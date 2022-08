Offerte Amazon 5 agosto fino al 48% su Apple, LG, OnePlus, Bose, Huawei, Logitech, Xiaomi – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto per l’estate fino al 17 agosto

vivo Smartphone X80 Pro 5G,12 GB RAM + 256 GB ROM, ZEISS Da 50 MP,Android 12 Telefono Cellulare, Display AMOLED Da 6,78 Pollici Batteria Da 4700 mAh, Telefoni Cellulari FlashCharge Da 80 W Doppia SIM In offerta a 1160,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 11% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (5ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1329,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1527,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1479,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1757,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2009,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1423,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia in Silicone (per iPhone 11) – Nero – 6.06 pollici In offerta a 34,99 € – invece di 45,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 Pro Max) – 6.68 pollici In offerta a 29,90 € – invece di 55,00 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 408,03 € – invece di 469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

OnePlus Nord CE 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void) In offerta a 234,00 € – invece di 329,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Sony SEL-2860 – Obiettivo con Zoom 28-60 mm F4-5.6, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL2860 In offerta a 299,00 € – invece di 500,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Bose SoundLink Micro – Diffusore Bluetooth Portatile Impermeabile con Microfono, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 129,95 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32LQ63006LA Smart TV 32″ Full HD, TV LED 2022 con Processore α5 Gen 5 con AI, webOS 22, HDR, Wi-Fi, Bluetooth, Game Optimizer, Google Stadia e GeForce NOW, Compatibile con Google Home e Alexa [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 213,00 € – invece di 319,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Huawei FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Argento (Frost Silver) In offerta a 99,90 € – invece di 179,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all’Acqua, Sakura Pink In offerta a 39,90 € – invece di 59,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Nero (Night Black) In offerta a 109,00 € – invece di 199,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys for Mac – Tastiera wireless avanzata illuminata, tasti retroilluminati LED, Bluetooth, USB-C, compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iPad, Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 90,98 € – invece di 134,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero In offerta a 32,99 € – invece di 61,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: x 2.0, Driver Audio 50 mm, Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo Switch, Nero/Blu In offerta a 42,99 € – invece di 81,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Caricabatteria Wireless 3 in 1, Stazione di Ricarica Wireless da 7.5 W per iPhone, Apple Watch ed AirPods, Dock di Ricarica Wireless per iPhone, Supporto di Ricarica per Apple Watch, Nero In offerta a 107,65 € – invece di 119,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Docking Station USB C Triplo Display, NOVOO 12 in 1 Hub USB C Adattatore Multiporta Doppio Monitor 2 HDMI VGA Ethernet USB C a USB 4 100 W PD, USB C Adattatore Dock Dongle per MacBook/Dell/Surface/HP In offerta a 54,01 € – invece di 65,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Cover per iPhone 13 Pro Max LifeProof Fre, resistente a acqua (IP68), shock, sporco e cadute fino a 2 metri, cover sottile con protezione schermo integrata, Nero In offerta a 51,90 € – invece di 79,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

elago Silicone Liquido Custodia Cover Compatibile con iPhone 13 Case (6.1″), Cover Protettiva per Fotocamera con Schermo Intero, Antiurto, Custodia in Morbida Microfibra Antigraffio (Nero) In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Hub USB C per MacBook Pro/Air M1 2020/2019/2018, 7 in 2 Adattatore USB-C con 4K HDMI, Thunderbolt 3 (100W PD), USB-C&2 USB 3.0, Lettore di Schede SD/TF, Compatibile con MacBook Pro Air 13″15″16″ In offerta a 19,49 € – invece di 23,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G – Smartphone 6+128GB, 6.67? 120Hz FHD+ AMOLED, MediaTek 920, fotocamera 108MP, 4500mAh, 120W HyperCharge, Green (IT + garanzia 2 anni) Alexa mani libere In offerta a 379,90 € – invece di 449,90 €

sconto 16% – fino a 22 ago 22

Xiaomi 12 – Smartphone 8+128GB, 6.28? 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 649,90 € – invece di 799,90 €

sconto 19% – fino a 22 ago 22

Xiaomi 12 Pro – Smartphone 8+256GB, 6.73? 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, Pro-Grade Triple 50MP Camera, 4600mAh, 120W Xiaomi HyperCharge, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 929,90 € – invece di 1099,90 €

sconto 15% – fino a 22 ago 22

XGIMI Elfin Mini proiettore, proiettore portatile ultra compatto 1080P, 800 ANSI lumen, ingresso 4K supportato per film e giochi, Android TV 10.0, altoparlanti Harman Kardon, Keystone automatico In offerta a 551,65 € – invece di 649,00 €

sconto 15% – fino a 7 ago 22

Philips Hue White Ambiance Filament G93, Lampadina a Filamento Connessa, Bluetooh, Controllo Vocale E27, Dimmerabile, 7 W, Luce Bianca da Calda a Fredda In offerta a 31,80 € – invece di 44,99 €

sconto 29% – fino a 14 ago 22

Philips Lighting Lampada a Parete LED Bridge, per Esterni, Attacco E27, 80 cm, Antracite In offerta a 83,50 € – invece di 149,90 €

sconto 44% – fino a 14 ago 22

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB con adattatore USB-A/USB-C In offerta a 61,94 € – invece di 75,99 €

sconto 18% – fino a 12 ago 22

Diafield 1 BY ONE Tastiera Bluetooth Ultra Sottile con Multi Touch Integrato Touch Pad e Batteria Ricaricabile per Android IOS e Windows, Tastiera Wireless, Nera In offerta a 23,98 € – invece di 49,99 €

sconto 52% – fino a 7 ago 22

Angetube HD Gaming Webcam 1080P con Microfono, Webcam USB PC Streaming Webcam con videochiamate Widescreen e Supporto Skype OBS Xbox XSplit Facebook Youtube Compatibile con Mac OS e Windows In offerta a 38,99 € – invece di 79,95 €

sconto 51% – fino a 7 ago 22

atolla Hub USB 3.0, 4 Porte Super Sottile sdoppiatore USB per Trasmissione Dati Alta velocità e Sincronizzazione, con Interruttori di Alimentazione Individuali e LEDs In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a 7 ago 22

atolla Adattatore USB USB 3.0 Ethernet, Adattatore USB Rete 1000 Mbps Gigabit LAN RJ45, Supporta iPad PRO, MacBook PRO/Air, Surface Book, Huawei Matebook, ChromeBook, dell Xps In offerta a 14,44 € – invece di 21,99 €

sconto 34% – fino a 7 ago 22

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2020 iPad PRO 10.5, iPro 9.7, iPad Air Mini 2 3 4, iPhone, Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Grigio In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 7 ago 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27″, 1920X1080, Va, 144 Hz, 1 Ms, Nero In offerta a 179,90 € – invece di 259,00 €

sconto 31% – fino a 26 ago 22

Samsung Smart Monitor M5 (S27BM501), Flat 27”, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, Bianco In offerta a 219,90 € – invece di 329,00 €

sconto 33% – fino a 26 ago 22

Samsung Monitor HRM S70A (S27A704), Flat, 27″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Nero In offerta a 299,90 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino a 26 ago 22

UGREEN Hub USB C Thunderbolt 7-in-2, Thunderbolt 3 Supporta 6K Video/ PD100W/ 40Gbps, Lettore di Schede SD/TF, 3 USB 3.0, in Alluminio Compatibile con MacBook Air/PRO M1 In offerta a 28,79 € – invece di 35,99 €

sconto 20% – fino a 13 ago 22

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX610, Dual Band, access point poe, fino a 250 dispositivi client, porta LAN Ethernet da 2,5G, gestione remota Insight In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 25 ago 22

AKASO Action Cam 4K 20MP WiFi,Touch Screen,Telecomando,Angolo Variabile,Giroscopio Antitremore,Fotocamera Subacquea 40M,Caricabatterie con 2 Batterie 1050mAh x2 e Kit di Accessori (EK7000 Pro) In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino a 7 ago 22

Telecamere di sicurezza domestica wireless eufy Security eufyCam 2, 365 giorni di durata batteria, HD 1080p, IP67, visione notturna, compatibile con Amazon Alexa, kit 2 telecamera, senza costo mensile In offerta a 249,99 € – invece di 349,99 €

sconto 29% – fino a 7 ago 22

eufy Security, SoloCam E40, telecamera di sicurezza per esterni, Wi-Fi, wireless, senza fili, rilev. persone IA avanzata, audio bidir, ris. 2K, allarme 90 dB, resistenza IP65, 0 costi mensili In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 7 ago 22

LG 27GP950 UltraGear Gaming Monitor 27″ UltraHD 4K NanoIPS 1ms HDR 600, 3840×2160, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 160Hz, HDMI 2.1 VRR, Display Port 1.4, USB 3.0, AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 649,99 € – invece di 1199,00 €

sconto 46% – fino a 28 ago 22

LG 48GQ900 UltraGear Gaming Monitor OLED 48″ UltraHD 4K HDR 10, 1ms, 3840×2160, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 120Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Audio Stereo 40W, Nero In offerta a 1199,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 20% – fino a 28 ago 22

Beelink SEi8 Mini PC Windows 11 Pro, Mini Computer Micro Desktop PC con Intel Coffee Lake i3-8109U (Turbo 3.6Ghz), 8G DDR4 + 256G NVMe M.2 SSD, WiFi 5, 1000Mbps, Doppio HDMI, Tipo-C, BT 4.0 In offerta a 329,00 € – invece di 449,00 €

sconto 27% – fino a 7 ago 22

Beelink SEi8 Mini PC Windows 11 Pro, Mini Computer Micro Desktop PC con Intel 8th i5-8279U(Turbo 4.1Ghz), 16G DDR4 + 500G NVMe M.2 SSD, WiFi 5, 1000Mbps, Doppio HDMI, Tipo-C, BT 5.0 In offerta a 439,00 € – invece di 589,00 €

sconto 25% – fino a 7 ago 22

TONOR Microfono Senza Fili Doppio Microfono Wireless UHF Sistema Palmare Dinamico Wireless Professionale Mic, Home KTV Set per Karaoke, Party, DJ, Chiesa, Matrimonio, Riunione In offerta a 84,99 € – invece di 144,99 €

sconto 41% – fino a 7 ago 22

Microfono wireless, TONOR UHF sistema microfonico portatile in metallo cordless con ricevitore ricaricabile, uscita 1/4″ per amplificatore, sistema PA, macchina da karaoke cantante, 60m (TW-620) In offerta a 46,74 € – invece di 78,99 €

sconto 41% – fino a 7 ago 22

Neewer NW-800 Microfono a Condensatore Professionale per Trasmissioni Registrazioni in Studio & NW-35 Braccio a Forbici Sospensione per Microfono con Supporto Anti-vibrazione e Serratura da Tavolo In offerta a 33,19 € – invece di 40,99 €

sconto 19% – fino a 13 ago 22

Neewer Schermo d?Isolamento Fonoassorbente in 5 Parti con Schiuma a Densità Alta Frontale & Ventilata Piastra Posteriore in Metallo, Compatibile con Blue Yeti, Microfoni a Condensatore ecc. In offerta a 34,79 € – invece di 42,99 €

sconto 19% – fino a 13 ago 22

Neewer NW-700 Microfono a Condensatore Professionale & NW-35 Supporto a Forma Forbici Regolabile con Filtro Antipop e Morsetto da Tavolo In offerta a 30,39 € – invece di 36,99 €

sconto 18% – fino a 7 ago 22

Panasonic RZ-B210WDE-P True Wireless Auricolari, Bluetooth, Comandi Touch, Controllo Vocale, Ideale per Sport & Home Office, Rosa In offerta a 57,60 € – invece di 89,00 €

sconto 35% – fino a 14 ago 22

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 16CH 3TB NVR e Otto 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK16-820D8-A In offerta a 993,99 € – invece di 1199,99 €

sconto 17% – fino a 7 ago 22

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, 8CH 2TB NVR e 4 x 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Rilevamento Intelligente di Persona/Veicolo, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-810B4-A Nero In offerta a 535,99 € – invece di 689,99 €

sconto 22% – fino a 7 ago 22

Intex 68579 Sedia gonfiabile, Grigio, 107 x 104 x 69 cm, Vinile In offerta a 24,10 € – invece di 35,00 €

sconto 31% – fino a 14 ago 22

Asmodee-Il Signore degli Anelli-Viaggi nella Terra di Mezzo: Sentieri dell’Ombra-Espansione Gioco da Tavolo Edizione in Italiano (10703 Italia) In offerta a 53,80 € – invece di 79,99 €

sconto 33% – fino a 14 ago 22

Sock Monsters Cranio Creations CC286, Blu In offerta a 24,00 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

