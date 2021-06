Offerte Amazon 5 giugno fino al 74%: Apple, Xiaomi, Sony, Jabra, JBL, Philips, Kenwood, FFP2

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono attive ancora queste offerte

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Hemoton 14 Pezzi Coppapasta Rotondo Acciaio Inox Tagliapasta Aperta Tondo Stampi per Biscotti con Contenitore In offerta a 7,99 € – invece di 10,59 €

sconto 25% – fino al 05 giugno

Mobvoi Home Tapis roulant, pieghevole, altoparlante Bluetooth integrato, telecomando, macchina per camminare e correre per esercizi di fitness da casa al coperto In offerta a 362,39 € – invece di 449,99 €

sconto 19% – fino al 05 giugno

Samsung Memorie T5 da 500 GB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Blu (MU-PA500B) In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino al 05 giugno

Batterie AA Energizer Alkaline Power, confezione da 16 In offerta a 5,95 € – invece di 9,50 €

sconto 37% – fino al 05 giugno

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 27,99 € – invece di 39,90 €

sconto 30% – fino al 05 giugno

Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1(Z) SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 61,50 € – invece di 73,19 €

sconto 16% – fino al 05 giugno

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,64 GB In offerta a 13,89 € – invece di 32,99 €

sconto 58% – fino al 05 giugno

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Cuffie Wireless Bluetooth 5.0 Anti-Sudor IPX4 True Stereo Cuffie Bluetooth con Microfono In offerta a 17,29 € – invece di 19,89 €

sconto 13% – fino al 05 giugno

[Nuovo]TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria, Vincitore del premio red dot design In offerta a 43,93 € – invece di 48,99 €

sconto 10% – fino al 05 giugno

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 38,72 € – invece di 55,99 €

sconto 31% – fino al 05 giugno

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 44,99 €

sconto 11% – fino al 05 giugno

Novità Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – blu Pacifico In offerta a 1199,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 7% – fino al 05 giugno

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 869,00 € – invece di 979,00 €

sconto 11% – fino al 05 giugno

SanDisk Extreme SSD Portatile, Velocità di Lettura Fino a 550MB/s, 250 GB In offerta a 84,29 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 05 giugno

De’Longhi Alicia PLUS EMKP 21.B Caffettiera Moka Elettrica 1-2 Tazze, Nero/Argento In offerta a 48,99 € – invece di 75,00 €

sconto 35% – fino al 05 giugno

TP-Link M7350 Mobile Router Hotspot Portatile, 4G LTE Cat4 150Mbps, SIM Card, SD Card fino a 32G, Display a Colori, Durata fino a 8 Ore, Controllo del Traffico In offerta a 54,99 € – invece di 69,99 €

sconto 21% – fino al 05 giugno

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Over Ear con Microfono Incorporato, Driver da 40 mm, Cuffia Pieghevole con Lungo Cavo, Materiali Sostenibili, Rosa/Bianco In offerta a 16,00 € – invece di 49,99 €

sconto 68% – fino al 13 giu 2021

House of Marley Cuffie Wireless 2 In-Ear con Isolamento Acustico Bluetooth, 9 Ore di Riproduzione con Ricarica Rapida, IPX-4, Microfono Certificato FSC, Taglia Unica, Multicolore (Rasta) In offerta a 27,10 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino al 13 giu 2021

Jabra Elite 85h Cuffie Over-Ear – Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore – Batteria a lunga durata per chiamate e musica – Blu Marino In offerta a 156,00 € – invece di 299,99 €

sconto 48% – fino al 13 giu 2021

Jabra Evolve 20 Cuffie Stereo – Cuffie con cavo per softphone VoIP – Funzione Passive Noise Cancellation – Cavo USB e controller – Nere In offerta a 46,20 € – invece di 54,99 €

sconto 16% – fino al 13 giu 2021

JBL LIVE 220BT, Cuffie In-Ear Wireless Bluetooth, Con Alexa integrata e Assistente Google, Fino a 10h di Autonomia, Colore Bianco In offerta a 35,70 € – invece di 79,99 €

sconto 55% – fino al 13 giu 2021

POLK AUDIO S55E Diffusore da pavimento, Nero In offerta a 280,80 € – invece di 449,00 €

sconto 37% – fino al 13 giu 2021

Sony MDR-ZX310 – Cuffie on-ear, Rosso In offerta a 17,80 € – invece di 30,00 €

sconto 41% – fino al 13 giu 2021

Sony MDR-ZX310AP – Cuffie on-ear con microfono, Bianco In offerta a 12,50 € – invece di 35,00 €

sconto 64% – fino al 13 giu 2021

VANKYO Leisure 430W Proiettore WiFi, Videoproiettore con 300″ Display, Supporta 1080P, HiFi Speaker, con Borsa Portatile, per TV Stick iOS/Android/Entry-Level/Regalo In offerta a 74,79 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 6 giu 2021

SAMSUNG TV QLED Ultra HD 4K 43″ QE43LS01TBUXZT Smart TV Tizen Blu In offerta a 522,20 € – invece di 1049,00 €

sconto 50% – fino al 13 giu 2021

Philips June Lampada da Parete Down con Sensore per Esterno, Alluminio Antracite, Lampadina Inclusa In offerta a 33,20 € – invece di 53,90 €

sconto 38% – fino al 13 giu 2021

Philips Hue White Ambiance Runner 1 Faretto LED Smart Incluso, con Bluetooth, Attacco GU10, 5.5 W, Bianco In offerta a 51,20 € – invece di 64,90 €

sconto 21% – fino al 13 giu 2021

Meliconi CME ER120 – Supporto TV con braccio, Inclinabile, per TV 26?? – 32??, VESA 75 – 100 – 200 x 100 mm, Portata Max 20 Kg, Nero In offerta a 21,10 € – invece di 35,48 €

sconto 41% – fino al 13 giu 2021

Kenwood KAX400PL Accessorio per Tagliare a Cubetti per Impastatrice Planetaria In offerta a 99,98 € – invece di 140,00 €

sconto 29% – fino al 9 giu 2021

Kenwood BM450 Macchina per Il Pane, 780 W, 0 Decibel, Metallo, Vetro, Acciaio, Nero In offerta a 165,99 € – invece di 210,00 €

sconto 21% – fino al 9 giu 2021

Kenwood Quad Blade CH250 Tritatutto, 500 W, 0.5 Litri, 20 Decibel, Metallo, plastica, Aluminium In offerta a 67,99 € – invece di 95,00 €

sconto 28% – fino al 9 giu 2021

Kenwood KHH300WH Impastatrice Planetaria MultiOne, Robot da Cucina Mixer, con Food Processor e Spremiagrumi, 1000 W, 4.3 Litri, Acciaio, Plastica, Bianco In offerta a 208,99 € – invece di 275,00 €

sconto 24% – fino al 9 giu 2021

YABER Proiettore Bluetooth, 5500 Lumens Mini Videoproiettore Portatile LED Proiettore 1080P Full HD Home Cinema Compatibile con Smartphone/PC/Tablet/ PS4/TV Stick/DVD/Altoparlante Bluetooth/Cuffie ecc In offerta a 67,99 € – invece di 259,99 €

sconto 74% – fino al 6 giu 2021

YAMAY Smartwatch Donna Uomo Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Polso Fitness Tracker Contapassi Conta Calorie Impermeabile IP68 Cronometro Centinaia di Quadranti per Android iOS Smartphone In offerta a 36,99 € – invece di 49,99 €

sconto 26% – fino al 6 giu 2021

YAMAY Orologio Fitness Donna Saturimetro Alexa Integrata Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso Fitness Tracker Android iOS, Modalità Nuoto, Visibile al Sole, Meteo, Personalizza il Quadrante In offerta a 29,74 € – invece di 49,99 €

sconto 41% – fino al 6 giu 2021

Vimar 0P32720 Avvolgicavo 5m con disgiuntore Termico di Protezione, riavvolgimento Automatico, 4 Prese universali, Spina 2P+T 16A Standard Italiano In offerta a 28,10 € – invece di 41,05 €

sconto 32% – fino al 13 giu 2021

Google Nest Wifi, Bianco. Wi-fi potente in ogni angolo della casa. In offerta a 119,99 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino al 9 giu 2021

Stringa Luci Solari, OMERIL 26m 240 LED Catena Luminosa Esterno Solare Impermeabile IP65 con 8 Modalità, Luci Solari per Giardino, Natale, Patio, Cancello, Festa, Matrimonio (Bianca Calda) In offerta a 14,44 € – invece di 20,99 €

sconto 31% – fino al 6 giu 2021

OMERIL Luci Bicicletta LED, Luci per Bicicletta Ricaricabile USB con 800 Lumen e Impermeabile IP65, Luce Bici Anteriore e Posteriore per Bici Strada e Montagna, Sicurezza per Notte e Avvertimento In offerta a 14,44 € – invece di 28,99 €

sconto 50% – fino al 6 giu 2021

Keter Salemo Divano da Esterno 3 Posti, Cuscini Inclusi Cappuccino In offerta a 295,60 € – invece di 347,71 €

sconto 15% – fino al 13 giu 2021

homcom Sgabello da Giardino in Legno di Faggio e Seduta in Tessuto, Pieghevole e Salvaspazio, Bianca 56x46x88cm In offerta a 50,36 € – invece di 99,95 €

sconto 50% – fino al 13 giu 2021

Einhell Soffiatore cordless TE-CB 18/180 Li-Solo Power X-Change, Li-Ion, 18 V, flusso d’aria soffiante fino 180 km/h, 15500 min-1, incl. adattatore gonfiaggio 3x, senza batteria e caricabatterie In offerta a 27,98 € – invece di 35,95 €

sconto 22% – fino al 6 giu 2021

einhell GH-SP 2768 Pompa Ad Immersione, 6.800 L/H, 270 W, 230 V, Rosso In offerta a 35,60 € – invece di 49,95 €

sconto 29% – fino al 6 giu 2021

Einhell Trapano Avvitatore a Batteria Tc-Cd 18/35 Li (1X1,5 Ah) Power X-Change (Ioni di Litio, 18 V, 550 Min-1, Incl. 1,5 Ah Batteria, Caricabatteria + Confezione di Cartone per La Conservazione) In offerta a 54,76 € – invece di 79,95 €

sconto 32% – fino al 6 giu 2021

Einhell TC-ID 650 E Trapano a Percussione, 650 W In offerta a 18,00 € – invece di 28,18 €

sconto 36% – fino al 6 giu 2021

Originale Einhell 3,0 Ah Plus Power X-Change Batteria (Ioni di Litio, 18 V, Utilizzo Universale in Tutti I Dispositivi Della Famiglia Power X-Change, Più Potenza per Lavori ad Alte Prestazioni) In offerta a 44,78 € – invece di 59,95 €

sconto 25% – fino al 6 giu 2021

Einhell Altoparlante a Batteria Tc-Sr 18 Li Bt-Solo Power X-Change (Ioni di Litio, 18 V, Porta Usb, Attacco Aux, Bluetooth, Senza Batteria e Caricabatteria) In offerta a 23,96 € – invece di 29,95 €

sconto 20% – fino al 6 giu 2021

Einhell Torcia a Batteria Te-Cl 18/2000 Liac – Solo Power X-Change (Ioni di Litio, 18 V, Testata Orientabile, Funzionamento Ibrido, Senza Batteria e Caricabatteria) In offerta a 47,18 € – invece di 62,95 €

sconto 25% – fino al 6 giu 2021

Einhell Compressore a Batteria Te-Ac 36/6/8 Li Of Set Power X-Change (2X 18 V, Ioni di Litio, Max. 8 Bar, Serbatoio da 6 Litri, Motore Senza Olio, Incl. Accessori, Senza Batteria e Caricabatterie) In offerta a 151,96 € – invece di 185,95 €

sconto 18% – fino al 6 giu 2021

20 Mascherine FFP2 NERE Certificate CE Italia colorate BFE ?99% Made in Italy. Mascherina Colorata NERA italiana SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici In offerta a 19,95 € – invece di 40,00 €

sconto 50% – fino al 6 giu 2021

50 Mascherine FFP2 NERE Certificate CE Italia colorate Adulti. BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 Colorata NERA SANIFICATA e sigillata singolarmente. Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 39,90 € – invece di 80,00 €

sconto 50% – fino al 6 giu 2021

20 Mascherine FFP2 Colorata ROSA Certificate CE SICURA Italia logo impresso BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 19,95 € – invece di 35,00 €

sconto 43% – fino al 11 giu 2021

5 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE Made in Italy | BFE ?99% | PFE ?99% | Mascherine sigillate singolarmente In offerta a 11,80 € – invece di 19,00 €

sconto 38% – fino al 11 giu 2021

50 Mascherine FFP2 Certificate CE BLU con Elastici Neri SICURA logo impresso BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 39,90 € – invece di 80,00 €

sconto 50% – fino al 11 giu 2021

30 Mascherine FFP2 Certificate CE BLU con Elastici Neri SICURA logo impresso BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 26,95 € – invece di 50,00 €

sconto 46% – fino al 11 giu 2021

50 Mascherine FFP2 Colorata ROSA Certificate CE SICURA Italia logo impresso BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 39,90 € – invece di 80,00 €

sconto 50% – fino al 11 giu 2021

10 Mascherine FFP2 Certificate CE BLU con Elastici Neri SICURA logo impresso BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO dispositivi Medici In offerta a 11,95 € – invece di 17,50 €

sconto 32% – fino al 11 giu 2021

30 Mascherine FFP2 Certificate CE Colorate BLU e NERE (15 + 15) Made in Italy SICURA Italia logo impresso BFE ?99% Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 26,95 € – invece di 50,00 €

sconto 46% – fino al 11 giu 2021

30 Mascherine FFP2 Certificate CE BLU e BIANCHE (15 + 15) SICURA Italia logo impresso BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 ISO 9001 In offerta a 24,95 € – invece di 50,00 €

sconto 50% – fino al 11 giu 2021

30 Mascherine FFP2 Certificate CE Colorate TORTORA SICURA Italia logo impresso BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 26,95 € – invece di 50,00 €

sconto 46% – fino al 11 giu 2021

30 Mascherine FFP2 Certificate CE Colorate VERDE MELA SICURA Italia logo impresso BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 26,95 € – invece di 50,00 €

sconto 46% – fino al 11 giu 2021

50 Mascherine FFP3 Certificate CE italia Made in Italy BFE ?99% | PFE ?99% Mascherina ffp3 SANIFICATA e sigillata singolarmente. Certificata ISO – Produzione 100% italiane In offerta a 67,90 € – invece di 140,00 €

sconto 52% – fino al 6 giu 2021

20 Mascherine FFP2 Certificate CE Nere Made in Italy con Elastici Neri logo SICURA impresso BFE ?99% Mascherina ffp2 italiana SANIFICATA e sigillata. Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 19,95 € – invece di 40,00 €

sconto 50% – fino al 6 giu 2021

50 Mascherine FFP2 Certificate CE nere Made in Italy con Elastici Neri logo SICURA impresso BFE ?99% Mascherina ffp2 italiana SANIFICATA e sigillata. Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 39,90 € – invece di 80,00 €

sconto 50% – fino al 6 giu 2021

10 Mascherine FFP2 Certificate CE Nere Made in Italy con Elastici Neri e logo SICURA impresso BFE ?99% Mascherina ffp2 italiana SANIFICATA e sigillata. Pluri certificata ISO 13485 e ISO 9001 In offerta a 12,50 € – invece di 25,00 €

sconto 50% – fino al 6 giu 2021

Queste sono le offerte valide fino al Prime Day del 21-22 Giugno

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).