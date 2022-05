Offerte Amazon 31 maggio fino al 56% su Apple, LG, Amazon Echo, Fire TV, Kindle, Manfrotto, Zaini e Valigie

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – Rosa In offerta a 849,00 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Color In offerta a 99,99 € – invece di 135,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 16,99 € – invece di 25,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32LQ63006LA Smart TV 32″ Full HD, TV LED 2022 con Processore α5 Gen 5 con AI, webOS 22, HDR, Wi-Fi, Bluetooth, Game Optimizer, Google Stadia e GeForce NOW, Compatibile con Google Home e Alexa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED evo Gallery Edition 77” – Serie G2 2022 – OLED77G26LA – Smart TV 4K, Gallery Design, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster Max, Dolby Vision Precision Detail, Wi-Fi 6, 4 HDMI 2.1 @48Gbps [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 3171,42 € – invece di 3899,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 240 GB CT240BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 33,99 € – invece di 45,09 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 54,60 € – invece di 72,09 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

[Nuovo]TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria, Vincitore del premio red dot design In offerta a 42,99 € – invece di 48,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

AVM Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e 2,4 GHz-Band (info a 600 MBit/s), Porta LAN Gigabit ultraveloce, interfaccia in italiano In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Canon PG-545XL Cartuccia Inchiostro, Formato XL Blister Security, Nero In offerta a 26,98 € – invece di 28,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Brand – Eono Cavo USB C a USB C Ricarica Rapida, PD 60W Cavo USB Tipo-C Compatible con MacBook Pro, Macbook Air 2020, iPad Pro 2020, Samsung S22 S21 S10 M20, OnePlus 9-3M 2Pezzi Rosso In offerta a 8,79 € – invece di 10,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

RAVIAD Cavo Stampante USB 2.0 [2M] Cavo USB Tipo A Maschio a Tipo B Maschio Cavetto Placcato in Oro per Stampante HP, Canon, Epson, Lexmark, Dell, Xerox, Samsung Brother, Panasonic, Scanner In offerta a 5,94 € – invece di 6,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

RAVIAD Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Redmi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/Kindle/LG -1.2M In offerta a 5,94 € – invece di 9,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

APMIEK Supporto PC Portatile Alluminio 7 Livelli Regolabile Porta Notebook Stand PC, Raffreddamento Pieghevole Supporto Laptop per MacBook Air/PRO, Dell, XPS, HP, Lenovo Computer Portatili e Tablet In offerta a 11,55 € – invece di 14,95 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto, Universale Calamita per Cellulare Auto per iPhone 13 Pro Max 12 Samsung Galaxy Xiaomi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS – Nero In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Striscia LED Auto con APP, Govee Luci LED Interne per Auto con 48 LEDs 9 Colori Multicolore Impermeabile, Musica sotto il cruscotto Kit di illuminazione, Controllo APP, DC 12V [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

SURDOCA Organizer Auto Portaoggetti Auto – [7 Volte Aggiornamento] Super capacità Borsa Auto, Equipe with [Robusta Tete Elastica & 4 Stick Magico] Tasca Portaoggetti Auto,Grigio In offerta a 15,29 € – invece di 18,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 11 (128GB) – verde In offerta a 579,00 € – invece di 669,00 €

sconto 13% – fino a 4 giu 22

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 6 giu 22

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Bianco ghiaccio In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino a 6 giu 22

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 7 giu 22

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 7 giu 22

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 7 giu 22

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 7 giu 22

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 7 giu 22

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 6 giu 22

Kindle, ora con luce frontale integrata ? senza pubblicità – Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino a 6 giu 22

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 114,99 € – invece di 139,99 €

sconto 18% – fino a 6 giu 22

Manfrotto Befree Live Twist, Treppiede da Viaggio in Alluminio con Chiusura Twist, Treppiede per Fotocamere Reflex, CSC, Compatte, Treppiede Video, per Creazione Contenuti, Videomaking, Vlogging In offerta a 153,99 € – invece di 256,99 €

sconto 40% – fino a 3 giu 22

Manfrotto Befree 3-Way Live Advanced Kit, Treppiede e Testa Fluida in Alluminio per Fotocamera e Videocamera Fino a 6 kg, Compatto, Accessori Fotografia per Creazione Contenuti, Foto e Video In offerta a 165,99 € – invece di 279,99 €

sconto 41% – fino a 3 giu 22

Manfrotto Element MII, Treppiede da Viaggio in Alluminio con Testa a Sfera e Sacca per Trasporto, per Fotocamere Compatte, CSC, DSLR, Accessori Fotografia per Creazione Contenuti, Vlog In offerta a 74,99 € – invece di 129,99 €

sconto 42% – fino a 3 giu 22

Manfrotto MK290XTA3-3W Treppiede con Borsa, Testa a 3 Movimenti, 3 Sezioni in Alluminio, Nero In offerta a 115,99 € – invece di 203,99 €

sconto 43% – fino a 3 giu 22

Manfrotto MK290DUA3-3W 290 Dual Treppiede a 3 Sezioni, Nero/Antracite In offerta a 158,99 € – invece di 285,99 €

sconto 44% – fino a 3 giu 22

Manfrotto Befree Advanced Compatibile con Fotocamere Sony Alpha7 e Alpha9, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera e Chiusura a Leva, Treppiede in Alluminio per Accessori Fotografia In offerta a 103,99 € – invece di 206,99 €

sconto 50% – fino a 3 giu 22

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 94,99 € – invece di 129,99 €

sconto 27% – fino a 6 giu 22

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 94,99 € – invece di 129,99 €

sconto 27% – fino a 6 giu 22

Ticwatch C2 Plus 1 GB di RAM Smartwatch Orologio Intelligente Pagamenti NFC IP68 Impermeabile GPS Incorporato Fitness Cardiofrequenzimetro Google Assistant Compatibile Android e iOS Onyx In offerta a 138,58 € – invece di 209,99 €

sconto 34% – fino a 13 giu 22

Porta Carte di Credito BEWMER 2 Schermato | Portafoglio Slim da Uomo e Donna con Rfid Protection Anticlonazione | Porta Tessere e Soldi con Portamonete (Nero Airtag) In offerta a 28,80 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino a 9 giu 22

AGPTEK Marsupio Running Sportivo Impermeabile Uomo e Donna, Cintura da Corsa per cellulare 6 pollici, con Cinghia Riflettente e foro per le cuffie, Adatto per Camminate, Jogging, Bici (Nero) In offerta a 8,40 € – invece di 17,99 €

sconto 53% – fino a 5 giu 22

BOSTANTEN Donna Zaino Antifurto in Pelle Borsetta Zainetti 2 in 1 Borsa a Tracolla Cuoio Casual Daypacks In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 5 giu 22

BOSTANTEN Donna Zaino Antifurto in Pelle Borsetta Zainetti 2 in 1 Borsa a Tracolla Cuoio Casual Daypacks Viola chiaro In offerta a 55,24 € – invece di 69,99 €

sconto 21% – fino a 5 giu 22

David Jones – Piccola Borsa a Tracolla Spalla Donna Catena – Borsa Mano Pelle Coccodrillo Messenger Crossbody Bag – Clutch Borsetta Sera Pochette – Shopping Sacchetto Borsello – Cammello Marrone In offerta a 31,44 € – invece di 39,99 €

sconto 21% – fino a 5 giu 22

DIMJ Porta Trucchi da Viaggio,Beauty Case Trucchi Impermeabile per Donne,Borsa Cosmetica Professionale, Trousse da viaggio Con contenitore per gioielli e vano spazzole Utilizzato (Nero Chiaro) In offerta a 11,89 € – invece di 18,99 €

sconto 37% – fino a 5 giu 22

EASTPAK KOOLER termica Zaino, 49 cm, 20 L, Growing Green (Verde) In offerta a 44,10 € – invece di 65,00 €

sconto 32% – fino a 12 giu 22

Harry Potter – 33628 – Zaino Tempo Libero In offerta a 28,80 € – invece di 33,90 €

sconto 15% – fino a 12 giu 22

Herschel Settlement Rucksack, 23 Liter, Black In offerta a 44,60 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino a 12 giu 22

Herschel Settlement Rucksack, 23 Liter, Blue In offerta a 35,80 € – invece di 69,99 €

sconto 49% – fino a 12 giu 22

Moleskine Metro zaino, blu zaffiro In offerta a 87,00 € – invece di 159,00 €

sconto 45% – fino a 12 giu 22

NAITOKE Zaino antifurto donna borse a zainetto in Pelle artificiale borsa a spalla,8615marrone In offerta a 22,94 € – invece di 30,99 €

sconto 26% – fino a 5 giu 22

NATURALIFE Zaino Bagaglio a Mano/da Cabina, per Laptop Portatile con Tasca Coibentata, Tasca di Sicurezza, Copertura Impermeabile e Porta di Ricarica USB, Borsa Zaino 30L per Lavoro e Viaggio, Nero In offerta a 42,49 € – invece di 79,99 €

sconto 47% – fino a 5 giu 22

OOKLÍ ® Porta Carte Di Credito Schermato Portamonete Nuovo Style Mini Portafoglio Uomo Slim Verticale Porta Tessere Idea Regalo (Rosso) In offerta a 25,41 € – invece di 34,90 €

sconto 27% – fino a 5 giu 22

Piquadro Ili Zaino Casual, 40 cm, Nero, Nero, 40 cm In offerta a 212,80 € – invece di 290,00 €

sconto 27% – fino a 12 giu 22

Porta Carte Credito Uomo – Portafoglio Piccolo – Protezione Della Carta Di Credito Contactless – Custodia In Pelle Sottile – Portafoglio Blocking RFID/NFC – Compatto Ed Elegante – Ideale Regalo In offerta a 12,90 € – invece di 18,99 €

sconto 32% – fino a 5 giu 22

Seven Selezione Cartoleria Varzi dal 1956 Zaino Scuola BIG Barbie Power Pastel In offerta a 34,10 € – invece di 69,00 €

sconto 51% – fino a 12 giu 22

Seven TROLLEY JACK 2WD – SPACE CHECK, Nero In offerta a 91,50 € – invece di 114,90 €

sconto 20% – fino a 12 giu 22

Seven Zaino Advanced Juventus – Winner Forever + Gadget Orologio – Zaini Scuola – Bianco, Nero – Maxi Capienza 28 LT In offerta a 44,70 € – invece di 74,90 €

sconto 40% – fino a 12 giu 22

