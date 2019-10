Offerte Amazon 31 ottobre fino al 57%: Nanoleaf, Anker, Zhiyun, Aukey, Ecovacs, TaoTronics

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

LIFX L3TILEKITIN Tile Kit International 24 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 149,99 euro sconto 42% Click qui per approfondire

Nanoleaf Aurora Smarter Kit 9 Pannelli LED RGBW, 16.7 Millioni di Colori, 2 W, con Modulo Aurora Rhythm In offerta a 179,99 euro sconto 10% Click qui per approfondire

ZIONOR Lagopus XA Professionale Snowmobile Snowboard Skate Occhiali da sci e Super Wide Angle Lente Anti Nebbia Big Sferica Unisex Adulto Multicolor Maschere da sci In offerta a 8,49 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Livello Laser, FLOUREON Livella Laser Autolivellante, Linea Orizzontale e Verticale, Laser a Croce Autolivellante, Alimentato da Cavo Tipo C o Batterie (Incluso) In offerta a 29,99 euro Click qui per approfondire

meross Wifi Smart Interruttore Parete Italiana Intelligente, 1/2/3 Gang Pannello Touch LED Antiurto Elettrico, Funzione Timer, App Controllo Remoto, Compatibile con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 21,24 euro sconto 18% Click qui per approfondire

H.Koenig AGR80 Spremiagrumi Elettrico, Braccio articolato, Acciaio Inox, Sistema Anti-goccia, Potente e silenzioso 160W, Grigio In offerta a 42,49 euro sconto 57% Click qui per approfondire

AORIN Doppia Bottiglia per Vuoto in Acciaio Inossidabile, processo di verniciatura a Polvere, Resistente ai Graffi, Facile da Pulire In offerta a 13,99 euro Click qui per approfondire

Casse portatili Bluetooth, Muzili Altoparlante Bluetooth V5.0 Speaker Senza Fili Microfono incorporato / modalità AUX / scheda TF / USB In offerta a 12,23 euro sconto 24% Click qui per approfondire

Zhiyun Crane V2 (2017 nuova versione) 3 assi brushless Handheld Gimbal Stabilizzatore per DSRL Sony A7 Serie/Panasonic Lumix/Nikon/Canon serie J M Serie In offerta a 275,15 euro sconto 15% Click qui per approfondire

TaoTronics Altoparlante Bluetooth Impermeabile da Doccia Casse Portatili IPX 4 Vivavoce Forti Ventose A2DP / AVRCP Microfono Integrato per iPhone e Android Smartphone /Tablet/PC In offerta a 14,95 euro sconto 21% Click qui per approfondire

Anker Hub USB 3.0 4 Porte per Trasferimento Dati – Hub USB Multiporta Ultra Sottile (1 cm di spessore) per Trasmissione Dati Alta Velocità (5 Gbps) e Sincronizzazione In offerta a 10,19 euro sconto 27% Click qui per approfondire

Presa intelligente WiFi, Koogeek Presa Intelligente USB, Compatibile con Alexa/Google Assistant/IFTTT, 2 Porte USB, Telecomando Controllo Remoto Vocale, Timer, Monitoraggio dell’energia, 1 confezione In offerta a 15,80 euro sconto 17% Click qui per approfondire

TELESIN allinbox Sony NP-FW50 Doppio Caricatore con 2 Batterie di Ricambio da 1100mAh 2 pezzi, Compatibile con Serie Sony a6000 a6300 a6500 NEX SLT Cyber-shot DSC Alpha (Batteria 2pcs NP-FW50) In offerta a 18,61 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY USB C Lettore Schede SD/Micro SD USB 3.0 in Alluminio OTG Card Reader USB C 2 in 1 per MacBook PRO 2017/2016, Samsung S8, dell XPS 13/15, Huawei P9/P10/Mate 10, Altri Dispositivi USB C In offerta a 9,99 euro sconto 33% Click qui per approfondire

Creality Stampante 3D CR-10S con monitor a filamento Scheda di controllo aggiornata e vite a doppio Z In offerta a 365,50 euro sconto 19% Click qui per approfondire

ECOVACS Robotics DEEBOT 605 Robot aspirapolvere e lavapavimenti con pulizia sistematica, Moduli intercambiabili 2 in 1: Aspira o Lava, Controllo tramite App, Bianco In offerta a 179,98 euro sconto 44% Click qui per approfondire

Opamoo – Bilancia digitale portatile da valigia, con display LCD retroilluminato e indicatore di temperatura per viaggi/famiglie, capacità 50 kg, colore argento In offerta a 8,23 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Bollitore Elettrico Aicok 2200W Bollitore Elettrico Temperatura Regolabile , Doppio anti-caldo in Acciaio Inox Con Illuminazione a LED e Termometro, BPA Free, Arresto Automatico, 1.5Litro, Argento [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 39,08 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Presa Intelligente WiFi Smart Plug Spina Energy Monitor Compatibile con Google Home/Amazon Alexa/IFTTT,TECKIN Controllo Remoto Funzione di Temporizzazione Presa Wireless per iOS Android App (2pack) In offerta a 19,79 euro sconto 32% Click qui per approfondire

Feob Cover Batteria per iPhone 8/6S/6/7, 6000mAh Custodia Batteria Cover Ricaricabile Portatile Battery Case per Apple iPhone 6/6S/7/8 4.7” – Black (iPhone 6/6s/7/8 4.7 inch) In offerta a 22,90 euro sconto 15% Click qui per approfondire

