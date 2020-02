Offerte Amazon 5 febbraio fino al 39%: DJI, Blackview, Sonos, Terramaster

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Molte delle offerte pubblicate ieri, che comprendono diversi prodotti di Aukey, AverMedia, BenQ e Belkin, sono ancora attive e abbiamo eliminato quelle scadute: dateci un’occhiata cliccando qui. Restano ancora valide anche le offerte del 3 febbraio su diversi prodotti a marchio Logitech, Nikon, D-Link, TomTom e Arlo: le trovate qui.

D-Link DAP-1620 Range Extender Universale/Ripetitore Wi-Fi AC1300, Dual Band, 2 Antenne Esterne a Scomparsa, 1 Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Pulsante WPS, Bianco

D-Link DHP-P601AV Starter Kit di 2 Adattatori Powerline con Presa Passante, Porta Gigabit, AV1000, Velocità fino a 1000Mbps, per Streaming HD e Gioco Online, Plug&Play (Facile Configurazione), Bianco

D-Link DAP-1610 Range Extender Ripetitore Wi-Fi AC1200 Dual Band, 1200 Mbps,1 Porta LAN, Fast Ethernet, Compatibilità Universale

Crucial Ballistix Sport LT BLS8G4D30BESBK 3000 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming per Computer Fissi, 8 GB, CL16, Grigio

TomTom Start 20 M EU Sistema di Navigazione Satellitare, Display da 5 Pollici, con Mappe dei 48 Paesi Europei a Vita, Ricondizionato

DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo (Versione EU) – Drone Quadricottero, Rumorosità 4 dB, Durata Batteria in Volo 30 Minuti, Radiocomando e Videocamera 4K, Portata 7 Km, Immagine 12 MP – Grigio

Blackview BV9600 Rugged Smartphone(2020), IP68 impermeabile Android 9.0, Helio P70 da 4GB+64GB, FHD+ da 6,21’’ Schermo AMOLED, 5580mAh,16MP+0.3MP+8MP,NFC,Modalità Fotocamera Subacquea, Carica Wireless

Netgear SRS60 Ripetitore Wifi Mesh Orbi Pro, Compatibile Alexa, Fino a 175Mq

Netgear Orbi Pro SRC60, Unità Wifi Mesh aggiunta da Soffitto, copertura fino a 175mq e 80 dispositivi

Netgear SRK60 Orbi Pro 2 unità WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 350 mq e 80 dispositivi collegati, sostituisce gli AP

Netgear SRK60B04 Orbi Pro 4 unità WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 700 mq e 160 dispositivi collegati, sostituisce gli AP

CHOETECH Caricatore Wireless 2 Pack, 10W Fast Wireless Charger per Galaxy S10/ S10+/ S9/ S9+/ S8/ Note 10, 7.5W Ricarica Wireless Rapido per iPhone 11/XS/XR/X/ 8/8 Plus, 5W Airpods 2/Xiaomi 9/ P30 Pro

Cover Batteria per iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus, Kilponen [8500mAh] Ricaricabile Custodia Batteria per iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus Esterna Portatile Backup Caricabatterie 5,5”

Cuffie Bluetooth Soundcore Life Q20, cuffie bluetooth over ear ANC, 30 ore di riproduzione, audio hi-res, bassi profondi, memory foam, cuffie sovrauricolari wireless da viaggio, lavoro e treno

Cuffie Bluetooth Sport, Muzili Auricolari Bluetooth 5.0 Senza Fili (Curvetta Design, IPX7 Resistente al Sudore, 36 Ore di Riproduzione, Accensione Accoppiamento Automatico) per iOS Android

Neewer 3 Kit d’Illuminazione Luce 528 LED Dimmerabile Bicolore 3200-5600K Gestione via APP Intelligente, LCD Display, con Stativo per Illuminazione di YouTube Riprese in Studio in Esterni

Neewer 3 Pacco Kit di illuminazione Avanzata per Video 2,4G 480 LED, Pannello LED Bi-colore Dimmerabile con Schermo LCD Telecomando 2,4G Supporto di Luce per Fotografia di Ritratto Prodotto

Neewer® – Gru con braccio per fotocamera – 177 cm, in lega di alluminio, 360°C calotta sferica, contrappeso, piastra a rilascio rapido da 6 mm e 9,5 mm, capacità di carico fino a 8 kg

Netgear EX3110 Ripetitore Wifi AC750, Wifi Extender E Access Point Dual Band, Amplificatore Wifi Compatibile Con Modem Fibra E Adsl

Netgear FS208-100PES Switch, 8porte Fast Ethernet non schermate autosensing e MDI-MDX, Bianco

Netgear GS108GE Switch Ethernet Gigabit 8 Porte, Switch Unmanaged, Assistenza a vita ProSafe, Versione Desktop in metallo

Netgear GS305P Switch Ethernet PoE 5 porte Gigabit, 4 porte PoE e budget energetico pari a 55W, switch unmanaged desktop, struttura in metallo senza ventole

Netgear GS308P Switch Ethernet PoE 8 porte Gigabit, 4 porte PoE e budget energetico pari a 55W, switch unmanaged desktop, struttura in metallo senza ventole

Netgear GS324P-100EUS Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 24 Porte, GS324P, con 16 PoE+ a 190 W, Desktop/Montaggio a Parete

Netgear Serie S350 GS308T Switch Smart Managed Pro a 8 Porte Gigabit Ethernet, Desktop, Alloggiamento senza Ventola per un Funzionamento Silenzioso

Netgear Serie S350 GS310TP Switch PoE Smart Managed Pro PoE a 10 Porte Gigabit Ethernet, con 8 PoE+ a 55 W, 2 SFP da 1G, Desktop, Alloggiamento senza Ventola per un Funzionamento Silenzioso

Netgear Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 16 porte (GS316P) – con 16 PoE+ a 115 W, montaggio desktop/su rack/a parete, in metallo resistente

Netgear WAC510-10000S ProSAFE Access Point e Ripetitore Wireless, AC1200 Wave 2, 1 Pezzo, Bianco

Xiaomi Mi A3 4GB 64GB EU Version – Blue

Huawei P30 Lite New Edition (Black) Smartphone + cover. Memoria più ampia da 6GB + 256GB e nuova Fotocamera anteriore 32 MP. Tripla Fotocamera Posteriore da 48+8+2 MP, [Versione Italiana]

Sonos One SL Speaker per Accoppiamento Stereo e Surround Home Theater, Bianco

Tomons lampada da lettura design legno classico, lampada da tavolo, lampada regolabile scrivania, con braccio snodato, eye-friendly, la lampada da lavoro, lampada da ufficio, lampada da comodino Verde [Classe di efficienza energetica A++]

TERRAMASTER D2-310 USB Type C Box Raid Externo USB3.1 (Gen1, 5Gbps) Super velocità 2-bay Raid Storage Alloggiamento (Senza Disco)

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

