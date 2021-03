Offerte Amazon 31 marzo fino al 66%: Apple, Elgato, Adobe, Sandisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Alluminio, Oro e Cinturino Sport – Rosa Sabbia In offerta a 339,15 – invece di 513,02

sconto 34% – fino al 4 apr 2021

Adobe Photoshop & Premiere Elements 2021 1 Utente PC Codice d’attivazione per PC via Email In offerta a 115,99 – invece di 149,99

sconto 23% – fino al 10 apr 2021

Elgato Wave:1 Microfono USB a Condensatore e Soluzione di Mixaggio Digitale, Tecnologia Anti-Clipping, Disattivazione Audio Tattile, Streaming e Podcasting In offerta a 120,99 – invece di 139,99

sconto 14% – fino al 31 mar 21

Elgato Green Screen Pannello Chroma Key Pieghevole 148 x 180 per la Rimozione Dello Sfondo, con Telaio Autobloccante, Materiale Chroma-Key Verde Antipiega, Custodia Rigida di Alluminio, Verde (Green) In offerta a 133,99 – invece di 149,99

sconto 11% – fino al 31 mar 21

Elgato Green Screen MT Pannello Chroma Key Montabile, Robusto Tessuto Antipiega Dacron di DuPont, Facile Montagio a Parete o a Soffitto, 200 x 180 cm, Verde In offerta a 133,99 – invece di 149,99

sconto 11% – fino al 31 mar 21

Elgato Wave:3 Microfono USB a Condensatore e Soluzione di Mixaggio Digitale, Tecnologia Anti-Clipping, Disattivazione Audio Capacitiva, Streaming e Podcasting In offerta a 140,99 – invece di 169,99

sconto 17% – fino al 6 apr 2021

aiino italian ideas MagPower Cavo USB-C a USB-C (Certificato Apple MFI), 2M Cavo magnetico di ricarica, Compatibile con MacBook 12″, MacBook Pro 13″ e 15″ e Macbook Air 2020, Nero In offerta a 15,5 – invece di 29,99

sconto 48% – fino al 11 apr 2021

Lenovo C27-35 Monitor, Display 27″ Full HD VA, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA, Black In offerta a 139 – invece di 159

sconto 13% – fino al 4 apr 2021

Reolink Kit Telecamera Sorveglianza 8CH 5MP con NVR 2TB Disco Rigido e 4 Telecamera IP di Sorveglianza Esterna 5MP PoE Visione Notturna per Residenze RLK8-520D4-5MP In offerta a 383,99 – invece di 479,99

sconto 20% – fino al 4 apr 2021

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX204, Velocità WiFi Dual Band AX1800, 4 porte Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 3 reti wireless separate In offerta a 103,99 – invece di 129,99

sconto 20% – fino al 4 apr 2021

Logitech R700 Puntatore Laser Per Presentazioni Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, ?Pointer Laser Rosso, Campo Operativo da 30 Metri, Display LCD per Rilevare Tempo, 6 Pulsanti, per ?PC, Nero In offerta a 55 – invece di 87,69

sconto 37% – fino al 11 apr 2021

JBL LIVE 220BT, Cuffie In-Ear Wireless Bluetooth, Con Alexa integrata e Assistente Google, Fino a 10h di Autonomia, Colore Bianco In offerta a 37,7 – invece di 79,99

sconto 53% – fino al 11 apr 2021

Jabra Elite 45H Cuffie On-Ear Wireless Sovraurali Solide, Pieghevoli e con Autonomia della Batteria Pari a 50 Ore, 2 Microfoni per le Chiamate, Oro Beige, Regolabile In offerta a 80 – invece di 99,99

sconto 20% – fino al 11 apr 2021

HUAWEI 12000 40W Supercharge Batteria Portatile Blu Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) 11760 mAh In offerta a 38 – invece di 49,95

sconto 24% – fino al 11 apr 2021

HAMA Sdoppiatore HDMI con cavo, HDMI M/2 HDMI F, connettori dorati, nero In offerta a 12 – invece di 17,49

sconto 31% – fino al 11 apr 2021

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 128 GB In offerta a 20,99 – invece di 29,99

sconto 30% – fino al 3 apr 2021

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 256 GB In offerta a 38,99 – invece di 62,99

sconto 38% – fino al 3 apr 2021

SanDisk Scheda MicroSDXC UHS-I per Nintendo Switch 128 GB, Modello 2019, Prodotto con Licenza Nintendo, 128 GB, Nuova Versione, Rosso In offerta a 26,49 – invece di 53,99

sconto 51% – fino al 3 apr 2021

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 60,99 – invece di 113,99

sconto 46% – fino al 3 apr 2021

SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), 4K UHD-ready, V30 In offerta a 294,99 – invece di 623,99

sconto 53% – fino al 3 apr 2021

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 101,99 – invece di 221,99

sconto 54% – fino al 3 apr 2021

SanDisk 400GB Extreme microSDXC Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 70,99 – invece di 202,99

sconto 65% – fino al 3 apr 2021

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 128 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 27,99 – invece di 50,99

sconto 45% – fino al 3 apr 2021

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 71,99 – invece di 114,99

sconto 37% – fino al 3 apr 2021

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 32 GB Fino a 100 MB/s, 2 Schede, Rosso/Blu In offerta a 16,99 – invece di 24,99

sconto 32% – fino al 3 apr 2021

SanDisk iXpand Luxe Unità Flash 64 GB, 2-in-1 Lightning e connettori USB Type-C per iPhone e iPad In offerta a 42,99 – invece di 52,99

sconto 19% – fino al 3 apr 2021

SanDisk HIGH Endurance Scheda microSDXC 256 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, fino a 100MB/s in Lettura e 40MB/s in Scrittura, Class 10, U3, V30 In offerta a 45,99 – invece di 105,99

sconto 57% – fino al 3 apr 2021

SanDisk Scheda Extreme PRO CFexpress Tipo B, 128 GB, fino a 1.700 MB/sec, per filmati RAW 4K In offerta a 203,99 – invece di 338,99

sconto 40% – fino al 3 apr 2021

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 1TB, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 333,99 – invece di 547,99

sconto 39% – fino al 3 apr 2021

SanDisk Extreme PRO Unità Flash a Stato Solido USB 3.2, Velocità di Lettura Fino a 420 MB/S e di Scrittura Fino a 380 MB/s, 1 TB In offerta a 274,99 – invece di 390,99

sconto 30% – fino al 3 apr 2021

YABER Proiettore Bluetooth, 5500 Lumens Mini Videoproiettore Portatile LED Proiettore 1080P Full HD Home Cinema Compatibile con Smartphone/PC/Tablet/ PS4/TV Stick/DVD/Altoparlante Bluetooth/Cuffie ecc In offerta a 67,99 – invece di 199,99

sconto 66% – fino al 4 apr 2021

YABER Proiettore WiFi, 5800 Lumens Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD[Schermo proiezione incluso]Mini Proiettore Wireless Home cinema Portatile per iOS/Android/Laptop/TV Box/PS4 ecc In offerta a 101,99 – invece di 259,99

sconto 61% – fino al 4 apr 2021

YAMAY Smartwatch Donna Uomo Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Polso Fitness Tracker Contapassi Conta Calorie Impermeabile IP68 Cronometro Centinaia di Quadranti per Android iOS Smartphone In offerta a 36,99 – invece di 49,99

sconto 26% – fino al 4 apr 2021

fred Monkey Tagliapizza, Multicolore In offerta a 13,6 – invece di 24,4

sconto 44% – fino al 11 apr 2021

Asmodee- T.I.M.E Stories Gioco da Tavolo, Multicolore, 8965 In offerta a 32,1 – invece di 44,9

sconto 29% – fino al 11 apr 2021

Asmodee Arkham Horror LCG – L’Eredità di Dunwich 9601 In offerta a 22,6 – invece di 29,9

sconto 24% – fino al 11 apr 2021

Asmodee Italia- Sugar Blast Gioco da Tavolo Edizione in Italiano, 8451 In offerta a 18,8 – invece di 29,9

sconto 37% – fino al 11 apr 2021

Asmodee-La Casa di Pan di Zenzero-Gioco da Tavolo Edizione in Italiano (8090 Italia), Colore In offerta a 19,1 – invece di 29,9

sconto 36% – fino al 11 apr 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Per tutte le altre offerte di Primavera Amazon partite da questa pagina. Vi ricordiamo che sono attivi gli sconti su: