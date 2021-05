Offerte Amazon 31 maggio fino al 53%: Apple, Xiaomi, Eastpak, Tronsmart, DVD, Blu-Ray, Karaoke

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1249,00 € – invece di 1479,00 €

sconto 16% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Magic Mouse 2 – Space Grey

In offerta a 93,63 € – invece di 109,00 €

sconto 14% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard – Italiano

In offerta a 84,99 € – invece di 109,00 €

sconto 22% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Magic Trackpad 2 – Grigio Siderale

In offerta a 141,99 € – invece di 159,00 €

sconto 11% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi 11 Lite – Smartphone 6+128GB, 6,55″ AMOLED Dot Display, Snapdragon 732G, 64 MP AI Tripla Camera, 4250 mAh, Bubblegum Blue

In offerta a 259,90 € – invece di 349,90 €

sconto 26% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

[Nuovo]TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria, Vincitore del premio red dot design

In offerta a 45,99 € – invece di 48,99 €

sconto 6% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

SITMOD Sedia Gaming Ergonomica, Poltrona Gaming e Sedia Lussuosa con Braccioli in Stile da Corsa da Ufficio con Supporto per Massaggio Lombare(nero e blu)

In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 40W, Altoparlante Bluetooth Senza Fili Portatile Speaker Waterproof IPX7,Effetti Tri-Bass, TWS & NFC, Tempo di Riproduzione di 15 Ore, per Smartphone, Computer

In offerta a 43,34 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Neewer 2pz Pannello Luce LED Dimmerabile 5600K a USB con Regolabile Stativo & Filtri Colorati per Riprese da Tavolo o Angolo Basso, Illuminazione a Colori, Foto di Prodotti/Personaggi & Youtube ecc.

In offerta a 41,79 € – invece di 58,49 €

sconto 29% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Renfox Supporto Microfono Regolabile Professionale Braccio per microfono Con Ragno e Adattatore per Studio Registrazione Programma TV, Compatibile con Microfono Blue Yeti (braccio per microfono)

In offerta a 16,56 € – invece di 34,99 €

sconto 53% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

DYNASONIC – Altoparlante Bluetooth portatile per karaoke con microfoni inclusi | Lettore USB e SD, radio FM modello 025 (2 microfoni)

In offerta a 38,24 € – invece di 44,99 €

sconto 15% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

AGPTEK Z02- Mini Lavaier Microfono Clip a Condensatore Omnidirezionale 3.5mm con 2 Adattatore Esterno Microfono per Smartphone,PC,Line-in Registratore Usato per Conferenza Video/Podcast/Youtuber

In offerta a 8,99 € – invece di 11,99 €

sconto 25% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Batman: Serie Tv Completa (1966-’68) (13 Blu-Ray)

In offerta a 49,94 € – invece di 49,94 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

La Musica Nel Cuore – August Rush

In offerta a 5,99 € – invece di 5,99 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

The Truman Show

In offerta a 9,65 € – invece di 9,65 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Mad Max Anthology New (Box 5 Dvd)

In offerta a 13,90 € – invece di 13,90 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Lei (Nuova Edizione High Bitrate)

In offerta a 11,04 € – invece di 11,04 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Star Trek Discovery-St.2 (Box 4 Br )

In offerta a 14,64 € – invece di 14,64 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

8 1/2

In offerta a 7,31 € – invece di 7,31 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Soul ( Blu Ray)

In offerta a 15,29 € – invece di 15,29 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

007 James Bond Coll. ( Box 24 Br )

In offerta a 44,99 € – invece di 44,99 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

MoKo Custodia Protettiva da 9-11″, Custodia con Chiusura per iPad 8a Gen 10.2, iPad Air 4 10.9, Surface Go 2 10.5″, iPad PRO 11 2021/2020/2018, iPad Air 10.5, Galaxy Tab 10.1″ – Grigio Siderale

In offerta a 13,99 € – invece di 15,57 €

sconto 10% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Casio Collection – Orologio digitale unisex

In offerta a 18,00 € – invece di 35,00 €

sconto 49% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Casual Daypack ZJB4143GL – Zaino, 10 L, Nero, 34 x 22.5 x 13 cm

In offerta a 9,86 € – invece di 16,46 €

sconto 40% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

EASTPAK The One’ The One Unisex – Adulto

In offerta a 19,50 € – invece di 30,00 €

sconto 35% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Vicloon Porta Carte, RFID e NFC Blocking Porta Tessere Credito in Acciaio Inox per Uomini e Donne,Portafoglio Elegante Viaggi Business,ID,Assicurazioni,di Debito ecc

In offerta a 7,49 € – invece di 7,49 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

CABIN GO Max 5548 Borsone Piccolo – Secondo Bagaglio a Mano Adatto Per Voli Ryanair Alitalia EasyJet 40x25x20cm – Bagaglio Da Cabina Ultraleggero per Viaggi In Aereo

In offerta a 14,90 € – invece di 14,90 €

sconto 0% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Eastpak Doggy Bag Marsupio Sportivo, 3 Litri, Blu (Midnight)

In offerta a 17,10 € – invece di 30,00 €

sconto 43% – fino al 31 maggio

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).