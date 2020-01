Offerte Amazon 4 gennaio fino al 50%: Transcend, Samsung, Soundcore, Mpow, RavPower

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Unità CD DVD esterna, masterizzatore e lettore CD-RW/VCD-RW portatili USB 3.0 di tipo C Dual Port Slim a basso rumore per MacBook, laptop, desktop, Win 7/8/10 / XP In offerta a € 23,99 – sconto 4%

Pecute Fontana per Gatti Cani, Fontana per Animali Domestici, Ultra-Silenzioso, 3L, 3 Tipi di modalità di Uscita, 2 filtri riutilizzabili, Design Trasparente In offerta a € 26,99 – sconto

RAVPower FileHub Versione 2019, Router WiFi Portatile, Ripetitore WiFi, SSD Hard Disk Portatile, Lettore Schede SD per iPhone iPad Tablet Smart Phone per Trasmissione dei Dati, Powerbank da 6700mAh In offerta a € 59,99 – sconto

Mpow R6 Cassa Bluetooth 14W TWS altoparlante Bluetooth impermeabile IPX7 con stereo Bass + modo, altoparlante wireless portatile con Batteria Durata 24h, accoppiamento stereo, per casa, festa, picnic In offerta a € 24,99 – sconto

Wireless Microfono Palmare 10 Canali Selezionabili di UHF con Ricevitore Bluetooth e Convertitore 6,5 mm Jack Audio per Karaoke, Presentazione, Discorso, Guida Turistica, Lezione ecc In offerta a € 30,99 – sconto 6%

Supporto PC Portatile, Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole PC Stand, Alluminio Ventilato Supporto per MacBook/PRO/MacBook Air/iPad Laptop/Huawei Matebook D/HP/Altri 10-15.6″ Laptop Tablet iPad In offerta a € 12,79 – sconto 20%

Livella laser, GALAX PRO RSTSP08 Laser a Croce Autolivellante Misuratore a Infrarossi Orizzontale e Verticale, 360 Gradi Rotante, IP54 In offerta a € 25,59 – sconto 20%

Hub USB C Ethernet, Techole Alluminio Hub USB 3.0 3 Porte 5 Gbps e Adattatore Ethernet LAN 1000 Mbps Gigabit a RJ45, con Convertitore USB C, Supporta Mac OS X e Windows 10/8.1/ 8/7/XP/Vista, Linux In offerta a € 15,29 – sconto 15%

APEMAN 4K Action Cam Wi-Fi 20MP Ultra FHD Impermeabile 30M Immersione Sott’Acqua Camera con Schermo 2 Pollici 170 Gradi Ampia Vista Grandangolare/Telecomando 2.4G/ 20 Accessori all’Interno – In offerta a € 37,99 – sconto 24%

Soundcore Liberty Air – Auricolari True-Wireless con Custodia di Ricarica, Bluetooth 5, Fino a 20 Ore di Riproduzione, Controlli Touch Earbuds, Audio potenziato al Grafene e Tenuta Sicura In offerta a € 59,99 – sconto 40%

Adattatore Universale da Viaggio, LENCENT All in One Caricatore Adattatore di Alimentazione Internazionali con Doppia Porta Caricabatterie USB per USA UK Americane oltre 150 i Paesi nel Mondo [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a € 9,34 – sconto 22%

Kehangda 3 in 1 Caricabatterie iPhone airpods Apple Watch con Supporto Caricatore Dock Station in Silicone, Supporto Apple Watch Serie 3/2/1/ AirPods/iPhone X/8/8 Plus/7/7 Plus/6s Nero In offerta a € 13,99 – sconto 22%

Lamicall Supporto per Apple Watch, Stazioni di Ricarica : Supporto Dock per Apple Watch Series 4/3 / 2/1 – Nero In offerta a € 7,99 – sconto 20%

vankyo Leisure 470C Proiettore Videoproiettore Full HD 5000 Lumen 1280 * 720P 250” LCD 2 HDMI Mini Proiettore per Smartphone Laptop TV Stick Home Cinema Regalo con Borsa Portatile, Bianco [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a € 110,49 – sconto 26%

ESR Cover per iPhone 11 PRO, Cover con Motivo in Marmo, TPU Flessibile e Sottile, Cover Marmo per iPhone 11 PRO 5.8 Pollici (Versione 2019), Sierra Bianca In offerta a € 7,64 – sconto 15%

KKTICK Custodia iPhone 11 Pro, Cover iPhone 11 Pro Silicone Ultra Sottile e Anti-Graffio Anti Impronta Digitale Copertura Protettiva Case Cover Ultra Slim per iPhone 11 Pro Bumper Case -Trasparente In offerta a € 6,39 – sconto 20%

TURATA Bici Borse Bicicletta Telaio Anteriore Borsa Impermeabile Manubrio Ciclismo Top Tubo Pannier Touch Screen Visiera Solare Portacellulare Grande capacità Adatto per telefoni sotto 6.5 Pollici In offerta a € 11,51 – sconto 28%

SUNAVO Piastra a Induzione 2000W, Fornello a Induzione Portatile 15 Livelli di Potenza In offerta a € 43,39 – sconto 30%

Transcend TS480GJDM855 JetDrive 855 SSD con Custodia 480 GB per MacBook Air 11″ & 13″ (Metà 2013 – 2017), MacBook Pro Retina 13″ & 15″ (Fine 2013 – Metà 2015) – In offerta a € 209,32 – sconto 20%

Samsung C27F396 Monitor Curvo, 27” Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, D-sub, HDMI, Nero In offerta a € 139,00 – sconto 50%

Samsung Monitor Space Monitor S32R750, 32″ UHD 4K, 3840 x 2160, Cornice Sottile, Base con Morsetto In offerta a € 349,00 – sconto 15%

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”