Offerte Amazon 4 marzo fino al 77%: Apple, Arlo, House of Marley, Sony, Jabra, Kesington, Brooks

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Arlo Essential Spotlight VMC2030, telecamera sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio a 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, bianca In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 04 marzo

Click qui per approfondire

Corsair K60 RGB PRO LOW PROFILE Tastiera Gaming Meccanica (Switch CHERRY MX Low Profile SPEED: Veloce e Preciso, Telaio Resistente Sottile in Alluminio, Retroilluminazione RGB Personalizzabile) Nero In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 04 marzo

Click qui per approfondire

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 989,00 €

sconto 9% – fino al 04 marzo

Click qui per approfondire

Novità Apple MacBook Pro (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1291,90 € – invece di 1479,00 €

sconto 13% – fino al 04 marzo

Click qui per approfondire

Amazfit BAND5 In offerta a 33,99 € – invece di 44,99 €

sconto 24% – fino al 04 marzo

Click qui per approfondire

House of Marley Bag Of Riddim Altoparlante Wireless Bluetooth 4.0, 40 W, Uscita AUX e USB, Batteria Ricaricabile con Durata Fino a 8 Ore, Nero In offerta a 204,39 € – invece di 249,99 €

sconto 18% – fino al 13 marzo 2021

Click qui per approfondire

House Of Marley Exodus ANC Cuffie Over Ear Wireless con Riduzione del Rumore Regolabile, Auricolare Pieghevoli senza Fili con Bluetooth 5.0, fino a 28 Ore di Autonomia, Microfono Incorporato, Nero In offerta a 172,00 € – invece di 229,99 €

sconto 25% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Bluetooth Wireless con Microfono, Diver da 40 mm, Design Confortevole On-Ear, Pieghevole, Batteria 12 ore, Rame/Bianco In offerta a 42,30 € – invece di 59,99 €

sconto 29% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Jabra Elite 45H Cuffie On-Ear Wireless Sovraurali Solide, Pieghevoli e con Autonomia della Batteria Pari a 50 Ore, 2 Microfoni per le Chiamate, Oro Beige, Regolabile In offerta a 81,70 € – invece di 99,99 €

sconto 18% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Sennheiser IE 80S BT Audiophile, Cuffie Intrauricolari Bluetooth, In-ear, Nero In offerta a 115,00 € – invece di 499,00 €

sconto 77% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Sony WF-XB700 – Cuffie Bluetooth senza fili, True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Blu) In offerta a 69,90 € – invece di 150,00 €

sconto 53% – fino al 6 marzo 2021

Click qui per approfondire

Kensington K72425EU Puntatore Expert Laser, Rosso, con Joystick In offerta a 35,10 € – invece di 56,09 €

sconto 37% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Lowepro Zaino Flipside Trek 450, Zaino Fotografico per Fotocamere DSLR e Obiettivi Multipli, Zaino Macchina Fotografica per Laptop, Tablet, Accessori Fotografia, Treppiede, Grigio, 28.5 x 21 x 49 cm In offerta a 150,64 € – invece di 209,33 €

sconto 28% – fino al 13 marzo 2021

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C,Alimentatore USB C 65W GaN Tech,Caricatore USB da Muro Multiplo Compatibile con iPhone 12 Pro Max,iPad Pro,iPad air 4,MacBook Air,Surface,laptop USBC,Samsung,Huawei,Pixel(Nero) In offerta a 28,74 € – invece di 59,99 €

sconto 52% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili Stereo 3D, BCMASTER Auricolari Bluetooth Ricarica Rapida USB-C, 30 Ore di Riproduzione , Microfoni Integrati, IPX5 Impermeabili, Cuffie Wireless per Android e iPhone In offerta a 28,89 € – invece di 35,00 €

sconto 17% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Belkin Sterilizzatore a Raggi UV per Telefono con Caricabatteria Wireless (Elimina Fino al 99% dei Batteri), Sterilizza Telefoni, Chiavi, Carte di Credito, Anelli e Altro (Alimentatore Non Incluso) In offerta a 47,20 € – invece di 59,99 €

sconto 21% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

HOMSCAM Webcam 1080P Full HD con Autofocus, Microfono Stereo per Videochiamate, Studi, Registrazione e Giochi Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Reolink 16CH 4MP Kit Videosorveglianza Esterno IP PoE, 8x4MP Telecamera Esterno IP PoE, 16CH PoE NVR con HDD da 3TB, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna e Registrazione 24/7, RLK16-410B8 In offerta a 539,99 € – invece di 719,99 €

sconto 25% – fino al 7 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 45 In offerta a 92,00 € – invece di 140,00 €

sconto 34% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 46 In offerta a 102,80 € – invece di 140,00 €

sconto 27% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 44.5 In offerta a 87,50 € – invece di 140,00 €

sconto 38% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 42.5 In offerta a 102,80 € – invece di 140,00 €

sconto 27% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 43 In offerta a 94,20 € – invece di 140,00 €

sconto 33% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 42 In offerta a 102,80 € – invece di 140,00 €

sconto 27% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 45.5 In offerta a 87,20 € – invece di 140,00 €

sconto 38% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 40.5 In offerta a 89,50 € – invece di 140,00 €

sconto 36% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 44 In offerta a 100,30 € – invece di 135,00 €

sconto 26% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Brooks – Scarpe sportive – Running, Uomo, Nero (Black), 46.5 In offerta a 102,80 € – invece di 140,00 €

sconto 27% – fino al 14 marzo 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).