Offerte Amazon 4 marzo fino al 56%: Philips, iRobot, Moulinex, Nikon, Sony, TP-Link

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte di martedì sui prodotti Blackview, Anker, Aukey, Sonoff, quelle di inizio mese su iPhone, iPad, LG, Neato, Arlo, Huawei, Honeywell e le offerte dedicate al mondo dei fotografi oltre ai treppiedi e accessori Manfrotto, Lowepro e Joby.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Philips Lighting LivingColors Bloom Lampada da Tavolo LED, 8 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 29,99 € – sconto 46%

– fino al

Moulinex OW210130 Pain Plaisir Macchina per il Pane, Capacità 1 kg, 12 Programmi Automatici In offerta a 64,99 € – sconto 48%

– fino al

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero In offerta a 239,99 € – sconto 31%

– fino al

Ultimate Ears Wonderboom 2 Altoparlante Portatile Bluetooth e Wireless, Bassi e Audio a 360°, Classe IP67, Galleggiante, Raggio d’Azione di 30 m, Singolo, Grigio In offerta a 49,99 € – sconto 50%

– fino al

Nikon Z50 + Z DX 16-50VR + FTZ + Lexar SD 64GB Fotocamera Mirrorless, CMOS DX da 20.9 MP, sistema Hybrid-AF, Mirino elettronico (EVF), LCD 3,2″ touch, Video 4K, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 999,00 € – sconto 9%

– fino al

ConfortChoice – Sedia Gaming Atreus/Grigia 79x65x33cm In offerta a 78,00 € – sconto 20%

– fino al

Lampadina Smart Alexa E27 2 Pack 10W con Luci Calde / Fredde e RGB 2700-6500K RGBCW, Lampadina WiFi Intelligente TVLIVE Compatibile Con Alexa Google Home IFTTT, 16 Milioni di Colori, 800 Lumen [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 19,43 € – sconto 25%

– fino al

Invision Ultra Slim Orientabile Staffa per il Montaggio a Parete del TV Per la Maggior Parte dei 26-60 Pollici LED LCD Plasma Schermo Curvo Televisori, Max VESA 400x400mm – Include 1,8M Cavo HDMI (A2) In offerta a 26,99 € – sconto 18%

– fino al

HYLOGY Misuratore di Pressione da Braccio, Sfigmomanometro da Braccio Pressione Arteriosa Digitale Automatica, Grande Schermo LED, 2 * 90 Memoria e Bracciale 22-42 cm – In offerta a 28,04 € – sconto 30%

– fino al

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 29,99 € – sconto 25%

– fino al

Sony SRS-XB32 Speaker Compatto Portatile con Extra Bass, Resistente all’Acqua, Luminoso, Verde In offerta a 89,00 € – sconto 48%

– fino al

Sony PS-LX300USB Giradischi con Uscita USB per Conversione Digitale, Nero In offerta a 127,90 € – sconto 26%

– fino al

Sony Alpha 7RM2 | Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 42.4 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7RM2B, Nero In offerta a € 1.499,00 – sconto

– fino al 5-mar-20

Proiettore BOMAKER 6500 Lumen Nativo Full HD 1080p videoproiettore, ± 50° Correzione trapezoidale Zoom, 300”Display supporta 4K/Dolby/2USB /2HDMI/SD/AV/VGA per presentazioni commerciali e Home cinema In offerta a € 242,99 – sconto

– fino al 8-mar-20

Proiettore, Vamvo Videoproiettore Portatile 1280*720p, Display da 200″ Full HD 1080p Supportato, Proiettore Cinematografico 4000 Lumens con 50,000 Ore, con HDMI/ VGA/ USB 2.0/ AV In offerta a € 116,99 – sconto 23%

– fino al 8-mar-20

RAVPower Caricatore Portatile 10000mAh Powerbank, Batteria Compatta con Potenza 3.4A, Elevata velocità Ricarica, 2 Porte USB iSmart 2.0, Caricabatteria Portatile per Smartphone e Tablet In offerta a € 15,29 – sconto

– fino al 8-mar-20

Schermo per Proiettore con Supporto Design Senza Rughe Formato 16: 9 100″ Adatto per Home Theater Cinema per Proiezioni Domestica & All’aria Aperta Proiezioni Anteriore e Posteriore In offerta a € 71,99 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

SIKAI Compatibile con Sky Q touch Edition Remote Control Custodia Protettiva per Telecomando TV SKY Q Custodia Cover in Siliconica Morbida Protettivo Caso Antipolvere (Blu) In offerta a € 8,09 – sconto

– fino al 8-mar-20

SONOFF MINI 3PCS Interruttore WIFI Fai-da-te Smart Switch Piccolo corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa – In offerta a € 25,88 – sconto 14%

– fino al 8-mar-20

SONOFF MINI 8PCS Interruttore Fai-da-te Smart Switch Piccolo corpo Telecomando Interruttore WiFi Supporto Interruttore esterno Funziona con Google Home/Nest IFTTT e Alexa In offerta a € 56,49 – sconto

– fino al 8-mar-20

SOOTEWAY Adattatore Cuffie Jack Audio 3,5 mm,3 in 1 Splitter per Cuffie con Cicarica Rapida Compatibile Phone 11/11 Pro/X/Xs/XR/X/8/7 Supporto Ricarica e Musica & Controllo Chiamata [iOS 9.2~13] In offerta a € 12,59 – sconto 10%

– fino al 8-mar-20

Stylus Pencil per Apple iPad 2018 & 2019,Palm Rejection, 1mm Punta in plastica, Compatibile con iPad Pro (3rd gen)/iPad Pro/iPad Air (3rd gen)/iPad mini (5th gen)/iPad (6th gen)/iPad (7th gen) In offerta a € 25,23 – sconto 24%

– fino al 8-mar-20

SUAOKI 16W 18V Pannello Solare Portatile Caricabatterie Solare, con Presa Accendisigari, Pinza a Coccodrillo, Diodo di Blocco Incorporato e 2 Ganci Moschettone, per Auto, Moto, ECC. In offerta a € 26,09 – sconto 25%

– fino a 8-mar-20

Sunnybag LEAF PRO – Il pannello solare flessibile più potente al mondo – Caricatore solare premium per outdoor – Vincitore del Premio ISPO In offerta a € 89,10 – sconto 10%

– fino a 8-mar-20

TP-Link Archer C6 Gigabit Router Wi-Fi Dual Band AC1200 Wireless, 5 Porte Gigabit, 4 Antenne Esterne e 1 Antenna Interna, 2.4GHz/5GHz, Modalità Access Point, MU-MIMO, Rete Ospite, Nero In offerta a € 38,99 – sconto 2%

– fino al 7-apr-20

TP-Link Archer T2U Nano Adattatore USB Scheda di Rete, Wireless Dual-Band 600Mbps, Nano Size, non occorre rimuoverlo prima di riporre il computer, Nuovo lancio In offerta a € 14,59 – sconto 14%

– fino al 7-apr-20

TP-Link Archer VR1210v Modem Router EVDSL fino a 300Mbps, Wi-Fi AC1200 2,4/5GHz, Telefonia fissa e VoIP, 5 Porte Gigabit, 1 USB 3.0 (Verifica compatibilità con la tua linea) In offerta a € 81,99 – sconto 11%

– fino al 7-apr-20

TP-Link Deco P9 Hybrid Wifi Mesh con Powerline – Wifi AC1300 + Powerline AV1000 – Adatto per edifici storici con muri spessi – Pacchetto da 3 unità fino a 560 ㎡ – Compatibile Alexa In offerta a € 199,99 – sconto 7%

– fino al 7-apr-20

TP-Link M7650 Mobile Router Hotspot Portatile, 4G+ LTE Cat11 600Mbps, Dual Band Wi-Fi, SIM Card, SD Card fino a 32G, Display a Colori, Durata fino a 15 ore, Controllo del traffico In offerta a € 142,99 – sconto 8%

– fino al 7-apr-20

TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1200, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, fino a 1.2Gbps (RE305), Bianco In offerta a € 29,99 – sconto 25%

– fino al 7-apr-20

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a € 29,99 – sconto 25%

– fino al 5-apr-20

TP-Link TL-PA4010 Kit Powerline, AV600 Mbps su Powerline, 1 Porta Ethernet, Plug and Play, HomePlug AV, Solamente per connessioni a filo, Soluzione per dispositivi cablati come PC, decoder Sky, PS4 In offerta a € 30,59 – sconto 23%

– fino al 7-apr-20

TP-Link TL-SG1005D Switch 5 Porte Gigabit, 10/100/1000 Mbps, Plug & Play, Nessuna Configurazione Richiesta, Struttura in Plastica In offerta a € 17,99 – sconto

– fino al 7-apr-20

Tucano Tugò, Zaino per Notebook da 15.6″, Medio (20 litri), Verde In offerta a € 40,61 – sconto

– fino al 8-mar-20

Tucano-Tugò-zaino da viaggio cabinabile. Vano laptop 13.3″/laptop 15.6″/MacBook 12″/MacBook Air 13″/MacBook Pro 13″/MacBook Pro 15″ Schienale ergonomico. Tasche per PC e tablet. Blu In offerta a € 43,64 – sconto

– fino al 8-mar-20

Videoproiettore,WiMiUS 6000 Lumen Nativa 1080P LED Proiettore Full HD Con 300” Display Supporto 4K Per presentazione Computer PPT, Smartphone, PC,PS4,Tvbox,Laptop In offerta a € 191,99 – sconto 17%

– fino al 8-mar-20

Wacom Mobile Studio PRO 16″, Computer Interattivo, 512 GB + Intuos PRO Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con Penna, Tasti di Comando Personalizzabili, Kit Wireless, Compatibile con Windows e Mac, Nero In offerta a € 3.689,99 – sconto

– fino al 26-mar-20

Xiaomi Black Shark 2 12GB/256GB (Nero) In offerta a € 494,10 – sconto

– fino al 8-mar-20

KKmoon, Monitor 10.1 Pollici, Monitor per Videosorveglianza, HD 1280 * 800 Monitor LED IPS con VGA/BNC/AV/USB Ports Supporto 1080P/1080i Altoparlante UDisk Pal/NTSC per Telecamera Sorveglianza In offerta a € 65,44 – sconto 17%

– fino al 8-mar-20

Elago Custodia in Silicone Liquido Compatibile con Apple iPhone 11 PRO Max (6.5″) – Protezione Full Body, Premium Silicone : Struttura a Tre Strati, Bordo Rialzato per Schermo & Fotocamera (Nero) In offerta a € 10,52 – sconto 19%

– fino al 8-mar-20

”

