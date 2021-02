Offerte Amazon 5 febbraio fino al 64%: Fitbit, D-link, Samsung, Eastpak, Kensington, Polar, Tomtom, AEG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Tavoletta con penna Wacom Intuos S, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 84,09 € – invece di 99,99 €

sconto 16% – fino al 7 feb 2021

D-Link DUB-M520 Hub USB di Tipo C, 5 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080p, 2 Porte USB 3.0/USB 2.0, Porta USB C di Ricarica fino a 60 W e dati, 1 x Porta Ethernet RJ45 In offerta a 46,90 € – invece di 59,90 €

sconto 22% – fino al 7 feb 2021

D-Link DUB-M810 Hub USB di Tipo C 8 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Porta Rete RJ45 1 Gbps, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a 49,90 € – invece di 69,90 €

sconto 29% – fino al 7 feb 2021

D-Link DUB-H7 Hub a 7 Porte USB 2.0, per Trasferimento Dati In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino al 7 feb 2021

D-Link DWA-192 Adattatore USB, AC1900 Ultra, Nero/Antracite In offerta a 49,90 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 7 feb 2021

D-Link DWR-921 Router 4G LTE, Wireless N300, WiFi (802.11b, 802.11g, 802.11n), 4 Porte LAN Fast Ethernet, SIM Card Slot Integrato, 2 Antenne Esterne, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 129,90 €

sconto 38% – fino al 7 feb 2021

D-Link DWR-933 Hotspot Wi-Fi Cat 6 4G/LTE-Avanzato, 300 Mbps, portatile, alimentato a batteria fino a 14 ore, wireless AC1200 dual-band, sbloccato In offerta a 89,90 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino al 7 feb 2021

D-Link DHP-601AV (2x DHP-600AV) Starter Kit di 2 Adattatori Powerline, Porta Gigabit, AV2 1000, Velocità fino a 1000 Mbps, per Streaming HD e Gioco Online, Bianco In offerta a 40,99 € – invece di 59,99 €

sconto 32% – fino al 7 feb 2021

D-Link COVR-1103 Sistema Wi-Fi AC1200 dual-band (confezione da 3) per la casa con 2 porte Gigabit, MU-MIMO, Parental Control, funziona con Amazon Alexa e Google Assistant, certificato Wi-Fi EasyMesh In offerta a 109,90 € – invece di 159,90 €

sconto 31% – fino al 7 feb 2021

D-Link DGS-1005P Router Switch 10/100/1000 GB, 5 Porte Gigabit PoE, senza Alimentazione Aggiuntiva In offerta a 48,90 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino al 7 feb 2021

D-Link DIR-878 Router Wi-Fi AC1900 Dual band, 5 Porte Gigabit, AC SmartBeam, Tecnologia MIMO, Rete Ospiti, Parental Control, Configurazione Semplice, WPS/Reset In offerta a 94,90 € – invece di 149,99 €

sconto 37% – fino al 7 feb 2021

D-Link DGS-108 Switch 8 Porte Gigabit, Struttura in Metallo, Nero/Antracite In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino al 7 feb 2021

TP-Link RE650 AC2600 Ripetitore WiFi Wireless, WiFi Extender, Access Point, Velocità Dual Band 2600Mbps(fino a 1.733 MBit/s a 5GHz, 800MBit/s a 2,4 GHz), Porta Gigabit, Tecnologia 4 × 4 MU-MIMO In offerta a 77,88 € – invece di 99,90 €

sconto 22% – fino al 7 feb 2021

TP-Link Deco P9 Hybrid Wifi Mesh con Powerline – Wifi AC1200 + Powerline AV1000 – Adatto per edifici storici con muri spessi – Pacchetto da 3 unità fino a 560 ? – Compatibile Alexa In offerta a 199,00 € – invece di 249,00 €

sconto 20% – fino al 7 feb 2021

Xiaomi Mi AIoT AX3600r Router Wi-Fi, 3000 Mbps, 512 MB, nero In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino al 5 feb 2021

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C In offerta a 34,84 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 7 feb 2021

Kensington K72425EU Puntatore Expert Laser, Rosso, con Joystick In offerta a 37,20 € – invece di 56,09 €

sconto 34% – fino al 14 feb 2021

TCL 10PRO, 6.47? FHD+ AMOLED Curved, Quad Cam 64+16+5+2MP, 6GB+128GB, Octa Core, Ember Gray [Versione Italiana] In offerta a 289,00 € – invece di 499,00 €

sconto 42% – fino al 7 feb 2021

TCL 10PRO, 6.47? FHD+ AMOLED Curved, Quad Cam 64+16+5+2MP, 6GB+128GB, Octa Core, Forest Mist Green [Versione Italiana] In offerta a 289,00 € – invece di 499,00 €

sconto 42% – fino al 7 feb 2021

Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica In offerta a 169,90 € – invece di 229,95 €

sconto 26% – fino al 13 feb 2021

Polar Unite Sportwatch Impermeabile Unisex con Gps da Smartphone, Monitoraggio del Sonno, Guida all’Allenamento Quotidiano, Misurazione del Recupero, Nero, Taglia S-L – Cardiofrequenzimetro dal Polso In offerta a 119,90 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino al 9 feb 2021

Polar Unite, Fitness Watch Unisex Adulto, Lime, S-L In offerta a 119,90 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino al 9 feb 2021

Fossil Watch. FTW1197 In offerta a 145,26 € – invece di 199,00 €

sconto 27% – fino al 13 feb 2021

GIMA OXY 4 Pulsossimetro da Dito, Ossimetro 3 in 1 Misura Ossigenazione Sangue, Battito Cardiaco, Indice di Perfusione, Lettura Istantanea, Dispositivo Medico Classe II A, Arancione In offerta a 41,60 € – invece di 59,78 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Samsung POWERbot VR7000 Aspirapolvere Robot, senza Sacco, 20 W, Telecomando, Blu In offerta a 299,00 € – invece di 629,00 €

sconto 52% – fino al 15 feb 2021

Samsung Aspirazione VCC43U0V3D/XET Aspirapolvere con Doppio Contenitore, 170 W, 1.3 Litri, 80 Decibel, Blu In offerta a 69,99 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino al 15 feb 2021

Samsung MG23F302TAK Forno Microonde Grill, 800 W, Grill 1100 W, Healthy Cooking, 23 Litri, Nero/Argento, 40 x 49 x 30 cm In offerta a 99,00 € – invece di 159,90 €

sconto 38% – fino al 15 feb 2021

Samsung Asciugatrice a condensazione con pompa di calore DV70TA000TE/ET, con Porta Reversibile Prevenzione Pieghe, Tecnologia Optimal Dry, Filtro 2 in 1, Bianco In offerta a 449,00 € – invece di 899,00 €

sconto 50% – fino al 15 feb 2021

Samsung Elettrodomestici WW10T554DAT/S3 Lavatrice 10 kg AddWash, Ai Control, 1400 Giri, Bianco In offerta a 599,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 45% – fino al 15 feb 2021

Samsung Elettrodomestici RB38T634DSA/EF Frigorifero Combinato RB7300T, 376 L, Silver Inox In offerta a 649,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 50% – fino al 15 feb 2021

Samsung MG23T5018CP Forno Microonde, 23 Litri, 1100 W, Air Fry, con Piatto Doratore, Glass Design, Cipria In offerta a 129,00 € – invece di 187,70 €

sconto 31% – fino al 15 feb 2021

AEG RCB73821TY Frigorifero Combinato Total No Frost MultiAir Flow, 360 L, 42 Decibel,2010 mm, Classe Energetica A++, Nero In offerta a 699,00 € – invece di 789,99 €

sconto 12% – fino al 7 feb 2021

AEG RCB736E5MX Frigocongelatore Twintech, Altezza 201 cm, Capienza 266 lt In offerta a 899,00 € – invece di 1111,99 €

sconto 19% – fino al 7 feb 2021

AEG RKB532F2DW Frigorifero Armadio, Altezza 155 cm, Capienza 314 lt, Bianco In offerta a 589,00 € – invece di 656,99 €

sconto 10% – fino al 7 feb 2021

AEG RTB415E1AW Frigorifero Armadio, Altezza 85 cm, Capienza 151 lt, Bianco In offerta a 359,00 € – invece di 423,99 €

sconto 15% – fino al 7 feb 2021

AEG ATB49E1AW Congelatore Verticale, Capienza 90 lt, Bianco In offerta a 459,00 € – invece di 546,99 €

sconto 16% – fino al 7 feb 2021

Tomtom Navigatore Satellitare per Auto GO Basic 6, Traffico, Tutor e Autovelox di Prova, Mappe Europa, Aggiornamenti Tramite WiFi, Supporto Reversibile Integrato, 6 Pollici In offerta a 135,00 € – invece di 179,90 €

sconto 25% – fino al 14 feb 2021

TomTom Custodia Protettiva Classica per tutti i Navigatori Satellitari TomTom da 6″, TomTom Start, Via, GO, Trucker, Rider, GO Basic, GO Essential, GO Premium, GO Professional In offerta a 11,99 € – invece di 24,95 €

sconto 52% – fino al 7 feb 2021

TomTom GO 6200 Navigatore Satellitare per Auto – 6 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Traffic tramite SIM Inclusa, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone In offerta a 219,90 € – invece di 329,90 €

sconto 33% – fino al 7 feb 2021

TomTom Start 52 Navigatore Satellitare per Auto, Mappe Europa 23 Paesi, Display da 5 Pollici, Indicatore di Corsia, Aggiornamenti Software Inclusi con Scratch Card Tutor e Autovelox 12 Mesi In offerta a 79,90 € – invece di 119,90 €

sconto 33% – fino al 7 feb 2021

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 53, Display da 5 Pollici, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero In offerta a 119,90 € – invece di 199,90 €

sconto 40% – fino al 7 feb 2021

TomTom Custodia Protettiva Classica per tutti i Navigatori Satellitari TomTom da 4.3″ e 5″, TomTom Start, Via, GO, Rider, Trucker, GO Basic, GO Essential, GO Premium In offerta a 8,99 € – invece di 24,95 €

sconto 64% – fino al 7 feb 2021

TomTom Caricatore da Auto Compatto USB 12V/24V per tutti i Navigatori Satellitari TomTom e Dispositivi con Carica USB come Smartphone o Tablet, iPhone, iPad, Samsung In offerta a 9,99 € – invece di 19,90 €

sconto 50% – fino al 7 feb 2021

Eastpak Flex Borsa A Tracolla, 23 Cm, 3.5 L, Nero (Black) In offerta a 27,60 € – invece di 45,00 €

sconto 39% – fino al 14 feb 2021

Eastpak Flex Borsa A Tracolla, 23 Cm, 3.5 L, Grigio (Black Denim) In offerta a 31,00 € – invece di 45,00 €

sconto 31% – fino al 14 feb 2021

Eastpak Tranverz XS Valigia, 48 cm, 28.5 L, Nero (Black) In offerta a 68,40 € – invece di 110,00 €

sconto 38% – fino al 14 feb 2021

Nutella – Crema da spalmare alle nocciole e al cacao, 64 mini vasetti da 25 g ognuno In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

