7, 360° Suono Stereo e Bassi Potenti, Sostenere Controllo dell’APP e TF, Speaker Wireless per Esterni

In offerta a 46,74 € – invece di 64,99 €

sconto 28% – fino a 4 giu 23

UGREEN 100W Cavo USB Type C, 20V/5A Cavo USB C in Nylon, Compatibile con MacBook, iPad, Galaxy S23 S23+ S22 S21, Huawei, Xiaomi, Steam Deck 1m

In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

UGREEN 100W Cavo USB Type C, 20V/5A Cavo USB C in Nylon, Compatibile con MacBook, iPad, Galaxy S23 S23+ S22 S21, Huawei, Xiaomi, Steam Deck 2m

In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

UGREEN 100W Cavo USB Type C, 20V/5A Cavo USB C in Nylon, Compatibile con MacBook, iPad, Galaxy S23 S23+ S22 S21, Huawei, Xiaomi, Steam Deck 3m

In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

UGREEN 65W Caricatore USB C, Caricabatterie USB 2 USB C & 1 USB A PD 3.0 PPS, Alimentatore USB Compatibile Galaxy S23/S22/S21, MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air, iPhone 14/13/11/SE, Google Pixel 7 Pro/6a

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

UGREEN Adattatore SATA USB 3.0 per SSD HDD 2.5″ 3.5″ 12TB con Alimentatore DC 12V, Compatibile con WD Toshiba Seagate Hitachi PS4

In offerta a 22,09 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

UGREEN Cavo USB C 90 Gradi Cavo Type C Ricarica Rapida 3A Compatibile con Macbook Pro 16″ M2 Max 2023, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/A33, Readmi Note 11, ecc. 0.5m

In offerta a 8,06 € – invece di 9,49 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

UGREEN Cavo USB C PD 60W, Cavo USB Type C Compatible con Macbook Pro 16″ M2 Max 2023, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/A33, Huawei, OnePlus, Xiaomi, Steam Deck ecc 1m

In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

(Aggiornato) SMALLRIG Cold Shoe Supporto per Monitor Supporto per Monitor Regolabile Girevole e Inclinabile con Perni di Posizionamento Rimbalzanti per Monitor da 5″ e 7″ – 2905B

In offerta a 23,99 € – invece di 28,50 €

sconto 16% – fino a 4 giu 23

SMALLRIG Sistema di Treppiede, Treppiede in Lega di Alluminio Resistente da 73″/186 cm, Piastra a Sgancio Rapido, Carico Massimo 17,6 Libbre/8 kg per DSLR Videocamera, Fotocamere – 3751

In offerta a 143,90 € – invece di 170,90 €

sconto 16% – fino a 4 giu 23

ESR Cover per iPhone 14 Pro, Custodia in TPU 6,1 Pollici, Antiurto e Sottile in Silicone, Resistente all’ingiallimento, Serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 7,99 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino a 6 giu 23

ESR Cover per iPhone 14 Pro Max, Custodia in TPU 6,7 Pollici, Antiurto e Sottile in Silicone, Resistente all’ingiallimento, Serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 8,59 € – invece di 10,99 €

sconto 22% – fino a 6 giu 23

ESR Cover Magnetica per iPhone 13 Pro Max, Compatibile con MagSafe, Custodia Trasparente con HaloLock, Retro Resistente ai Graffi, Trasparente

In offerta a 13,25 € – invece di 26,39 €

sconto 50% – fino a 6 giu 23

ESR Cover Magnetica per iPhone 14 Plus, Compatibile con Magsafe, Custodia Trasparente con HaloLock, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Trasparente

In offerta a 14,39 € – invece di 23,99 €

sconto 40% – fino a 6 giu 23

ESR Cover Magnetica per iPhone 14 Pro Max, Compatibile con Magsafe, Custodia Trasparente con HaloLock, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Nero trasparente

In offerta a 15,59 € – invece di 25,99 €

sconto 40% – fino a 6 giu 23

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per I Peli Degli Animali Domestici, Wi-Fi, 10.23 W, Argento

In offerta a 249,90 € – invece di 499,00 €

sconto 50% – fino a 8 giu 23

iRobot Roomba i3152 Robot Aspirapolvere Connesso, Mappatura Intelligente, Due Spazzole in Gomma Multisuperficie, Wi-Fi, Compatibile con Assistente Vocale, Tecnologia Imprint, 3300 Mah, Grigio/Blu

In offerta a 319,90 € – invece di 459,00 €

sconto 30% – fino a 8 giu 23

iRobot Roomba s9+ Robot Aspirapolvere, Svuotamento Automatico, Doppie Spazzole Gomma, Tecnologia PerfectEdge® con Spazzola Angolare, WiFi, Mappatura Intelligente, Assistente Vocale, Tecnologia Imprint

In offerta a 999,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 33% – fino a 8 giu 23

Samsung TV Neo QLED QE85QN90BATXZT, Smart TV 85″ Serie QN90B, Neo QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Titan Black, 2022, DVB-T2

In offerta a 2999,00 € – invece di 5499,00 €

sconto 45% – fino a 4 giu 23

Samsung TV OLED QE65S95BATXZT Smart TV 65? Serie S95B, OLED, Alexa e Google Assistant Integrata, 2022, HDMI 2.1, DVB-T2, Argento (Eclipse Silver)

In offerta a 1720,34 € – invece di 3499,00 €

sconto 51% – fino a 4 giu 23

Samsung TV QLED QE85Q70BATXZT, Smart TV 85″ Serie Q70B, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Titan Gray, 2022, DVB-T2

In offerta a 1999,00 € – invece di 2693,99 €

sconto 26% – fino a 4 giu 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27AG322), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode

In offerta a 199,90 € – invece di 319,01 €

sconto 37% – fino a 4 giu 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C32G53), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero

In offerta a 279,90 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino a 2 lug 23

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker Free

In offerta a 397,18 € – invece di 491,01 €

sconto 19% – fino a 2 lug 23

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 249,90 € – invece di 359,00 €

sconto 30% – fino a 4 giu 23

Samsung Monitor S31C (S24C312), Flat, 24”, 1920×1080 (Full HD), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 99,90 € – invece di 209,00 €

sconto 52% – fino a 4 giu 23

Samsung Monitor S31C (S27C312), Flat, 27”, 1920×1080 (Full HD), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 129,90 € – invece di 197,40 €

sconto 34% – fino a 4 giu 23

Samsung Monitor S36C (?S24C366), Curvo (1800R), 24”, 1920×1080 (Full HD), VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, D-Sub, HDMI, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 109,90 € – invece di 209,00 €

sconto 47% – fino a 4 giu 23

Samsung Monitor S36C (S27C366), Curvo (1800R), 27”, 1920×1080 (Full HD), VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, D-Sub, HDMI, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 139,90 € – invece di 219,00 €

sconto 36% – fino a 4 giu 23

Samsung Monitor, Smart M5 (S27BM502), Flat 27”, 1920×1080, Full HD, Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI

In offerta a 189,90 € – invece di 299,00 €

sconto 36% – fino a 4 giu 23

Samsung Smart Monitor M5 S32CM502, Flat 32”, 1920×1080 Full HD, Piattaforma Smart TV Amazon Video, Netflix, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI

In offerta a 219,90 € – invece di 339,00 €

sconto 35% – fino a 4 giu 23

Samsung Smart Monitor M7 (S32BM702), Flat 32”, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type-C

In offerta a 349,90 € – invece di 439,00 €

sconto 20% – fino a 4 giu 23

Samsung Smart Monitor M7 (S43BM700), Flat 43”, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type-C

In offerta a 459,90 € – invece di 471,00 €

sconto 2% – fino a 4 giu 23

Samsung Aspirapolvere Senza Fili Jet? 60 Turbo VS15A6031R1/ET, Senza Sacco, Potenza 150W, Fino a 40 min di autonomia, Menta

In offerta a 199,99 € – invece di 284,99 €

sconto 30% – fino a 20 giu 23

SwitchBot Hub Mini Smart Remote – Dispositivo IR, collegamento a Wi-Fi, controllo del condizionatore d’aria, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT

In offerta a 29,75 € – invece di 45,00 €

sconto 34% – fino a 4 giu 23

SwitchBot Smart Lock, serratura elettronica Bluetooth, serratura intelligente per l’apertura senza chiavi delle porte senza doverle sostituire, compatibile con WiFi Bridge (venduto separatamente)

In offerta a 110,49 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

Robot Rasaerba Landroid L2000 a Batteria Area di Taglia 2000Mq – Wifi – Base a Scomparsa – Carica Laterale – Taglia Fino al Bordo

In offerta a 1240,00 € – invece di 1828,78 €

sconto 32% – fino a 4 giu 23

Robot Rasaerba Landroid M500 2.0 a Batteria Area di Taglia 500Mq – Wifi – Bluethooth – Lama Flottante – Base a Scomparsa – Carica Laterale – Taglia Fino al Bordo

In offerta a 716,00 € – invece di 1096,78 €

sconto 35% – fino a 4 giu 23

WORX Robot Tagliaerba Landroid M700 2 0 a Batteria 20V Area di Taglio 700Mq Wifi Bluethooth Lama Flottante, Base a Scomparsa Carica Laterale Taglia Fino al Bordo

In offerta a 801,00 € – invece di 1218,78 €

sconto 34% – fino a 4 giu 23

Worx WG184E.9 Decespugliatore Tagliabordi a Batteria 40V Rasaerba Elettrico da Giardino, Diam. 33 cm – Solo Corpo Macchina

In offerta a 109,00 € – invece di 158,59 €

sconto 31% – fino a 4 giu 23

Worx WG260E.9 Tagliasiepi Tosasiepi Elettrico da Giardino a Batteria 20V, Diametro Taglio 19 mm – Solo Corpo macchina

In offerta a 79,00 € – invece di 121,99 €

sconto 35% – fino a 4 giu 23

Worx WG547E.9 – Soffiatore a batteria 20 V(solo corpo macchina), molto potente con tecnologia a turbina, doppia velocità

In offerta a 56,53 € – invece di 109,79 €

sconto 49% – fino a 4 giu 23

WORX WG829E.9 – Spruzzatore a batteria, 20 V, pressione costante, ugello a spruzzo regolabile, senza batteria e caricatore

In offerta a 79,94 € – invece di 109,79 €

sconto 27% – fino a 4 giu 23

WORX WX051 Tavolo da Lavoro Pieghevole e Portatile Nero Pegasus con Morsetti integrati, Modello B

In offerta a 95,76 € – invece di 182,99 €

sconto 48% – fino a 4 giu 23

