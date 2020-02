Offerte Amazon 4 febbraio fino al 51%: Xiaomi, Logitech, D-Link, Crucial, BenQ, Belkin

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Molte delle offerte pubblicate ieri, che comprendono diversi prodotti di Logitech, Nikon, D-Link, TomTom e Arlo, sono ancora attive: dateci un’occhiata cliccando qui.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Logitech G PRO X Cuffia con Microfono per Gaming di Seconda Generazione, con Blue Voice, DTS Headphone:X 7.1 e Driver PRO-G da 50 mm per PC, PS4, Switch, Xbox One, VR, Nero In offerta a € 89,99 – sconto 16%

– fino al 4-feb-20

Click qui per approfondire

Logitech G203 Mouse da Gioco, Cablato con Sensore Ottico, 8.000 Dpi, Nero In offerta a € 19,99 – sconto 51%

– fino al 4-feb-20

Click qui per approfondire

UMIDIGI Smartwatch Fitness Tracker Orologio Uwatch3, Smart Watch Donna Uomo Bambini Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Impermeabile 5ATM per Android iOS Xiaomi Samsung Huawei – Nero In offerta a € 35,99 – sconto

– fino al 4-feb-20

Click qui per approfondire

UMIDIGI Smartwatch Fitness Tracker Orologio Uwatch3, Smart Watch Donna Uomo Bambini Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Impermeabile Activity Tracker per Android iOS Xiaomi Samsung Huawei – Blu In offerta a € 35,99 – sconto

– fino al 4-feb-20

Click qui per approfondire

D-Link DCS-P6000LH Mini Telecamera, Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, Streaming 720p HD, Registrazione Cloud Gratuita, Funziona con Alexa, Nero In offerta a € 52,99 – sconto 27%

– fino al 4-feb-20

Click qui per approfondire

D-Link DSP-W118 Mini Presa Wi-Fi Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo dei Dispositivi Ovunque Mediante App Gratuita mydlink In offerta a € 24,99 – sconto 29%

– fino al 4-feb-20

Click qui per approfondire

Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESEK 3000 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16 GB, 8 GBx2, CL15, Rosso In offerta a € 61,99 – sconto 19%

– fino al 4-feb-20

Click qui per approfondire

Crucial Ballistix Sport LT BLS16G4D32AESC 3200 MHz, Memoria RAM, Bianco, 16 GB Dual Rank In offerta a € 70,99 – sconto 17%

– fino al 4-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY – Ricevitore Bluetooth 4.1 per Casse Audio Auto, Adattatore Wireless con Microfono Integrato e Uscita Jack da 3,5 mm – In offerta a € 17,09 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Caricatore da Auto, in Lega d’Alluminio, ad Incastro, 24W / 4,8A, Doppio Ingresso USB per iPhone X / 8 / Plus, Samsung Galaxy Note 8 / S9 / S8 / S8+ e Molti Altri Dispositivi Compatibili In offerta a € 9,79 – sconto 11%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cavo Micro USB 1,2m × 3 Cavi USB 2.0 Trasferimento di Dati e Ricarica per Huawei P8 Lite / P9 Lite / P10 Lite, Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S6, Huawei Honor 6, HTC ed Altri – Nero (New) In offerta a € 5,90 – sconto 19%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cavo USB C a USB A [2m x 2] Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S10+ S9 Note 9, Huawei, Nexus, Google Pixel 2 3 XL, LG G5, HTC, MacBook, Xiaomi In offerta a € 8,09 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cavo USB Tipo C a USB A [2m x 2] Nylon Intrecciato Cavo USB C per Samsung Galaxy S10+ S10 S9 S8+ Note 9, Huawei P10, Nexus 6P 5X, Google Pixel, LG G5 V20, HTC 10 U11 ed Altri Dispositivi USB C In offerta a € 8,99 – sconto 10%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Wireless in Ear Hi-Fi Stereo IPX5 Impermeabili, Touch Control, Microfono Incorporato per iPhone, Samsung, Huawei, e Xiaomi In offerta a € 35,99 – sconto 15%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth, 3 Modalità di EQ Suono, Auricolare Magnetiche Wireless con Design di Resistente al Sudore e aptX per Apple Watch , iPhones, Huawei, Samsung Phones e altri Dispositivi In offerta a € 23,39 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Powerbank 20000mah, Caricabatterie Portatile 2 Ingressi, Caricatore Portatile per iPhone 11Pro/ XS Max/XR/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung, Tablet ECC. (Grigio Scuro) In offerta a € 17,09 – sconto 10%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5 Adattatore Audio Wireless con 18 Ore Playtime, CSR Core, A2DP, Microfono Incorporato, Musica Stereo con 3,5 mm Jack per Smartphone e Altri Dispositivi In offerta a € 15,29 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Trasmettitore Bluetooth Wireless Audio Adattatore Portatile, aptX a bassa latenza, Musica Stereo con A2DP e 3,5mm RCA per Altoparlanti, Cuffie, TV, PC, MP3, iPod In offerta a € 17,09 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Power Bank 20000mAh Caricabatterie Portatile con 4 Porte e 3 Ingressi per iPhone X/ 8/7/ Plus/ 6, Samsung S8/ S8+, Nexus 6P, iPad, Tablets – In offerta a € 32,39 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Powerbank 10000mAh, Caricabatterie Portatile con 2 Ingressi, Batteria Esterna Sottile per iPhone XS/XS Max/XR, Nintendo Switch, Samsung S9, Pixel 2/3, ECC. In offerta a € 18,89 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Webcam 1080P Full HD con Microfono Stereo, Webcam per Chat Video e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a € 27,89 – sconto 30%

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY® Trasmettitore e Ricevitore 2-in-1 Bluetooth 3.0 Stereo Wireless Portatile, Bluetooth Adattatore Dongle Audio Musica + 3,5mm Cavo RCA per TV, Smartphone, iPhone, iPod, iPad, tablet PC, lettori multimediali, ecc. (Nero) In offerta a € 17,09 – sconto

– fino al 9-feb-20

Click qui per approfondire

AVERMEDIA LGP Lite GL310 – All-in-One Videoregistratore di gioco, HD 1080p, USB 2.0 In offerta a € 79,21 – sconto 12%

– fino a 9-feb-20

Click qui per approfondire

AVerMedia Live Gamer 4K – Streaming delle partite e Cattura video con HDMI 2.0, (HDR 4Kp60, Latenza Ultra-Bassa, Registrazione a 240 Fps, Illuminazione RGB), Nero In offerta a € 206,91 – sconto 10%

– fino a 9-feb-20

Click qui per approfondire

Belkin PowerHouse Dock di Ricarica per iPhone 11, 11 Pro/Pro MAX, XS, XS Max, XR, X, 8/8 Plus e Altri, Apple Watch Series 4, 3, 2 e 1 In offerta a € 74,99 – sconto

– fino al 14-feb-20

Click qui per approfondire

BenQ EL2870U Monitor Gaming LED UHD-4K (risoluzione 3840 x 2160), 28”, 1 ms, HDR Eye-Care, Pannello TN, Altoparlanti, 2 x HDMI (v2.0); 1 x DP (v1.4), HDRi, Grigio Metallizzato In offerta a € 299,99 – sconto

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

BenQ EX3203R 32 Pollici QHD 2K HDR 144 Hz Curved Gaming Monitor, 1800R, FreeSync 2.0, HDR, B.I. Sensor, HDMI, Display Port, USB-C In offerta a € 419,99 – sconto 16%

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” Trolley Rigido con 8 Ruote, 55 cm, Dimensioni Standard per Cabina Aereo, Lucchetto TSA, 31 litri, Argento In offerta a 169,99 € – sconto 15%

– fino al

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”