Offerte Amazon 5 Dicembre fino al 56% su Apple, Belkin, ESR, Lexar, Lamicall, Bontec, AVM

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 (256 GB) – Viola In offerta a 1,109 € – invece di 1159,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean bianco. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 709,00 € – invece di 859,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 128,99 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> <span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 mini) – Giallo Marigold In offerta a 26,99 € – invece di 59,00 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 579,00 € – invece di 789,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 93,99 € – invece di 109,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker Caricatore 521, Anker Nano Pro, compatto 40 W PIQ 3.0 a doppia porta USB-C, compatibile con iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12, iPad Mini, MacBook Air, e altro ancora In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 11 dic 22

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Repeater 2400 International , ripetitore/estensore segnale Wi-Fi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Rete Mesh, 1x Gigabit-LAN, WPS, interfaccia in italiano In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 11 dic 22

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria da Parete USB Type C PD da 40 W (2 Porte USB-C, 20 W per Porta, Ricarica Rapida PD per iPhone 14/14 Plus, 13, 12, iPad PRO, Galaxy e Altri) In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino a 22 dic 22

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria wireless 2 in 1 con MagSafe. (Ricarica rapida da 15 W per iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, AirPods e altri dispositivi con MagSafe, alimentatore incluso) – Bianco In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Click qui per approfondire

Belkin BoostCharge Supporto da auto magnetico per telefono, compatibile con MagSafe, iPhone 14/14 Plus, 13, 12, Pro, Max, mini, e altri (cavo incluso) In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino a 22 dic 22

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria wireless 2 in 1 con MagSafe. (Ricarica rapida da 15 W per iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, AirPods e altri dispositivi con MagSafe, alimentatore incluso) – Nero In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 22 dic 22

Click qui per approfondire

VIVO V23 5G Smartphone, 12 GB+256 GB, AMOLED FHD+ 6.44 pollici, Fotocamera notturna da 64 MP + Frontale AF da 50 MP Cellulari, Batteria 4.200 mAh e Ricarica Rapida 44W, Android NFC Smartphone In offerta a 439,20 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a 13 dic 22

Click qui per approfondire

VIVO Y33s 8+128 GB Smartphone, 6.58”, fotocamera principale da 50 MP,Video Ultra Stabile con EIS,Batteria da 5000 mAh + ricarica rapida Fast Charge da 18W,Smartphone con doppia SIM (Mirror Black) In offerta a 193,60 € – invece di 228,00 €

sconto 15% – fino a 11 dic 22

Click qui per approfondire

LG 24MP400 Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 119,99 € – invece di 189,00 €

sconto 37% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

LG 24ML600S Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco In offerta a 129,99 € – invece di 179,00 €

sconto 27% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

LG 27MP400 Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 139,99 € – invece di 219,00 €

sconto 36% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

LG 24GN60T UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD IPS 1ms HDR 10, 1920×1080, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 249,00 €

sconto 36% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

LG 27GQ50A UltraGear Gaming Monitor 27″ Full HD VA, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 299,00 €

sconto 40% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

LG 32UN500 Monitor 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 329,99 € – invece di 499,00 €

sconto 34% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

LG 32UN500 Monitor 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 329,99 € – invece di 499,00 €

sconto 34% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

LG 34GP63A UltraGear Gaming Monitor 34″ UltraWide Curvo 21:9 LED VA HDR 10, 3440×1440, 1ms, AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI 2.0 (HDPC 2.2), Display Port 1.4, Audio Stereo 14W, Flicker Safe, Nero In offerta a 419,99 € – invece di 549,00 €

sconto 23% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32″ QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero In offerta a 599,99 € – invece di 879,00 €

sconto 32% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

LG 38GN950 UltraGear Monitor Gaming 38″ QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 600, 3840×1600, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 160Hz, Sphere Lighting, Flicker Safe, Nero In offerta a 799,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 47% – fino a 31 dic 22

Click qui per approfondire

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card confezione da 2 In offerta a 16,69 € – invece di 23,00 €

sconto 27% – fino a 11 dic 22

Click qui per approfondire

Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 21,59 € – invece di 41,99 €

sconto 49% – fino a 11 dic 22

Click qui per approfondire

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 30,59 € – invece di 55,99 €

sconto 45% – fino a 11 dic 22

Click qui per approfondire

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 35,99 € – invece di 69,99 €

sconto 49% – fino a 11 dic 22

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono, Dock Telefono – Universale Supporto Cellulare Scrivania per iPhone 14 PRO Max Plus, 13 12 11 PRO Max, XS Max XR X 8 7 6 6S, Huawei, Samsung S10 S9 S8, Smartphone – Argento In offerta a 9,99 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino a 11 dic 22

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 13 12 11 Pro Max, 14 Plus, Xs Max X 8 7 6, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 11 dic 22

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Cavo HDMI e Livella a Bolla In offerta a 56,09 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a 18 dic 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto da Parete per TV LCD LED e Curvi da 37-82 Pollici, Inclinabile Staffa TV, Supporto TV 65 Pollici per Televisore, Max VESA 600x400mm, Fino a 60 kg, Supporto TV con Fascette per Cavi In offerta a 27,19 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino a 18 dic 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto da Parete per TV Inclinabile da 23-60 Pollici a LED, LCD, Plasma e Curvi, Ultra Sottile Supporto TV Fino a 45 kg, Max. VESA 400x400mm, Staffa da Parete per TV Muro con Fascette per Cav In offerta a 20,39 € – invece di 34,99 €

sconto 42% – fino a 18 dic 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per Doppio Monitor Stand Riser, Supporto da Tavolo del Monitor con Il Supporto di Smartphone, Lunghezza Regolabile e Angolo di Rotazione di Legno Desktop Organizer Supporto In offerta a 29,74 € – invece di 36,99 €

sconto 20% – fino a 18 dic 22

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida con Anello HaloLock, Compatibile con iPhone 13 PRO, Ricarica Magnetica Wireless, Custodia dal Retro Resistente ai Graffi, Serie Classic, Trasparente In offerta a 13,59 € – invece di 29,99 €

sconto 55% – fino a 14 dic 22

Click qui per approfondire