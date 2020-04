Offerte Amazon 4 aprile fino al 48%: Echo, Bosch, Xiaomi, Samsung, Toshiba, HP, iRig

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

TaoTronics Lampada da Scrivania LED, Lampada da Tavolo 14W, 5 Livelli Dimmerabili, 4 modalità Pannello di Controllo Sensibile, Porta di Ricarica USB per iPhone, iPad, Smartphone, Tablet In offerta a 30,59 € – sconto 39%

– fino al 04 aprile

UniqueMe [2 Pezzi Pellicola Fotocamera per iPhone 11 PRO Max (6,5 Pollici) e [2 Pezzi] Vetro Temperato per iPhone 11 PRO Max (6,5 Pollici) Pellicola Protettiva Protezione [Protezione Completa] In offerta a 7,64 € – sconto 24%

– fino al 04 aprile

iTeknic Hub USB 6 in 1 USB Type C Hub Alimentato con Porta HDMI 4K, USB C Power Delivery, Lettore Schede SD/TF, Porte USB 3.0 2.0 per MacBook PRO, MacBook Air, iPad PRO, Huawei MateBook e Altro In offerta a 16,14 € – sconto 15%

– fino al 04 aprile

AUKEY Caricatore Wireless da 10W, Supporto di Ricarica Wireless Fast Charging Abilitato alla Tecnologia Qi, Compatibile con iPhone XS / XS Max / XR, Samsung Galaxy S9+ / Note 9 e Molti Altri Modelli In offerta a 10,44 € – sconto 39%

– fino al 04 aprile

Xiaomi Mi 10 Pro Smartphone, 256 + 8 GB, Solstice Grey + Xiaomi Mi Kit di Sicurezza In offerta a 999,90 € – sconto

– fino al 05 aprile

Xiaomi Mi 10 Smartphone, 256 + 8 GB, Twilight Grey +Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 In offerta a 900,90 € – sconto

– fino al 05 aprile

Ti presentiamo Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa In offerta a 24,99 € – sconto 17%

– fino al 05 aprile

Echo Dot (3ª generazione) – Tessuto antracite + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White & Color Ambiance, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 69,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

Echo Dot (3ª generazione) – Tessuto antracite + Tapo P100 Presa intelligente Wi-Fi, compatibile con Alexa – In offerta a 38,99 € – sconto 48%

– fino al 05 aprile

Echo Flex + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 41,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

Echo Dot (3ª generazione) – Tessuto antracite + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 46,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

Bosch MSM67170 ErgoMixx Frullatore a Immersione, 750 W, 1 litro, 50 Decibel, Plastica, Nero/Grigio [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 52,99 € – sconto 10%

– fino al 05 aprile

Samsung UE43RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD 43″, Wi-Fi DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Silver, 2019 [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 379,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

Samsung HW-R530/ZF Soundbar da 290 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 159,99 € – sconto 43%

– fino al 05 aprile

Samsung QE55Q64RATXZT Serie Q64R QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2019 [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 599,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

Samsung UE55RU7090UXZT Smart TV 4k Ultra HD 55″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7090, 3840 x 2160 pixels, Nero + HW-N300/ZF Soundbar con 4 Altoparlanti, 2 Canali, Audio Remote App, Bluetooth, Nero In offerta a 462,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

Samsung HW-N300/ZF Soundbar con 4 Altoparlanti, 2 Canali, Audio Remote App, Bluetooth, 55 Hz ~ 20 kHz, Nero In offerta a 79,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

TOSHIBA HDTB410EK3AA Canvio Basics, Disco Rigido Esterno Portatile, USB 3.0, 1 TB, Nero In offerta a 41,95 € – sconto 9%

– fino al 05 aprile

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili Bassi Potenziati, Auricolari con Custodia da Ricarica 25 Ore di Tempo di Utilizzo, Microfoni Integrati, Prova di Sudore, Touch Control per Samsung iPhone Huawei – In offerta a 31,98 € – sconto 20%

– fino al 05 aprile

Samsung Memorie MB-Mc64Ga Evo Plus Scheda Microsdxc da 64 Gb, Uhs-I U3 100Mb/S, con Adattatore SD, Rosso/Grigio In offerta a 13,40 € – sconto

– fino al 05 aprile

AmazonBasics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 48 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 12,99 € – sconto 6%

– fino al 05 aprile

HP Envy Photo 6230 Stampante Fotografica A4 Multifunzione a Getto di Inchiostro, Stampa, Scannerizza, Fotocopia, Wi-Fi Direct, 6 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Nero In offerta a 77,09 € – sconto 23%

– fino al 05 aprile

Logitech M185 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria 12 Mesi, 1000 DPI, Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 10,99 € – sconto 39%

– fino a 05 aprile

Logitech B100 Mouse USB Cablato, 3 Pulsanti, Rilevamento Ottico, Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 6,99 € – sconto 8%

– fino a 05 aprile

HUAWEI T5 Mediapad – Tablet con Display da 10.1″, 32 GB Espandibili, 3 GB RAM, Android 8.0 EMUI 8.0 OS, Wi-Fi, Nero In offerta a 185,00 € – sconto 20%

– fino al 05 aprile

Speedlink Spes Microfono Clip, con Clip Rimovibile, con Riduzione Del Rumore, Jack 3,5mm, Nero In offerta a 7,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

AGPTEK Lavaier Microfono per PC con Clip e Un Parabrezza Incluso Adattatore Tipo-c Ideale per Youtuber/Intervista/Conferenza Video/Podcast Cavo da 2M,Nero In offerta a 20,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

Neewer NW-800 Microfono a Condensatore Professionale per Trasmissioni Registrazioni in Studio & NW-35 Braccio a Forbici Sospensione per Microfono con Supporto Anti-vibrazione e Serratura da Tavolo In offerta a 29,99 € – sconto

– fino al 05 aprile

iRig 2 – Interfaccia per chitarra e basso per iPhone e iPad In offerta a 33,00 € – sconto 32%

– fino al 05 aprile

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

