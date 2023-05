Offerte Amazon 4 maggio fino al 70% su Apple, Philips, Samsung, House of Marley, Kindle, Ecovacs, Nanoleaf

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 569,00 € – invece di 669,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 829,99 € – invece di 959,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1185,26 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 837,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,90 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,99 € – invece di 209,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Philips Lighting Hue Signe White and Color Ambiance Lampada da Tavolo LED Connessa, con Bluetooth, 14 W, Alluminio In offerta a 123,63 € – invece di 189,99 €

sconto 35% – fino a 16 mag 23

Philips Hue White and Color Ambiance Faretti Smart Led, Luce Bianca e Colorata, Bluetooth, Dimmerabili, GU10, 4W, 3 Pezzi In offerta a 151,91 € – invece di 159,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Hue Lampadina Smart LED, White & Color Ambiance, Starter Kit 2 Lampadine Smart Hue Bridge e Telecomando Smart Button inclusi, Dimmerabili, Bluetooth, E27, 9W, 1100lm In offerta a 142,40 € – invece di 149,90 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice d’attivazione via email + NORTON 360 Deluxe |15 Mesi – Codice d’attivazione via email In offerta a 55,99 € – invece di 184,42 €

sconto 70% – fino a 10 mag 23

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice via email + McAfee Total Protection 2022 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac | Codice via email In offerta a 55,99 € – invece di 184,42 €

sconto 70% – fino a 10 mag 23

Samsung TV QE50LS03AAUXZT Smart TV 50″ Serie LS03A, QLED 4K UHD, Alexa Integrata, Nero In offerta a 499,00 € – invece di 1239,99 €

sconto 60% – fino a 9 mag 23

House of Marley Giradischi Wireless Stir It Up, Giradischi Vinile Bluetooth, Lettore Vinile in Tessuto Riciclato, Registrazione Da Usb A Pc/Mac, Copertura Antipolvere, Bambù/Nero Esclusiva Amazon In offerta a 219,99 € – invece di 289,99 €

sconto 24% – fino a 9 mag 23

House of Marley Giradischi Bluetooth Stir It Up Wireless – Bambù Sostenibile, Tessuto REWIND Riciclato, Registrazione da USB a PC/Mac, Audio di Qualità Superiore – Edizione Nera – Esclusiva Amazon In offerta a 219,99 € – invece di 289,99 €

sconto 24% – fino a 9 mag 23

House of Marley Get Together Duo Altoparlanti Bluetooth Stereo, Cassa Bluetooth, Casse Audio Wireless, Alimentazione A Rete o 20 Ore Batteria, Casse Stereo Ad Alta Definizione, Esclusiva Amazon In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 9 mag 23

Amazon Smart Air Quality Monitor ? Sistema di monitoraggio della qualità dell?aria di Amazon | Conosci la qualità dell?aria, compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 62,99 € – invece di 79,99 €

sconto 21% – fino a 10 mag 23

Supporto regolabile per Echo Show 8 (2ª gen.) – Bianco ghiaccio In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a 9 mag 23

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 59,99 € – invece di 84,99 €

sconto 29% – fino a 10 mag 23

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante Bluetooth intelligente con integrazione Alexa | Antracite In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 10 mag 23

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 109,99 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino a 10 mag 23

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante Bluetooth intelligente con integrazione Alexa | Bianco ghiaccio In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 10 mag 23

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 94,99 € – invece di 119,99 €

sconto 21% – fino a 10 mag 23

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 139,99 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino a 10 mag 23

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – Ora con uno schermo da 6,8??, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità In offerta a 159,99 € – invece di 189,99 €

sconto 16% – fino a 10 mag 23

Kindle Paperwhite (16 GB) – Ora con schermo da 6,8?? e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino a 10 mag 23

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6?? ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Con pubblicità | Blu In offerta a 89,99 € – invece di 99,99 €

sconto 10% – fino a 10 mag 23

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6?? ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Senza pubblicità | Blu In offerta a 99,99 € – invece di 109,99 €

sconto 9% – fino a 10 mag 23

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 42,99 € – invece di 74,99 €

sconto 43% – fino a 10 mag 23

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino a 10 mag 23

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino a 10 mag 23

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 36,99 € – invece di 69,99 €

sconto 47% – fino a 10 mag 23

Telecomando vocale Alexa | Pro, con funzionalità Trova il mio telecomando, comandi per la TV e pulsanti retroilluminati | Richiede un dispositivo Fire TV compatibile In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 9 mag 23

D-Link DCS-8000LHV2 Mini Telecamera Full HD con Intelligenza Artificiale, Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, 1080p In offerta a 39,99 € – invece di 83,00 €

sconto 52% – fino a 9 mag 23

D-Link DUB-M810 Hub USB di Tipo C 8 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Porta Rete RJ45 1 Gbps, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a 49,99 € – invece di 80,00 €

sconto 38% – fino a 9 mag 23

D-Link Dap-1610 Range Extender Ripetitore Wi-Fi Ac1200 Dual Band, 1200 Mbps,1 Porta Lan, Fast Ethernet, Bianco In offerta a 34,99 € – invece di 45,00 €

sconto 22% – fino a 9 mag 23

D-Link DCS-8325LH Telecamera Wi-Fi Smart, Full HD 1080p, Visione Notturna, Registrazione Video su Cloud, Rilevamento Multi-zona di persone/Confini, Compatibile con Alexa e Google Assistant In offerta a 62,99 € – invece di 138,00 €

sconto 54% – fino a 9 mag 23

D-Link DGS-105 Switch 5 Porte Gigabit, Struttura in Metallo, Nero In offerta a 21,99 € – invece di 35,00 €

sconto 37% – fino a 9 mag 23

Dreame H12 Aspirapolvere Senza Fili, Lavapavimenti e Scopa Elettrica 2 in 1, Autonomia 35min, Pulizia lungo i bordi, Serbatio Grandi, Pulire Pavimenti e Superfici Asciutte o Bagante In offerta a 329,00 € – invece di 399,00 €

sconto 18% – fino a 9 mag 23

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Robot aspirapolvere con funzione lavaggio, stazione di pulizia multifunzionale, autopulizia automatica, 5000pa, rilevamento ostacoli 3D, batteria 260min, assistente vocale Yiko In offerta a 999,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 33% – fino a 16 mag 23

ECOVACS Winbot W1 Pro Robot Lavavetri Per La Pulizia Delle Finestre e Vetrate, Pulizia Intelligente Win Slam 3.0, Potenza 2800 Pa, Rilevamento Dei Bordi Automatico, Antiscivolo, ?Bianco In offerta a 349,00 € – invece di 449,00 €

sconto 22% – fino a 16 mag 23

Electraline 62019 Multipresa 9 Posti 3 Polivalenti Schuko 10/16A + 6 Bivalenti 10/16A-Cavo, Nero, 1.5 m In offerta a 9,59 € – invece di 11,99 €

sconto 20% – fino a 17 mag 23

Electraline 61912 Multipresa 4 Posti Polivalenti Schuko, 4 Interruttori Indipendenti, 4 Prese Universali, Cavo di 1.5 m, Nero In offerta a 11,29 € – invece di 15,19 €

sconto 26% – fino a 17 mag 23

Electraline 61910 Multipresa Super Slim Salvaspazio 23 mm, 4 Posti Bivalenti 10/16A, Spina 90° 16A, Cavo 1.5 M, Bianco In offerta a 7,69 € – invece di 12,19 €

sconto 37% – fino a 17 mag 23

Electraline 62048 Multipresa 9 Posti, 3 Polivalenti, 6 Bivalenti 10/16A, Cavo 2 m, Spina Piccola 10A, Bianco In offerta a 10,89 € – invece di 15,49 €

sconto 30% – fino a 17 mag 23

Electraline 62050 Multipresa 6 Posti 2 Schuko e 4 Bivalenti 10/16A, Cavo HO5 VV-F, Spina 16A, Nero, 3 M In offerta a 9,89 € – invece di 11,99 €

sconto 18% – fino a 17 mag 23

Electraline 62049 Multipresa 6 Posti 2 Schuko e 4 Bivalenti 10/16A, Cavo HO5 VV-F, Spina 16A, Bianco, 3 M In offerta a 9,59 € – invece di 12,39 €

sconto 23% – fino a 17 mag 23

Electraline 01730 3G1.5 Prolunga Elettrica con Presa Electralock Dotata di Meccanismo di Blocco che Impedisce Disconnessioni Accidentali Della Spina, 10 M In offerta a 17,69 € – invece di 29,29 €

sconto 40% – fino a 17 mag 23

Vimar 02912 Termostato WiFi da parete, compatibile con assistenti vocali Alexa e Google, riscaldamento e condizionamento ON/OFF e PID, gestione locale e da App View, Bluetooth, retroilluminazione LED In offerta a 109,00 € – invece di 139,00 €

sconto 22% – fino a 9 mag 23

VIMAR 02913 Termostato 4G LTE da parete, controllo locale e remoto da App View, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, standard Bluetooth, retroilluminazione LED In offerta a 149,49 € – invece di 300,30 €

sconto 50% – fino a 9 mag 23

Vimar 14592 Plana Deviatore connesso VIEW Wireless con uscita a relè, per lampade, trasformatori e controllo remoto con doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 31,99 € – invece di 51,50 €

sconto 38% – fino a 9 mag 23

Vimar 00335.B Presa smart WiFi, adattatore multiplo compatibile con Alexa e Google home, spina 16A, presa 16A universale, controllo vocale e remoto con App View In offerta a 15,19 € – invece di 20,10 €

sconto 24% – fino a 9 mag 23

Ledvance WIFI Lampada da terra LED RGBW, bianco 2700-6500k, 14W, 200lm, 1400mm, app o assistente linguistico come Alexa, Google e altri. SMART WIFI FLOOR Angolo Per uso interno In offerta a 48,44 € – invece di 79,99 €

sconto 39% – fino a 16 mag 23

LEDVANCE Plafoniera WiFi bianca, 40W 3000LM, 3000-6500K, 60×60 cm, lampada da parete dimmerabile, tecnologia RGB, Smart+ Planon, controllabile tramite app o assistenti vocali come Alexa o Google In offerta a 68,39 € – invece di 154,99 €

sconto 56% – fino a 16 mag 23

Nanoleaf Elements Hexagon Starter Kit, 7 Wood Look LED Smart Light Panels – Dimmable & Modular Wi-Fi Wall Mood Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for House Room Decor or Desk In offerta a 188,59 € – invece di 284,77 €

sconto 34% – fino a 16 mag 23

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 15 Esagoni Luminosi LED RGBW Smart, Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming In offerta a 245,99 € – invece di 370,82 €

sconto 34% – fino a 16 mag 23

Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 15 Smart Light Panels LED RGBW – Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for Room Decor & Gaming In offerta a 242,99 € – invece di 362,76 €

sconto 33% – fino a 16 mag 23

Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 4 Smart Light Panels LED RGBW – Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for Room Decor & Gaming In offerta a 81,99 € – invece di 126,12 €

sconto 35% – fino a 16 mag 23

Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smart Light Panels LED RGBW – Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for Room Decor & Gaming In offerta a 163,99 € – invece di 244,44 €

sconto 33% – fino a 16 mag 23

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Expansion Pack, 10 Additional Smart Light Panels LED RGBW-Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, Room Decor & Gaming In offerta a 81,99 € – invece di 126,12 €

sconto 35% – fino a 16 mag 23

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale In offerta a 108,00 € – invece di 179,99 €

sconto 40% – fino a 9 mag 23

Netatmo Valvola Termostatica Wifi Intelligente, Multicolore, ?8 x 5.8 x 5.8 cm; 190 grammi In offerta a 63,99 € – invece di 89,90 €

sconto 29% – fino a 9 mag 23

Netatmo Telecamera Wifi Esterno Con Luce Integrata E Sensore Di Movimento, Nero, ?5 x 11 x 20 cm; 1.04 Kg In offerta a 204,66 € – invece di 299,99 €

sconto 32% – fino a 9 mag 23

Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti, Multicolore, ?8 x 5.8 x 5.8 cm; 190 grammi In offerta a 131,18 € – invece di 199,99 €

sconto 34% – fino a 9 mag 23

Netatmo Sensori Intelligenti per Porte e Finestre Netatmo, wireless, monopezzo, confezione da 3, rilevamento di vibrazione, DTG-IT In offerta a 76,95 € – invece di 99,99 €

sconto 23% – fino a 9 mag 23

Netatmo Nws01-Ec Stazione Meteo Con Sensore Esterno Wireless, Bianco Argento In offerta a 125,47 € – invece di 169,99 €

sconto 26% – fino a 9 mag 23

Netatmo Nim01-Ww – Modulo Interno Intelligente Aggiuntivo Per La Stazione Meteo Netatmo, ?4.57 x 4.57 x 15.24 cm; 50 grammi In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 9 mag 23

Philips Lampadina LED Goccia, 6 Pezzi, Equivalente a 60W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 15,19 € – invece di 25,81 €

sconto 41% – fino a 16 mag 23

Philips Lampadina LED Oliva Filamento, 6 Pezzi, Equivalente a 40W, Attacco E14, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 14,24 € – invece di 22,98 €

sconto 38% – fino a 16 mag 23

Philips Lampadine LED Goccia, E27, 11 W Equivalenti a 75 W, 2700K (Bianco Caldo), Confezione da 6 In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Lampadina Led A Filamento, Equivalente A 150W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, 2700K, Non Dimmerabile, ??Bianca Calda, 12.1 x 7 x 7cm In offerta a 12,34 € – invece di 15,93 €

sconto 23% – fino a 16 mag 23

PHILIPS Faretto LED, Luce Bianca Fredda, 50W, GU10, 6 pezzi In offerta a 16,14 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Lampadina LED con Sensore Crepuscolare, Equivalente a 60W, Attacco E27, non Dimmerabile, Luce Bianca Calda, 7.5 W In offerta a 12,34 € – invece di 17,05 €

sconto 28% – fino a 16 mag 23

Philips Lampadina LED Sfera, Equivalente a 40W, Attacco E14, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile, 2 Pezzi In offerta a 8,45 € – invece di 10,83 €

sconto 22% – fino a 16 mag 23

Philips Lampadina LED, Equivalente a 120 W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile, Vetro In offerta a 12,34 € – invece di 18,36 €

sconto 33% – fino a 16 mag 23

Philips Faretto LED, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Fredda, non dimmerabile In offerta a 13,29 € – invece di 20,57 €

sconto 35% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Lampada da Parete Creek, per Esterno, Lanterna Down, Attacco E27, Alluminio, Nero In offerta a 18,04 € – invece di 30,55 €

sconto 41% – fino a 16 mag 23

Philips Lampadine Led, Warm White Goccia, E27, 13W Equivalenti A 100W, 2700K, 6 Pezzi In offerta a 20,89 € – invece di 59,94 €

sconto 65% – fino a 16 mag 23

Philips Faretto LED, 10 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Faretto LED, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile In offerta a 15,19 € – invece di 15,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Creek Lampada da Parete per Esterni, Luce Diffusa, Alluminio, Nero In offerta a 16,14 € – invece di 27,15 €

sconto 41% – fino a 16 mag 23

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 4 Punti Luce, Attacco GU10, 10W, Nero In offerta a 45,59 € – invece di 47,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Lampada da Parete Buzzard, per Esterni, Attacco E27, Nero In offerta a 22,79 € – invece di 23,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Creek Lampada da Parete da Esterno, Lanterna Luce Diffusa, Alluminio, Bianco In offerta a 16,14 € – invece di 16,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Creek Lampada da Parete per Esterni, Luce Diffusa, Alluminio, Bianco In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Lampada da Parete Shovel, per Esterno, 42Watt, Attacco E27, Bianco e Grigio In offerta a 17,09 € – invece di 17,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Lampada da Parete Hoverfly, per Esterno E27, 60 W, Nero In offerta a 29,55 € – invece di 44,46 €

sconto 34% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Creek, Palo per Esterno, 99.5 cm, Attacco E27, Alluminio, Nero In offerta a 31,34 € – invece di 32,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Kit 6 Faretti, 3.8 W Equivalenti a 50 W, 345 lumen, Luce Calda, 2700K, Attacco GU10 In offerta a 18,99 € – invece di 27,99 €

sconto 32% – fino a 16 mag 23

Philips Moonshine Lampada da Soffitto da Esterno, Grigio Scuro In offerta a 34,19 € – invece di 69,90 €

sconto 51% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Topiary, Lampada da Parete per Esterni, Vintage Design, Nera In offerta a 45,59 € – invece di 47,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 3 Punti Luce, Attacco GU10, 10W, Nero In offerta a 37,04 € – invece di 38,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Lampada da Parete Hedgehog, per Esterno, 42W, Stile Contemporaneo, Grigio In offerta a 26,59 € – invece di 27,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips LED Lampadina LED, Luce Bianca Calda, 100W, E27, 6 Pezzi In offerta a 19,94 € – invece di 31,99 €

sconto 38% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Topiary, Lampada da Parete per Esterni, Vintage Design, Black Edition In offerta a 28,49 € – invece di 29,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips Faretto LED, Equivalente a 120W, Attacco R7S, Luce Bianca, Dimmerabile In offerta a 26,59 € – invece di 35,76 €

sconto 26% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Creek, Palo per Esterno, 184 cm, Attacco E27, Alluminio, Nero In offerta a 120,95 € – invece di 191,90 €

sconto 37% – fino a 16 mag 23

Philips Lighting Lampada da Parete Creek, per Esterno, Lanterna Up, con Sensore, Alluminio, Nero In offerta a 27,54 € – invece di 28,99 €

sconto 5% – fino a 16 mag 23

Philips LED Lampadina Classe A Ultra Efficiente, 7.3W, Luce Naturale, E27, 100W In offerta a 12,34 € – invece di 15,99 €

sconto 23% – fino a 16 mag 23

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 2 Punti Luce, Attacco GU10, 10W, Nero In offerta a 24,69 € – invece di 44,90 €

sconto 45% – fino a 16 mag 23

Midea NF20-20AWE Termoventilatore Basso Consumo 2000W per Uso Domestico, Stufe Elettriche Portatile, Riscaldamento Rapido, Ambienti Spaziosi e Uffici, Silenzioso, Bianco In offerta a 15,49 € – invece di 29,90 €

sconto 48% – fino a 16 mag 23

Midea Nty15-19Cae Termoventilatore Basso Consumo Ptc Ceramico Stufetta Elettrica Portatile, 1500W Energeticamente Efficiente Con Termostato Regolabile, Bianco Nero, ?25.8 x 10.3 x 28.5 cm; 3 Kg In offerta a 20,49 € – invece di 45,90 €

sconto 55% – fino a 16 mag 23

Midea FS40-18BR Ventilatore a Piantana, 3 in 1 Ventilatore Silenzioso 38 dB(A) con Display LED, Telecomando, Ventola a 5 pale, Funzione Turbo, Tomer 8 Ore, 8 Livelli di velocità, Oscillazione 85° In offerta a 57,49 € – invece di 99,90 €

sconto 42% – fino a 16 mag 23

Tado° Kit Base ? Termostato Intelligente Cablato V3+ ? Termostato Digitale per Caldaia ? Cronotermostato ? Termostato Intelligente, Compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant In offerta a 119,99 € – invece di 219,99 €

sconto 45% – fino a 9 mag 23

Tado° Testa Termostatica Intelligente ? Accessorio Aggiuntivo Controllo Temperatura ? Valvola Termostatica Wifi ? Gestione Smart Del Riscaldamento Via App ? Compatibile Alexa, Google Assistant & Siri In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino a 9 mag 23

Tado° Sensore Di Temperatura Wireless ? Accessorio Aggiuntivo per Valvole Termostatiche Wifi Di Tado° ? Sensore Temperatura Wifi per Il Riscaldamento Domestico ? Gestione Via App ? Made In Germany In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 9 mag 23

Tado° Wifi Kit Base V3+ ? Termostato Smart Digitale, Incl. 2 Valvole Termostatiche Wireless ? Controllo Digitale Tramite App ? Installazione Facile ? Compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant In offerta a 164,99 € – invece di 229,99 €

sconto 28% – fino a 9 mag 23

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 25,49 € – invece di 39,99 €

sconto 36% – fino a 9 mag 23

TP-Link Tapo S200B Pulsante Intelligente Smart Button, Azioni Intelligenti, Controlla i Dispositivi Intelligenti con Il Pulsante, Allarme con Un Clic, Lunga Durata della Batteria, Hub Obbligatorio In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a 9 mag 23

Tp-Link Tapo C320Ws Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 4Mp, Telecamera Ip Di Sorveglianza, Visione Notturna A Full-Color E Starlight, Compatibile Con Alexa, ?Bianco, 20.15 x 18.95 x 9.25 cm; 490 grammi In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 9 mag 23

TP-Link Tapo P110 Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, 16A, 3680W In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a 16 mag 23

Tp-Link Tapo C420S2 Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 2K, Batteria Senza Fili, Allarme Con Rilevamento Del Movimento, Ai Detection, Ip65, 2 Vie Audio, 2 Fotocamera, Bianco, ?11.06 x 6.42 x 6.42 cm; 1.2 Kg In offerta a 179,99 € – invece di 219,90 €

sconto 18% – fino a 9 mag 23

[Nuovo] TP-Link Tapo P105(2-pack) Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione In offerta a 20,99 € – invece di 24,99 €

sconto 16% – fino a 9 mag 23

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 2pz (Tapo L530E) In offerta a 18,99 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino a 16 mag 23

TP-Link Router 4G+ Mesh AX3000Mbps, Wi-Fi 6 Dual Band, velocità 4G+ Cat 6, Slot per Scheda SIM Nano, 3 Porte Gigabit, Mesh, HomeShield, Compatible con Alexa, Deco X50-4G(1-Pack) In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 16 mag 23

TP-Link Tapo L520E Lampadina Wi-Fi E27, Monitoraggio Energia, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, Luce Diurna e Dimmerabile Dall’1% al 100%, 4000 K, 806 Lumen, 8W, Telecomando con APP, Bianco In offerta a 8,99 € – invece di 10,99 €

sconto 18% – fino a 9 mag 23

TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, 10A, 2300W, Confezione da 2 Pezzi In offerta a 18,99 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino a 16 mag 23

TP-Link Tapo L930-5 Striscia LED Smart 5m, Impermeabile IP44, DIY Multicolore Segmentato, LED Bianchi, WiFi Strisce LED RGBIC, Alexa, Google Assistant, Luci LED Adatto per Casa, Bar In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 9 mag 23

TP-Link Deco X50-PoE Router Mesh WiFi 6, Dual Band AX3000Mbps, PoE(Alimentazione Tramite Ethernet), Porta Ethernet da 2,5 Gbps, Ripetitore WiFi, Access Point, Compatibile con ISP e Modem, Alexa In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 16 mag 23

TP-Link Tapo P110(2-pack) Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Smart Plug Compatibile con Alexa, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto Tramite Tapo, 16A 3680W, Confezione da 2 Pezzi In offerta a 22,99 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino a 9 mag 23

TP-Link Tapo L630 Lampadina WiFi Intelligente LED Smart GU10, RGBW Multicolore, 16 Milioni di Colori, Amazon Alexa, Google Assistant, 350 Lumen, 3.5W, Risparmio Energetico, Controllo Remoto In offerta a 10,99 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino a 9 mag 23

TP-Link Mercusys ME70X Ripetitore WiFi 6, Doppia Banda AX1800Mbps, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Amplificatore Segnale Wi-Fi, Supporta Tutti i Router, MU-MIMO, Beamforming In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 16 mag 23

TP-Link Archer TXE75E Scheda di Rete Wireless Wi-Fi, AXE5400 Wi-Fi 6E PCIe, Bluetooth 5.2, Scheda Wifi pc Fisso, Tri-Band (6 GHz/5 GHz/2.4 GHz), Supporta Windows 10/11 In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 16 mag 23

Trust Gaming GXT 708R Resto Sedia Gaming, Sedia 360° con Cuscini Rimovibili, Regolabile in Altezza, Sedia Girevole da Scrivania per PC, Ufficio, per Gioco ? Rosso In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino a 16 mag 23

Trust Gaming Sedia da Gaming illuminata LED RGB GXT 716 Rizza – Sedia PC Ergonomica Regolabile con 350 Colori, Totalmente Girevole, con Cuscini Removibili – Nero In offerta a 209,99 € – invece di 249,99 €

sconto 16% – fino a 16 mag 23

WiZ Lampadina Smart Wi-Fi, Luce Bianca o Colorata Dimmerabile, E27, 8.5W, Controllo tramite app o Controllo Vocale (Alexa, Apple HomeKit, Google Home) In offerta a 9,49 € – invece di 14,99 €

sconto 37% – fino a 16 mag 23

WiZ Lampadina Smart Wi-Fi, Luce Bianca o Colorata Dimmerabile, E27, 100W, Tecnologia SpaceSense, Controllo Vocale (Alexa, Apple HomeKit, Google Home) In offerta a 14,24 € – invece di 22,99 €

sconto 38% – fino a 16 mag 23

Yale Spioncino elettronico 45-0500-1432-00-50-01 Bianco, visualizzazione dal vivo , telecamera di alta qualità In offerta a 56,48 € – invece di 89,99 €

sconto 37% – fino a 9 mag 23

Yale Cilindro regolabile per serratura Smart Linus 05/501000/SN In offerta a 33,97 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 9 mag 23

Yale Connect WI-FI Bridge per serratura digitale LINUS Smart Lock 05/401C00/WH, consente accesso da remoto e integrazione con assistenti vocali. In offerta a 65,50 € – invece di 79,99 €

sconto 18% – fino a 9 mag 23

Yale Tastierino Smart per Serratura digitale Linus 05/301000/BL, nero, accesso tramite codice In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 9 mag 23

Ariston 3381413 Prios R32 9000 Btu Climatizzatore Monosplit Wi-Fi Ready, Bianco, 80.5 x 19.4 x 28.5 Cm In offerta a 348,99 € – invece di 458,99 €

sconto 24% – fino a 9 mag 23

Ariston Deos 16s Wi Fi Deumidificatore Portatile, 430W, 16 Litri/Giorno, Bianco In offerta a 167,99 € – invece di 238,99 €

sconto 30% – fino a 9 mag 23

Ariston Deos 21S Wi Fi Deumidificatore Portatile, Bianco, 21 Litri, ?35 X 24.5 X 51 Cm In offerta a 224,99 € – invece di 326,99 €

sconto 31% – fino a 9 mag 23

Ariston Scaldabagno a Gas Istantaneo Camera Aperta 11 Lt/Gpl In offerta a 218,99 € – invece di 287,99 €

sconto 24% – fino a 9 mag 23

Ariston Scaldabagno a Gas Istantaneo Camera Aperta 14 Lt/Metano In offerta a 258,99 € – invece di 354,99 €

sconto 27% – fino a 9 mag 23

Ariston Scaldabagno a Gas Istantaneo Camera Aperta 11 Lt/Metano In offerta a 218,99 € – invece di 287,99 €

sconto 24% – fino a 9 mag 23

Ariston Scaldabagno a Gas Istantaneo Camera Aperta 14 Lt/Gpl In offerta a 274,99 € – invece di 354,99 €

sconto 23% – fino a 9 mag 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).